The New Yorker -lehti julkaisi viikonloppuna pitkän artikkelin, joka kertoo hyvin yksityiskohtaisesti poptähti Britney Spearsin holhoustilanteen kehittymisestä.

Poptähti Britney Spearsin kiistanalainen holhousjärjestely on ollut viime viikkoina jälleen runsaasti esillä mediassa.

Kesäkuussa Spears vaati isänsä Jamie Spearsin eroa pääholhoojan tehtävistä ja kuvaili, kuinka häntä on eristetty, lääkitty, käytetty taloudellisesti hyväksi ja pahoinpidelty henkisesti. Kiivaassa puheessaan hän kertoi haluavansa elämänsä takaisin.

Holhoojana Spearsilla on muun muassa oikeus hallita tyttärensä lähes 60 miljoonan dollarin eli noin 50 miljoonan euron varallisuutta.

Poptähden puhe oikeudessa oli ensimmäinen kerta, kun hän kertoi holhouksesta kunnolla julkisesti.

Avautuminen ei tuottanut tulosta: viime viikon keskiviikkona tuomari hylkäsi Britney Spearsin pyynnön poistaa hänen isänsä holhoojan roolista, jossa hän on ollut asianajaja Andrew M. Walletin kanssa vuodesta 2008.

Britney Spears oli pyytänyt yksityisen varallisuusyhtiö The Bessemer Trustin ”ainoaksi holhoojakseen”. Spears ei siis pyytänyt koko holhouksen purkamista, vaan hänen isänsä roolin poistamista siitä.

Viime viikonloppuna The New Yorker -lehti julkaisi Spearsista laajan jutun, jossa kerrotaan aikaisempaa paljon yksityiskohtaisemmin holhoustilanteen kehittymisestä ja siihen liittyvistä erikoisista tapahtumista. Artikkelin otsikko oli ”Britney Spearsin holhouspainajainen”.

Jutun ovat kirjoittaneet toimittajat Ronan Farrow ja Jia Tolentino. Farrow on tunnettu muun muassa elokuvamoguli Harvey Weinsteinin väärinkäytöksiä paljastaneista jutuistaan, mutta sittemmin häntä on myös syytetty faktojen oikomisesta.

The New Yorkerin laajan selvittävän jutun suurin uutinen on ollut ulkomaisissa medioissa se, että Spears soitti hätänumeroon samana iltana ennen oikeuden kuulemistilaisuutta. The New Yorkerin mukaan Spears ilmoitti olevansa holhouksen väärinkäytön uhri.

Asian vahvistaa lehdelle Spearsin lähipiiriin kuuluva henkilö ja Kalifornian Ventura Countyn poliisi.

The New Yorkerin mukaan Spearsin tiimin jäsenet alkoivat viestitellä toisilleen kiivaasti laulajan hätäpuhelun jälkeen. Tiimi oli huolissaan, mitä Spears seuraavana päivänä oikeudessa sanoo ja keskustelivat siitä, kuinka ulostuloon pitää varautua.

Hätäpuhelut ovat pääsääntöisesti julkisia Kalifornian osavaltiossa, mutta piirikunta piilotti Spearsin puhelun ”käynnissä olevan tutkimuksen” takia.

Seuraavana päivänä oikeudessa holhouksen asianajaja yritti suostutella tuomaria tyhjentämään oikeussalin ja sinetöimään Spearsin todistajanlausunnon kirjallisen kopion salaiseksi.

Spears soitti kuulemiskäsittelyyn ja pyysi avointa käsittelyä. Tuomari suostui siihen. Sitten, ensimmäistä kertaa vuosiin, Spears sai puhua julkisuudessa vapaasti.

The New York Timesin saamien asiakirjojen mukaan Spearsin asianajaja Samuel Ingham oli kertonut tuomarille jo aiemmin Spearsin tyytymättömyydestä isänsä rooliin holhoajana.

Ingham kertoi myös, että Spears haluaisi lopettaa esiintymisen ja jäädä eläkkeelle, mutta uskoi holhouksen estävän sen.

Britney Spears esiintyi Planet Hollywoodin kasinolla Las Vegasissa vuonna 2016.

Tieto Spearsin halusta eläköityä sai entistä enemmän huomiota mediassa tällä viikolla, kun Spearsin pitkäaikainen manageri Larry Rudolph ilmoitti Jamie Spearsille suunnatussa kirjeessään jättäytyvänsä managerin tehtävistä. Syynä on hänen mukaansa Britney Spearsin halu jäädä eläkkeelle.

Kirje julkaistiin Deadlinessa. Siinä Rudolph kertoo myös, ettei ole kommunikoinut laulajan kanssa kahteen ja puoleen vuoteen.

”Aiemmin tänään sain tietää, että Britney on ilmaissut tahtonsa eläköityä virallisesti”, Rudolph kirjoitti kirjeessään.

Viikonloppuisessa The New Yorkerin jutussa valotetaan vuonna 2008 asetetun holhouksen taustaa.

Vielä vuosi sitten holhouksesta ei tiedetty julkisuudessa juuri muuta kuin se, että Spearsin isällä ja asianajaja Walletilla on oikeus hallita laulajan omaisuutta, rajoittaa vierailijoita ja keskustella lääkäreiden kanssa Spearsin hoidosta.

Fanien perustama Free Britney -liike on vaatinut holhouksen purkamista vuodesta 2008 ja väittänyt muun muassa, että laulajaa pidetään vankina omassa kodissaan. Aiemmin liike vaikutti monen silmissä lähinnä salaliittoteoreetikoiden liikkeeltä.

Fanien perustama Free Britney -liike kesäkuussa 2021.

Kun tietoa holhouksesta on tullut julkisuuteen enemmän ja kun Spears itse on vihdoin myös puhunut aiheesta, on fanien syytöksissä nähty olevan perää.

Vuonna 2008 Spearsin vanhemmat halusivat The New Yorkerin jutun mukaan asettaa Spearsin holhouksen alaiseksi mahdollisimman nopeasti, ja siinä myös onnistuttiin.

Spearsien entinen pitkäaikainen perheystävä Jacqueline Butcher kertoo lehdelle, että hänestä tuntuu siltä kuin häntä olisi käytetty hyväksi holhouksen alaiseksi asettamisessa.

”En tiennyt, miten holhous toimii. Sen piti olla väliaikaista”, hän sanoi The New Yorkerille.

Butcher oli mukana Spearsien vanhempien Jamie ja Lynne Spearsin kanssa oikeuskäsittelyssä, jossa Britney Spears asetettiin holhouksen alaiseksi.

Britney Spears ei ollut itse paikalla, sillä hän oli sairaalassa tahdonvastaisessa hoidossa silloisten mielenterveysongelmiensa takia. Kyseessä oli jo toinen kerta sairaalassa lyhyen ajan sisällä.

Butcherille oli kerrottu aiemmin, että hänen pitää todistaa Spearsin tilasta ja vastata kysymyksiin. Käsittelyn alussa Lynne Spears kuitenkin kertoi, että ”asia on hoidossa”.

Koko käsittely kesti Butcherin mukaan vain kymmenen minuuttia.

”Holhous myönnettiin ilman, että hänen (Britney Spearsin) kanssaan puhuttiin.”

Tuomari Reva Goetz sanoi lehdelle, että ennen päätöstä ”käytiin pitkiä ja luottamuksellisia keskustelua Spearsin terveydestä” ja että on valheellista sanoa, ettei Spearsia olisi arvioitu tarkoituksenmukaisesti ja annettu mahdollisuutta antaa palautetta.

Kun Spearsin holhoukseen päädyttiin kolmetoista vuotta sitten, Spearsilla oli takana riitaisa avioero Kevin Federlinen kanssa, päihdeongelma, huoltajuuskiista kahdesta pienestä lapsesta ja lopulta tapaamisoikeuden menettäminen.

Spearsin mielenterveys järkkyi eikä hän pystynyt pitämään huolta itsestään.

Oikeustieteilijä Jonathan Martinis Syracusen yliopistosta kertoo The New Yorkerille, että yksi holhouksen vaaroista piilee nimenomaan siinä, että sitä on hankala lopettaa.

Jos henkilö toimii hyvin holhouksen aikana, sitä voidaan käyttää perusteena järjestelmän jatkamiselle. Ja sama toisinpäin: jos henkilö kompuroi, se on todiste siitä, ettei hän pärjää yksin.