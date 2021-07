Tammi on Helsinki Pride:n yhteistyökumppani. Se myös kustantaa transfobiasta syytetyn J. K. Rowlingin kirjoja.

Kustantamo Tammi pyytää anteeksi, että se on julkaissut Pride-viikolla kirjailija J. K. Rowlingin syksyllä julkaistavan kirjan, Jouluposson, kannen sosiaalisen median kanavissaan.

”Ajoituksemme oli tahditon. Olemme pahoillamme ja poistimme julkaisun. Kustantamona irtisanoudumme transfobiasta”, lukee kustantamon Instagram-julkaisussa.

Tammi on osa Werner Söderström Osakeyhtiötä ja on sen kautta Helsinki Priden virallinen yhteistyökumppani.

J. K. Rowlingia on syytetty julkisesti transfobiseksi, mutta hän on kiistänyt asian.

Rowlingin ympärille kietoutunut vyyhti on monimutkainen. Kohun ytimessä on sukupuolivähemmistöjen oikeudet, nettiaktivismi sekä taiteen ja taiteilijan erottaminen toisistaan.

Lue tarkemmin tästä jutusta, mistä vyyhdissä on kysymys.

WSOY:n markkinointi- ja viestintäjohtaja Reetta Miettisen mukaan asia lähti liikkeelle siitä, että kirjan kannen julkaisupäivä oli kansainvälisesti määrätty yhtenäiseksi muiden maiden kanssa.

Kun kansikuva julkaistiin sosiaalisessa mediassa tiistaina, alkoi kommentteja ja viestejä tulvia kustantamolle.

Tämän jälkeen kustantamo poisti kirjan kannen kuvaa koskevat julkaisut Facebookista ja Instagramista.

Miettisen mukaan kansikuvan poistamisella sosiaalisesta mediasta pyrittiin rauhoittamaan tilannetta.

Tammen toiminta on aiheuttanut tunteiden kuumenemista eri sidosryhmissä. Osa on loukkaantunut siitä, että Rowlingin kirjan kansi julkistettiin Pride-viikolla. Osa on pitänyt anteeksipyyntöä ja Pride-kumppanuutta tekopyhänä. Osa on taas pöyristynyt kannen kuvan poistamisesta ja ihmettelee, miten Rowling mahtaa suhtautua asiaan.

Miettisen mukaan kansikuvan poistaminen sosiaalisesta mediasta oli hätiköity ja virheellinen ratkaisu. Tilanteeseen ovat vaikuttaneet kiire ja työntekijöiden loma-aikataulut.

Varsinaista kuvan julkaisuajankohtaa Miettinen ei pidä virheellisenä ratkaisuna.

”Kansainvälinen julkaisupäivä määrittelee meidänkin tekemistä. Emme voi ottaa vapauksia. Tämä on surkeiden sattumusten sarja.”

Nyt kustantamo haluaa korostaa, että se ylpeänä kustantaa J. K. Rowlingin kirjoja. Samalla se haluaa korostaa, että se on ylpeä Pride-kumppanuudestaan. Kustantamo ei näe, että nämä asiat olisivat ristiriidassa keskenään.

Tapaus ei vaikuta Jouluposson julkaisuun. Kirja julkaistaan alkuperäisen aikataulun mukaisesti lokakuussa.

