Bill Cosby oli ensim­mäinen vaikutus­valtainen mies, joka tuomittiin #metoon vanavedessä, nyt hän on kotona syömässä pizzaa – Mitä tapahtui?

Pennsylvanian korkein oikeus kumosi Bill Cosbyn tuomion lakiteknisen seikan takia. Takana on kiistelty syyttäjähahmo.

Elettiin vuotta 2015, aikaa ennen #metoo-kampanjan aiheuttamaa kulttuurista vallankumousta. Kymmenet naiset olivat tulleet omalla nimellään ja kasvoillaan julkisuuteen ja kertoneet, että koomikko-näyttelijä Bill Cosby oli huumannut ja raiskannut heidät.

Tästä huolimatta Cosby jatkoi kansainvälistä stand up -kiertuettaan loppuunmyydyille katsomoille. Tammikuussa koomikon Lontoon keikalla eturivissä istunut nainen kysyi Cosbylta, tarvitsiko tämä juotavaa.

”Sinun pitää olla varovainen juomien kanssa, kun minä olen läsnä”, hän vitsaili tuhatpäiselle yleisölle The London Free Pressin mukaan.

Kuluvan viikon keskiviikkona Bill Cosby, 83, asteli ulos vapauteen hymyillen ja sormillaan voitonmerkkiä näyttäen istuttuaan seksuaalirikoksistaan kolme vuotta. The New York Timesin mukaan Cosbyn lähipiiri kertoi, että koomikko aikoi ensimmäiseksi syödä pizzaa.

Pennsylvanian korkein oikeus kumosi Cosbyn vuonna 2018 annetun tuomion lakiteknisistä syistä.

Cosby tuomittiin vankeuteen entisen ystävänsä Andrea Constandin vuonna 2004 tapahtuneesta huumaamisesta ja raiskaamisesta.

Maksimituomio olisi ollut 10 vuotta. Aiemmin Cosby vannoi istuvansa mieluummin maksimituomion kuin myöntävänsä tekonsa.

Constandin tapaus oli ainoa, jonka syyteoikeus ei ollut vanhentunut. Yli 50 naista on syyttänyt Cosbya joko raiskauksesta tai seksuaalisesta häirinnästä.

Keskiviikkoinen päätös on herättänyt raivoa ja pettymystä. Se on seksuaalirikosuhrijärjestöjen mukaan horjuttanut luottamusta siihen, kykeneekö tuomiojärjestelmä suojelemaan seksuaalirikosten uhreja Yhdysvalloissa.

Laajemmassa mittakaavassa puhutaan myös #metoo-liikkeen tavoitteista ja siitä työstä, jota uhrien kuulemisen puolesta on tehty. Mitä Bill Cosbyn vapautuminen viestii seksuaalirikosten uhreille, jotka muutenkin saattavat pelätä oikeuden hakemista?

Pennsylvanian korkein oikeus kumosi Cosbyn tuomion syystä, joka suomalaisen oikeusjärjestelmän näkökulmasta vaikuttaa kimurantilta.

Oikeuden tietoon oli tullut Cosbyn aiemman syyttäjän kanssa tehty syytesuojapäätös.

Oikeuden mukaan vuonna 2005 sovittu syyttämättä jättäminen tarkoittaa, että Cosbyn oikeusturvaa rikottiin vuonna 2015 alkaneessa rikossyytteessä. Häntä ei olisi siis pitänyt asettaa lainkaan rikossyytteeseen kymmenen vuotta myöhemmin. Oikeus kielsi myös erikseen uuden oikeudenkäynnin aloittamisen.

Bill Cosby teki syyttäjä Bruce Castorin kanssa sopimuksen, jonka oli määrä suojata Cosbya kaikilta tulevilta oikeudenkäynneiltä. Sopimus tehtiin sillä ehdolla, että Cosby luopuu perustuslaillisesta oikeudestaan olla todistamatta itseään vastaan oikeudessa erillisessä Constandin nostamassa siviilisyytteessä, joka sovittiin rahalla vuonna 2006.

Entisenä republikaanipoliitikkona tunnettu Castor on siirtynyt sittemmin Donald Trumpin lakitiimin johtoon puolustamaan tätä virkarikossyytettä vastaan.

Castorin syyttäjänuran aikana lukuisat seksuaalirikosten uhrien oikeuksia puolustavat järjestöt ovat kritisoineet Castorin toimia.

Hän muun muassa hylkäsi muutosehdotuksen, jonka oli tarkoitus parantaa katolisen kirkon pappien hyväksikäytön uhrien oikeuksia. Lisäksi hän luopui syytteistä, jotka nostettiin paikallisen yliopiston johtoa vastaan seksuaalirikoksista tuomitun jalkapallovalmentaja Jerry Sanduskyn tekojen peittelemisestä.

Castor ei nostanut syytettä myöskään Cosbya vastaan. Hän perusteli päätöstään sillä, ettei uskonut todisteiden riittävän oikeusjutun voittoon.

” Se on varmaa, että seuraavaksi oikeutta jaetaan ainakin julkisuudessa.

Syytteen nosti Castorin seuraaja, syyttäjä Kevin Steele vuonna 2015, vain päiviä ennen syyteoikeuden vanhentumista. Steelellä oli hallussaan uusia ratkaisevia todisteita: Cosbyn siviilioikeudessa antama todistajanlausunto.

Lausunnossaan Cosby kertoi antaneensa Constandille rauhoittavia lääkkeitä ja harrastaneensa tämän jälkeen seksiä hänen kanssaan. Samalla Cosby myönsi antaneensa rauhoittavia lääkkeitä myös muille naisille tarkoituksenaan seksin harrastaminen.

Lisäksi Steele sai oikeuden hyväksymään viiden naisen todistukset Cosbyn menneisyydestä. Muun muassa entinen supermalli Janice Dickinson kertoi tuolloin oikeudelle, että Cosby huumasi ja raiskasi hänet vuonna 1982.

Steele väittää, etteivät aiemman syyttäjän sopimukset koskisi tätä syytettä.

Pennsylvanian korkein oikeus oli kuitenkin eri mieltä. Näin oli siitäkin huolimatta, että syytesuojasta ei koskaan tehty kirjallista sopimusta. Oikeusdokumenttien mukaan myöskään Constandille ei kerrottu sopimuksesta.

Oikeuden mukaan lisätodisteet oli silti hankittu väärin keinoin. Entinen syyttäjä Castor on kiitellyt tuomion kumoamista, joka tukee hänen aiempaa valintaansa olla nostamatta syytettä.

Hän kertoo olevansa ylpeä korkeimman oikeuden päätöksestä, jonka tiedettiin etukäteen herättävän vihaa.

Syytesuojan käyttö on herättänyt aiemmin äänekästä vastustusta ja jopa korruptiosyytöksiä liittyen toiseen tunnettuun seksuaalirikoksista tuomittuun julkisuuden henkilöön Jeffrey Epsteiniin. Muun muassa The Independent on uutisoinut asiasta.

Bill Cosby tuli kuuluisaksi 1980-luvun Bill Cosby Show’sta, jossa hän esitti villapaitaista pehmoista isähahmoa. Cosby on vedonnut järkkymättömästi syyttömyyteensä alusta loppuun. Hänen mukaansa kaikki seksuaalinen toiminta on perustunut suostumukseen.

Hän julkaisi torstaina Twitterissä viestin, jossa sanoi, ettei koskaan ole muuttanut kantaansa asiaan. Hän kiittää vuolaasti fanejaan, tukijoitaan ja ystäviään.

Cosbyn edustaja Andrew Wyatt kuvaili riemuiten oikeuden päätöksen olleen suuri voitto niin mustien kuin naistenkin oikeuksien kannalta.

Mutta oliko tämä nyt tosiaan tässä Bill Cosbyn osalta?

Vaikka Cosbyn tuomio kumottiin, häntä ei vapautettu syytteistä. Häntä ei siis myöskään todettu syyttömäksi.

Myöskään todistajanlausunto siitä, että hän on huumannut naisia tarkoituksenaan harrastaa seksiä heidän kanssaan, ei ole muuttunut.

”Hänet tuomittiin syylliseksi valamiehistön edessä, ja nyt hän vapautuu sellaisten menetelmällisten seikkojen takia, joilla ei ole mitään tekemistä rikoksiin liittyvien tosiasioiden kanssa”, syyttäjä Steele sanoo lausunnossaan.

Bill Cosby ei silti enää päädy esillä olleista seksuaalirikoksista julkisoikeuden eteen. Ainakin se on hyvin epätodennäköistä.

Se on varmaa, että seuraavaksi oikeutta jaetaan ainakin julkisuudessa. Pelissä on Cosbyn ryvettynyt maine ja tahriintunut kunnia.

Cosby aikoo edustajansa mukaan palata täyttä höyryä takaisin viihteen estradeille.

Suunnitelmissa on muun muassa kirjan kirjoittaminen. Lisäksi Cosby kehittelee tuotantoyhtiönsä kanssa viisiosaista dokumenttisarjaa elämästään ja saavutuksistaan.

Cosby aikoo palata myös komiikan pariin ja on saanut Wyattin mukaan jo lukuisia pyyntöjä tapahtumapromoottoreilta.

”Ihmiset haluavat kuulla häntä ja nähdä hänet –– Hän voi myydä esityksiä loppuun. Ihmiset haluavat kuulla herra Cosbya. Miljoonat rakastavat häntä”, Wyatt sanoi The New York Timesille.

Mutta aikooko hän todella palata lavoille vitsailemaan huumatuista juomista?

On vaikea uskoa, että tuotanto ja -jakeluyhtiöt olisivat valmiita ottamaan riskin ryhtymällä Cosbyn kanssa yhteistyöhön nykyisessä #metoon jälkeisessä ilmapiirissä.

Toinen kysymys on, miten suuri hänen fanijoukkonsa todella on kaiken tämän jälkeen. Herra Cosby on nyt vapaa ottamaan asiasta selvää.