Andriessenille musiikki ja politiikka kulkivat käsi kädessä. Nuorena hän osallistui elitismiä vastustavaan protestiin, jossa konserttia häirittiin pähkinänsärkijöiden ja pyörän kellojen avulla.

Hollantilainen säveltäjä Louis Andriessen on kuollut 82 vuoden iässä. Andriessen kuoli torstaina hoivakodissa.

Andriessen tuli tunnetuksi omanlaisesta minimalistisesta sävellystyylistään. Hänen tyylissään yhdistyi palasia Philip Glassin ja Steve Reichin rytmikkäästä toisteisuudesta sekä Igor Stravinskyn musiikista. Andriessenin teoksissa oli myös vaikutteita big band -musiikista ja jazzista.

”Kappaleet on rakennettu siten, että ne voisivat olla suuria sinfonisia teoksia. Niiden materiaali on kuitenkin tyyliltään kansanomaista”, yhdysvaltalainen säveltäjä Michael Gordon sanoo The New York Timesissa.

Gordonin mukaan Andriessenin musiikki oli silta eurooppalaisen formalismin sekä amerikkalaisen jazzin ja minimalismin välillä.

Andriessen halusi kääntää klassisen musiikin perinteet päälaelleen.

Jo varhain Andriessenille musiikki ja politiikka kulkivat käsi kädessä. Se näkyi myös tekojen tasolla. Vuonna 1969 Andriessen yhdessä muiden muusikoiden kanssa keskeytti sinfoniakonsertin Concertgebouwin konserttitalossa Amsterdamissa. Syynä oli protesti musiikin elitismiä vastaan.

Tapausta kutsutaan nimellä Nutcracker Action, joka viittaa pähkinänsärkijään. Protestoijat alkoivat ennen konsertin alkua pitää meteliä erilaisten esineiden ja instrumenttien avulla. Hälyä saatiin aikaan muun muassa pähkinänsärkijöiden ja polkupyörän kellojen avulla. Tapauksesta tuli herätys Alankomaiden musiikkielämälle.

Vuonna 1976 Andriessenin teos De Staat kantaestettiin samaisessa konserttitalossa. Teos muodostui säveltäjän läpimurtoteokseksi. Se oli säveltäjän tapa osallistua musiikin ja politiikan yhteyksiä käsittelevään keskusteluun.

Andriessen sävelsi monille eri instrumenteille ja kokoonpanoille. Tunnettuja teoksia ovat muun muassa De Tijd, De Materie ja Writing to Vermeer.