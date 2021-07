Miehityksen käsikirja on kriittinen dokumentti Palestiinan miehityksestä – Sen tehoa korostaa, että kaikki kriitikot ovat israelilaisia

Omakohtaisuus tekee julmuuden kronikasta koskettavan.

Israelilainen Avi Mugrabi on erikoistunut käsittelemään dokumenteissaan maansa konfliktia Palestiinan kanssa.

Israelin yli 50 vuotta jatkunut miehitys Palestiinan Länsirannalla ja Gazan kaistaleella on ainutlaatuinen ja poikkeuksellisen pitkä lähihistoriassa, kertoo Avi Mograbi.

Ohjaaja Mograbin pätkittäinen luennointi rytmittää hänen dokumenttiaan Miehityksen käsikirja (The 54 First Years, 2021), jonka hän on pukenut ironisesti sortamisen oppaaksi. Eikä Mograbi ole ainoa puhuva pää dokumentissa.

Niitä on 38 lisää. Asevoimissa miehitetyillä alueilla palvelleet kertovat Israelin sortotoimista. Vapaaehtoiset Mugrabi löysi Breaking the Silence -järjestön kautta. Veteraanien järjestö on kerännyt 2000 todistajanlausuntoa miehitykseen osallistuneilta sotilailta.

Enimmäkseen dokumentissa puhuu rivisotilaita, mutta mukana ovat myös Shlomo Gazit, hallituksen operaatioiden koordinaattori miehitetyillä alueilla 1967–1974, ja Zvi Barel, Hebronin sotilaskuvernööri vuosina 1971–1976.

He tuovat miehityksen varhaisvaiheisiin olennaista ylätason näkökulmaa. Kaikki israelilaiset eivät toki hyväksy maansa toimintaa, mutta on hyvä huomata, että myös monet siihen osallistuneet ovat heränneet kriittisiksi.

Miehitys alkoi vuonna 1967 pian kuuden päivän sodan jälkeen. YK:n turvallisuusneuvosto tuomitsi sen ja vaati Israelia vetäytymään päätöslauselmassa 242. Israel ei noudattanut sitä koskaan.

Sen sijaan Israel alkoi perustaa miehitetyille alueille siirtokuntia. Kymmenessä vuodessa niitä oli 28, nyt jo 250.

Todistajat listaavat hirmuhallinnon keinoja: sattumanvaraisia ja mielivaltaisia tiesulkuja, kuulusteluja, ulkonaliikkumiskieltoja ja pidätyksiä. Miehitysjoukot ovat pahoinpidelleet niin aikuisia kuin lapsia, tehneet syyttä öisiä ratsioita koteihin ja tuhonneet kokonaisia alueita maan tasalle.

Kiusan ja painostuksen keinoja tosiaan riittää loputtomiin. Ja nykyaikaa kohti väkivalta on vain lisääntynyt.

Yleensä puhuvat päät ovat tylsiä, mutta Miehityksen käsikirjassa niiden johdonmukainen käyttö yhdessä usein jopa yllättävän hyvin yhteen sopivien arkistomateriaalien kanssa toimii. Omakohtaisuus tekee julmuuden kronikasta koskettavan.

Israelilainen Mugrabi (s. 1956) on erikoistunut käsittelemään dokumenteissaan maansa konfliktia Palestiinan kanssa. Miehityksen käsikirjan tehoa korostaa, että sen kaikki äänet ovat israelilaisia.

Tuotanto sen sijaan on kansainvälinen. Israelin ohella mukana on yhtiöitä Ranskasta ja Saksasta – ja Suomesta Citizen Jane Productions, Yle, Avek ja elokuvasäätiö. Iikka Vehkalahti on toiminut dramaturgina ja Joonas Jyrälä äänisuunnittelijana.

