Suomalaisessa hittibiisissä muistellaan usein menetettyä rakkautta, mutta niin muistellaan monissa tuntemattomiksikin jääneissä lauluissa. Yksi yhteinen piirre monia menestyneimpiä kappaleita kuitenkin yhdistää.

Mikä tekee hittibiisin?

Kysymys on vanha, vaikea ja aina yhtä mielenkiintoinen.

Itse aloin pohtia sitä Vuosituhannen biisi -sarjaa tehdessäni. Helsingin Sanomissa kesällä julkaistussa sarjassa etsittiin 2000-luvun parasta suomalaista sanoitusta. Lähes 65 000 annetun äänen jälkeen voittajaksi selvisi Toni Wirtasen sanoittama Valot pimeyksien reunoilla.

Tiukassa äänestyksessä kakkoseksi tuli Mariskan sanoittama Mestaripiirros, minkä jälkeen seurasivat Otto Grundströmin Hetken tie on kevyt, Terhi Kokkosen Vieläkö soitan banjoa?, Wirtasen toinen kappale Armo sekä J. Karjalaisen Mennyt mies.

Artikkelisarjan eri osissa sanoittajat kertoivat kappaleen syntytarinan.

Äkkiseltään tarkasteltuna kappaleissa on enemmän erottavia kuin yhdistäviä tekijöitä. Joukossa on sekä pieniä tuokiokuvia että mahtipontisia balladeja. Toisissa kappaleissa ensimmäisenä on syntynyt kertosäe, toisissa viimeisenä. Osassa sanoittaja oli tehnyt myös sävellyksen, osassa ei.

Jotkut kappaleet ovat syntyneet suurten paineiden alla, toiset poikkeuksellisen paineettomassa tilassa. Useimmat kappaleet on tehty itselle, mutta pari on syntynyt tilaustyönä kollegalle.

Joistain on tullut hittejä välittömästi julkaisemisen jälkeen, joistain vasta vuosien kuluttua.

Yhteisiäkin asioita kappaleista löytyy. Useimmissa kappaleen nimi toistuu tarttuvassa kertosäkeessä, josta se jää kuulijan korviin kiemurtelemaan.

Yhteistä on myös aiheen henkilökohtaisuus. Mariskan kappaleen yhtenä liikkeelle panevana voimana toimi hänen ihastumisensa erääseen ”karvaiseen mieheen”, Wirtasesta tekstiä kirvoitti oman lapsen lähenevä syntymä. Karjalaisen mielikuvitusta ruokki hänen lapsuudenhuoneesta löytämänsä tavarat ja Kokkosella eronneen tuttavan kohtaaminen nosti pintaan oman eron aikoinaan herättämät tunteet. Grundström muisteli tekstiä tehdessään useampaakin mennyttä suhdettaan.

Kuulijalle tämä saattaa välittyä tietynlaisena aitouden kokemuksena: lauluntekijän yksityinen historia muuttuu kuunnellessa yleiseksi, ja saa aikaan hittikappaleen vaatiman voimakkaan tunnereaktion.

Silti hitin perimmäinen olemus säilyy arvoituksena.

Ehkä asiaa kannattaa tutkia vähän enemmän.

Kaivan esiin kesällä ilmestyneen Suuret sanat: Tarinoita suosikkibiisien takaa -kirjan. Siinä Janita Virtanen on analysoinut valitsemiaan tekstejä yhdessä sanoittajan kanssa. Kappaleista vain yksi, Hetken tie on kevyt, on sama kuin HS:n äänestyksessä. Myös kirjan sanoittajavalikoima on kesäsarjaamme miesvoittoisempi: kirjan 21 sanoittajasta vain yksi on nainen: Pikkuveli-kappaleen sanoittanut Sari Peltoniemi.

Tässäkin teoksessa suomalaisen musiikin historiaa siis tulkitaan miesnerojen selittämänä.

Kirjaa lukiessa käsitys hittikappaleita määrittävistä seikoista vahvistuu. Valtaosa kappaleista on kirjoitettu minä-muotoon. Kesto on yleensä alle neljä minuuttia. Teemana on usein mennyt parisuhde ja sen nostalginen muisteleminen.

Samoin kuin lapsuuden. Kappaleissa lennetään vuosien taa, kasvatetaan tukkaa kaksitoistavuotiaana ja kelataan vuosia, jolloin hulluus punnittiin. Niissä ikävöidään, kaivataan ja koetetaan unohtaa. Vallitseva tunne on melankolinen.

Käytetyt sanat ovat suuria ja tunnepitoisia. Sellaisia kuin huokaus, elämä, kuolema, Jumala, muistot, syntymä, rakkaus, tuska, sääli, lapsi, sielu, maailma, sydän, tuuli, häät, enkeli, aamuyö, ikuisuus, rohkeus, pelko, armo, tyhjyys, hetki, varjo, nuoruus, unelma, ihmiskunta, taivas ja viimeinen.

Toisaalta mahtipontisuus yhdistetään usein arkiseen. Suuria tunteita sisältävät ilmaisut kohtaavat kappaleissa sellaiset sanat kuin sokerijuurikas, fillari, verkkarit, marketti, ensirööki, kaljakori, äijä, lumiaura. kuivauskaappi, liiteri ja nivuset.

Niinpä suru radiossa soittaa kitisevin kielin ja yli taivaan päivät niin kuin varisparvi raahautuu.

Mitään yleispätevää ohjetta hittisanoituksen laatimiseen on kuitenkaan vaikea antaa.

Merkittävin yhteinen piirre kappaleissa vaikuttaa löytyvän muualta, siitä hetkestä kun kappale alkaa muotoutua.

Useampikin haastattelemistani artisteista kuvasi, kuinka laulunteon tärkeimmässä vaiheessa teksti alkoi kuin kirjoittaa itseään. J. Karjalaisen mukaan Mennyt mies syntyi ”aika lailla kertaistumalta”, ja Toni Wirtasesta tuntui jopa siltä kuin kappale olisi ollut hänen sisällään odottamassa valmistumistaan.

”Mä uskon, että jos teksti syntyy nopeasti, niin se kertoo siitä, että joku asia on pitänyt saada sanotuksi. Muutenkin uskon intuitiiviseen ja vapaaseen sanoittamiseen. Joskus on tosin pakko tehdä pihtisynnytyksiäkin, mutta niistä tuntuu usein sitten puuttuvan jotakin”, Wirtanen kertoi haastattelussa.

Myös Janita Virtasen kirjaansa jututtamien sanoittajien mukaan heidän tekemänsä hittibiisit ovat pikemminkin välähdyksinä syntyneitä kuin pitkän luomisprosessin tuloksia. Esimerkiksi Anssi Kela kertoo kirjassa kuunnelleensa Bruce Springsteenin My Hometownia, ja ymmärtäneensä, että haluaa kirjoittaa jotain samanlaista.

Tämän jälkeen Nummela syntyi kuin se olisi annettu lauluntekijälle jostakin.

”Nousin ylös, menin työpöytäni äärelle ja aloin kirjoittaa”, Kela muistelee kirjassa. ”Teksti syntyi siltä istumalta. Tuntui, että vain seurasin kynän liikkumista ja tekstin muodostumista – se oli kuin automaattikirjoittamista.”

VÄHÄn artistien kertomus kappaleen synnystä epäilyttää. Noin vaivattomasti paperille virtaava teksti kuulostaa taiteilijamyytin henkiin herättämiseltä. Siinä taiteilija tuottaa inspiraation vallassa jotain ulkopuoleltaan häneen virtaavaa ja joskus jumalallistakin tavaraa.

On kuin jokin voima olisi hänen kättään liikuttanut.

Toisaalta sanoittajan kertomusta oman kappaleen synnystä lienee turha epäillä. Varsinkin kun samantyyppisen kokemuksen tuntuu jakavan suuri osa kirjaan haastatelluista.

Toiset sanoittajista kuvaavat prosessia vähemmän juhlallisesti kuin Kela. Ilkka Alanko kertoo, että hän ”roiskaisi” Juppihippipunkkarin valmiiksi ”kauhealla vauhdilla”. Jussi Hakulinen taas kertoo kirjoittaneensa Rakkaus on lumivalkoinen -kappaleen sanoituksen viidessä minuutissa.

Monille sanoittajille tärkeää on saada kappaleen ensimmäinen rivi täyteen. Wirtasen kappale alkoi syntyä, kun hän keksi aloituslauseen: ”Älä usko lauluihin”, ja J. Karjalaiselle rivi ”Mä olen mystinen hopeinen discomies” avasi polun johonkin mielenkiintoiseen.

Kauko Röyhkän Lauralle-kappaleen tarinan puolestaan määrittivät sanat: ”Jos nyt en, niin en mene ollenkaan”. Mamban Tero Vaaralle olennaista oli fraasi: ”Mitä yhdestä särkyneestä sydämestä”, minkä jälkeen kappale Vaaran kertoman mukaan syntyi lähes vaistonvaraisesti.

Yhteistä hittikappaleille vaikuttaa olevan myös visuaalisuus, mitä moni tekijä pitää myös toimivana keinona nopeaan luomisprosessiin. Heikki Salo katseli Marraskuuta kirjoittaessaan opiskelija-asuntonsa ikkunasta kohti kaatopaikkaa lentävää varisparvea. Pate Mustajärvi näki Pitkää kuumaa kesää rustatessaan mielessään rantatien, jätkän ja moottoripyörän, minkä jälkeen teksti sai muotonsa nopeasti.

Vielä konkreettisemmin tosielämä muuttui kielikuviksi Samuli Putron niin ikään vauhdikkaasti syntyneessä Piha ilman sadettajaa -kappaleessa. Lauluntekijä asui tuolloin neljän perheen asuttamassa kommuunissa, ja talon työt oli jaettu tasaisesti.

Putrolta sovittu nurmikon kastelu jäi kuitenkin kuuman kesän aikana toteuttamatta. Sen seurauksena koko nurmikko oli kappaleen syntyaikaan palanut karrelle ja kärvisteli pihalla vaaleanruskeana.

”Kirjoittaminen eteni nopeasti, sillä sanoituksen koko kuvasto näkyi konkreettisesti edessäni”, Putro kertoo.

”Tyhjän kaivon ja palaneen nurmikon yhdistäminen laulun minähenkilön ajatukseen siitä, ettei olemassa oleva toinen henkilö haluaisikaan olla hänen kanssaan, ei ollut kovin vaikea yhtälö.”

”Palanut ja revitty maa, sitä minä olen jos sua en saa”, kappaleessa lauletaan.

Nopea valmistuminen ei kappaleen arvoa vähennä. Ja vaikka artistit suurimpien hittiensä esittämiseen keikoilla joskus kyllästyvätkin, useimmat haastatellut tuntuvat pitävän niitä merkittävimpinä teksteinään.

Esimerkiksi Wirtanen pitää Valot pimeyksien reunoilla -kappaletta suorituksena, johon ei ehkä tule enää koskaan yltämään.

”Se on mun sanoittamiseni kulminaatiopiste, ja uskon, etten tule vastaavaa enää tekemään. En olisi voinut kirjoittaa sitä minään muuna aikana elämässäni. Olin sitä tehdessä niin paljas ja rehellinen”, hän sanoi Vuosituhannen biisit -sarjan haastattelussa.

Suuret sanat -kirjassa Juha Lehti muistelee Sir Elwoodin hiljaisten värien Viimeisellä rannalla -hittiä yhtä lailla kiitollisena. Lauluntekijän omista lapsuudenpeloista kummunnut kappale käsittelee ydinsodan jälkeistä maailmaa pikkulapsen näkökulmasta.

”Ymmärrän tehneeni jotakin sellaista, jonka saavuttaminen ei ole itsestäänselvää, ja kaikkein hienointa siinä on, että se vain tuli ulos minusta. Uskon, että siinä oli jotakin terapeuttista: sain kirjoitettua ulos sen pikkujätkän hädän. Yhdenkään kymmenvuotiaan ei pitäisi pelätä sillä tavalla, mutta ehkä niillä itkuillani oli sittenkin jokin suurempi tarkoitus. Kaksikymmentä vuotta myöhemmin sain kirjoitettua laulun, joka on koskettanut muitakin ihmisiä. Se tuntuu tosi hyvältä.”

Toisen todistuksen henkilökohtaisen kappaleen muuttumisesta kuulijoiden yhteiseksi omaisuudeksi kertoo Anssi Kela, joka on kuullut tarinan ilmeisesti faneiltaan.

Vuonna 2001– melko pian Nummelan julkaisun jälkeen – keski-ikäinen nainen oli lähtenyt mökille äitinsä ja kymmenvuotiaan poikansa kanssa. He olivat sopineet, että jokainen ottaa mukaansa yhden levyn ja niitä kuunnellaan sitten vuorotellen mökillä.

Kun kassit purettiin, mukana oli kolme Nummelaa.