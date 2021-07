Helle on tartuntoja akuutimpi uhka Iskelmä­festivaaleilla

Iskelmäfestivaaleja on juhlittu viikonloppuna sekä Himoksella että Porissa. Helle ja metsäpalovaroitukset ovat olleet järjestäjien mielessä turvavälien lisäksi.

Hellelukemat nousivat koronavirustilannetta suuremmaksi haasteeksi Iskelmäfestivaaleilla, joita juhlittiin samaan aikaan kahdessa eri paikassa. Himoksella tapahtuma alkoi torstaina ja Porissa perjantaina. Molemmissa juhlinta jatkui vielä lauantain ajan.

”Koronaa akuutimpi suuri uhka on se, että täällä on sairaan kuuma”, sanoi lauantaiaamuna Porissa oleva Nelonen Media Liven markkinointipäällikkö Matti Markkola.

Perjantaina Porin Kirjurinluodossa lämpötila kolkutteli hellerajoja ja lauantaina lukemat kävivät 28 asteen paikkeilla. Alueella on voimassa metsä­palovaroitus.

”Meidän pitää muistuttaa festivaalivieraita turvavälien ja hygienian lisäksi veden juomisesta, aurinkorasvasta ja metsäpalovaroituksesta.”

Kevytrakenteisia tuoleja saattoi siirrellä sopivaksi katsomaansa paikkaan.

Viime viikonloppuna huomio kiinnittyi koronaturvallisuuteen. Nelonen Media Liven järjestämillä Himoksen juhannusfestivaaleilla raportoitiin altistumisista erityisesti päälavan edessä.

Ruuhkaa syntyi myös rannekkeidenvaihtopisteisiin. Markkolan mukaan juhannuksesta on yritetty ottaa opiksi. Nyt Himoksella sisääntulo­väylien määrää on lisätty. Lisäksi henkilökuntaa on ollut enemmän porteilla vastassa.

Kaikki kolme tapahtumaa ovat loppuunmyytyjä. Päiväkohtainen kävijämäärä on rajattu 5 000:een.

Himokselle on viime vuosina otettu festivaalikansaa noin 15 000 henkeä päivässä. Porissa tapahtuma järjestetään ensi kertaa, joten tapahtuman väljyyttä ei ole mahdollista verrata samaan tapaan aikaisempiin vuosiin. Käytössä on suuri osa Kirjurinluodon alueesta. Kaikki kolme festivaalia on järjestetty kokonaan ulkotiloissa.

Juhannuksena raportoitiin, että turvavälit tuppasivat unohtumaan yleisöltä.

Markkola muistuttaa, että Himos ja Pori ovat molemmat perustason alueita, joissa kokoontumisrajoituksia ei ulkotapahtumissa ole.

Sosiaalisessa mediassa festivaalit ovat saaneet runsaasti myös negatiivista palautetta ja festareiden järjestämistä on pidetty vastuuttomana. Markkola ymmärtää, että turvavälit pohdituttavat yhä ihmisiä.

”Pääsiäisen aikoihin puhuttiin ulkonaliikkumisrajoituksista ja juhannuksena oli ensimmäiset festarit käynnissä. Välissä toivottiin, että korona katoaisi pois. Muutos tapahtui yhtäkkiä. On ymmärrettävää, että ihmisille on jäänyt pelkoja ja ajatus, että teemme jotain väärää, mutta meillä on kaikkeen toimintaamme viranomaisten lupa.”

Ihmiset jonottivat jäätelöä.

Kuluva viikonloppu on ollut järjestäjän mukaan rauhallisempi kuin edellinen. Syynä on myös festivaalien kohderyhmät. Himoksen juhannusfestivaaleilla juhlivat parikymppiset, kun taas Iskelmäfestivaaleilla keski-ikäiset.

Markkolan mukaan juhannuksena nuoriso oli villillä päällä juhlimassa, mutta iskelmäkansa on ollut maltillisemmalla linjalla.

”Porissa tunnelma on ollut erittäin rauhallinen, koska ihmiset eivät ole jaksaneet riehaantua kuumassa kelissä. Tämä on onni onnettomuudessa, vaikka kuumuus herättää meissä myös huolta. Helle aiheuttaa akuutin turvallisuusuhan.”

Kahden viikonlopun perusteella yksi asia on käynyt tapahtuma­järjestäjille hyvin selväksi: koronaturvallisuudesta ei ole mahdollista viestiä liikaa. Markkolan mukaan järjestäjien tarvitsee uudelleen ja uudelleen muistuttaa käsihygieniasta, turvaväleistä ja siitä, ettei keikoille ole asiaa sairaana.

Markkolan mukaan tämän viikonlopun jälkeen turvallisuusasioita pohditaan jälleen järjestäjien kesken. Tästä viikonlopusta otetaan oppia myös jatkossa.

”En näe, että hygieniakäytännöt poistuvat enää tapahtumista. Me opettelemme nyt käytäntöjä, jotka ovat käytössä koko loppuelämämme yleisötapahtumissa.”

Aurinkoinen sää suosi myös auringonottoa.

Nelonen Media Live kuuluu Helsingin Sanomien tavoin Sanoma-konserniin.