Yhdysvaltalaisräppäri vahvisti esiintyvänsä Blockfest-festivaaleilla elokuussa.

Yhdysvaltalaisräppäri 50 Cent on vahvistanut saapuvansa Tampereella järjestettäville Blockfest-festivaaleille.

Blockfest järjestetään 20.–21. elokuuta. 50 Cent esiintyy festareilla perjantaina.

50 Cent on yksi kaikkien aikojen menestyneimpiä rap-artisteja. Hänen albumejaan on myyty yli 30 miljoonaa kappaletta. Artistin hittibiisejä ovat muun muassa P.I.M.P, In Da Club ja Candy Shop. Tähti on esiintynyt myös lukuisissa elokuvissa.

50 Centin lisäksi uusiin vahvistuneisiin esiintyjiin lukeutuvat mm. What's Poppin' -hitillään viisinkertaista platinaa striimannut yhdysvaltalaisräppäri Jack Harlow, brittiräppäri AJ Tracey, williamin Penelope-jättihitilläkin vieraillut yhdysvaltalainen Clever, juuri uuden albumin julkaissut ruotsalainen R&B-artisti Cherrie sekä Viron kuumin rap-nimi nublu.

Kotimaisista nimistä festareilla nähdään muun muassa JVG, Gettomasa, Yeboyah, Gasellit ja ibe.