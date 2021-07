Vuonna 1992 julkaistu Abba Gold on ollut yhteensä yli 19 vuoden ajan sadan kuunnelluimman albumin listalla Britanniassa.

Abban albumi on rikkonut listaennätyksen Britanniassa. Vuonna 1992 julkaistu albumi, Abba Gold, on ensimmäinen julkaisu, joka on ollut tuhat viikkoa Britannian hittilistalla, kertoo BBC.

Abban levy on ollut jo 19 vuoden ja 12 viikon ajan sadan kuunnelluimman albumin listalla. Vuosien varrella se on pitänyt ykkössijaa yhteensä kahdeksan viikon ajan. Parhaillaan albumi on 17:nneksi kuunnelluin.

Abba Gold on kokoelma-albumi. Ruotsalaisbändin albumilla on suuria hittejä kuten Dancing Queen, Mamma Mia, The Winner Takes It All ja Gimme! Gimme! Gimme! Myös Waterloo, jolla yhtye voitti Euroviisut vuonna 1974, on mukana.

Yhtye jäi tauolle vuonna 1982, joten kokoelmalevy julkaistiin kymmenen vuotta lopettamispäätöksen jälkeen.

Albumi sijoittuu myös kärkeen myyntilukujensa puolesta.

Levy on kaikkien aikojen toiseksi myydyin levy Britanniassa, ja sitä on myyty pelkästään kyseisessä maassa 5,61 miljoonaa kappaletta. Ainoastaan Queen-yhtyeen kokoelmalevyä Greatest Hits on myyty siellä enemmän.

Yhtye on säilyttänyt suosionsa vuosikymmenestä toiseen ja erilaisia piikkejä on nähty useampi. Yhden niistä aiheutti Mamma Mia! -musikaalielokuva, joka julkaistiin vuonna 2008.

Toinen elokuva, Mamma Mia! Here we go again, julkaistiin kymmenen vuotta tämän jälkeen.

Myös kolmatta elokuvaa on kaavailtu.

Abban uudesta tulemisesta on myös kuhistu. Vuonna 2018 vahvistettiin, että Abba on äänittämässä uutta musiikkia 35 vuoden jälkeen.

Biisien julkaisu on venähtänyt. Alun perin musiikkia oli tarkoitus julkaista jo vuonna 2018. Toukokuussa bändi vannoi, että uutta musiikkia julkaistaan vihdoin tänä vuonna. Koronapandemian on kerrottu olevan syynä viivästykseen.

