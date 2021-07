Pianisti Joonas Ahosen käsissä Ivesin vaativa pianosonaatti soi amerikkalaista vapautta ja modernia raivaajahenkeä

Albumi, klassinen

Ives: Pianosonaatti nro 1, Three-Page Sonata. Gander: Peter Parker. Joonas Ahonen. BIS. ★★★★

Albumi, klassinen

Beethoven: Diabelli-muunnelmat. Schubert: Diabelli-muunnelma. Joonas Ahonen. Schwechtenstein Records. ★★★★★

Toistakymmentä vuotta sitten olin kriitikkona todistamassa Joonas Ahosen sensaatiomaista esitystä Charles Ivesin Concord-sonaatista.

Tuolloin 24-vuotias pianisti ”ei ainoastaan liikutellut nuottikuormaa ilman vähäisintäkään vastuksen tuntua, vaan myös otti omakseen radikaalit multitapahtumat ja muotoili niitä vapaasti mutta ei mielivaltaisesti”.

Ahonen edustaa kiinnostavasti pianistin roolin muutosta aikana, jolloin perinteinen pianoresitaali on henkitoreissaan. Ainakaan Suomessa ei entiseen tahtiin nähdä yksinäisiä sankaripianisteja kiertueella soittamassa pelkkää Bachia, Beethovenia ja Chopinia. Vain titaani Grigori Sokolov jatkaa kiertoaan.

Ahonen on pianisti uuden musiikin Klangforum Wien -yhtyeessä. Muut projektit ja säveltäjänimet ovat moninaiset: muun muassa varhaisromantiikkaa suomalaisessa periodisoittimin musisoivassa Rödberg-triossa, Beethovenia viulisti Patricia Kopatchinskajan kanssa, György Ligetin etydejä tanssiteoksen osana, Morton Feldmanin 80-minuuttinen teos pimeässä istuvalle yleisölle soitettuna, George Gershwinin pianokonsertto HKO:n ja Philipp Maintzin pianokonsertto Wienin radio-orkesterin solistina.

Ahonen on jo levyttänyt Ivesin Concord-sonaatin, ja nyt on vuorossa yhtä vaativa pianosonaatti nro 1, joka säveltäjälle tyypillisesti muotoutui monessa vaiheessa 1900-luvun alusta 1920-luvulle asti.

Yhdysvaltalainen Charles Ives (1874–1954) oli vakuutusyhtiöllään rikastunut säveltäjä, jonka runsas, osin keskeneräiseksi jäänyt tuotanto edustaa kokeilevaa raivaajahenkeä, vapautta ja sävelten demokratiaa.

”Musiikki on elämää”, hän sanoi ja antoi eri musiikkien soida päällekkäin moniäänisen, usein iloitsevan, väkijoukon tavoin.

Paikat ja ihmiset olivat tärkeitä. Ensimmäisen pianosonaatin innoittajana olivat Connecticutin viljelysmaat ja viljelijät.

Ivesin musiikin elementtejä ovat usein kirkkohymnit, gospel-kuorot, juhla, tanssit, kaupunki tai kylä, ulkoilma tai vapaa tila, hartaus, reippaus, yritteliäisyys.

Elementit kasautuvat kuin kumpupilvet hellepäivänä, ja tuloksena on tiheä ja monirytminen, usein kolmelle nuottiviivastolle levittäytyvä kudos.

Three-Page Sonata on saanut nimensä siitä, että Ives mahdutti sen kolmelle nuottilehdelle. Sen klassisten muotosääntöjen vääntelyn taustalla on parodia musiikkikritiikistä, William James Hendersonin kirjoituksesta What Is Good Music? (1898).

Päätösosan marssi-valssi-ragtime-sekoite ei taatusti täyttänyt ”hyvän musiikin” tuntomerkkejä. Ivesille tunnusomaista meditatiivista impressionismia kuullaan pysähtyneessä keskijaksossa, jossa Ahonen soittaa yhtaikaa pianoa ja celestaa.

Ivesin sonaattien välissä Bernhard Ganderin Peter Parker (2004) eli Hämähäkkimies on hauska ja sähäkkä, kimpoilevaan ja katkeilevaan liike-energiaan perustuva ilottelu.

Kolmisen vuotta sitten julkaistiin piskuisella wieniläisellä levymerkillä Beethovenin Diabelli-muunnelmat ja Franz Schubertin muunnelma samaisesta Anton Diabellin teemasta, jotka Ahonen soittaa Streicher-vasaraklaveerilla vuodelta 1836.

Soitinyksilö sopii tähän musiikkiin ja soi erinomaisesti, mikä ei aina ole laita historiallisten soitinten levytyksissä.

Vuonna 1819 Diabelli pyysi valssisävelmästään muunnelman kymmeniltä säveltäjiltä, joista yksi oli Schubert. Beethoven intoutui säveltämään kokonaisen sarjan, kaikkiaan 33 muunnelmaa.

Ahonen antaa arvon Diabellin valssille ja houkuttelee sen naiiviudesta viehkoa keinuntaa. Kokonaisuuden hajoamatta Beethovenin muunnelmista kustakin tulee oma yksilönsä, vieläpä siten, että kertaukset Ahonen muotoilee usein uudella tavalla. Variaatioiden sisällä on variaatiota.

Ei ole kyse vain lisätyistä trilleistä, korukuvioista ja murtosoinnuista. Pienillä tempomuunnoksilla, korostuksilla, esiinnostoilla ja balanssilla Ahonen luo kertauksessa variaatiosta uuden tulkinnan.

Jos kerran musiikkiteoksia tulkitaan monella eri tavalla, miksipä siis jättää luotaamatta tätä tulkintauniversumia yhdessä ja samassa esityksessä. Päämäärätön haahuilu ei silti vetele. Pitää olla koherenssia, ja Ahosella on.

Beethovenia tulkitaan usein säveltäjänä, joka konventioista piittaamatta äyskähtelee itsensä läpi harmaan kiven. Tätäkin Ahosen vikkeläsormisessa esityksessä on, mutta hyvin paljon myös vitsikkyyttä, lempeyttä, laulavuutta ja sulavuutta.

Kriitikon valinnat: Lämmin syleily Itämerelle

Albumi / Klassinen

Kamus-kvartetti: Itämerelle. Alba. ★★★★

Ainutlaatuiselle, uhanalaiselle murtovesialtaalle omistettu levy kiertää Itämeren länsi- ja pohjoisrantaa. Carl Nielsenin ponnekkaasta nuoruudenkvartetosta saavutaan Wilhelm Stenhammarin lyyrisvoittoisen VI jousikvarteton kautta Lotta Wennäkosken eteerisesti puhaltelevaan Culla d’aria -kvartettoon ja Andrea Tarrodin alttoviulun ja sellon duettoon Sorg och glädje, jonka alkuperäisen, tenorille sävelletyn version runo on Runebergin kynästä.

Kamus-kvartetin tulkintaote on keskittynyt, sävyasteikoltaan osuva ja voimallinen, kuin lämmin ja luja syleily. Osa levyn tuotosta menee Elävä Itämeri -säätiölle.

Albumi / Klassinen

R. Strauss & Beach: Viulusonaatit. Maalismaa & Holmström. Alba. ★★★★

Alle kolmikymppisten säveltäjien viulusonaatit 1800-luvun lopulta kuohuvat yltäkylläisesti, mutta pysyvät klassisessa muotoperinteessä.

Richard Straussin on niistä koreilevampi ja monisanaisempi, jopa lörpöttelevä, mikä antaa esimakua tulevasta Ruusuritarin säveltäjästä. Amy Beachin verenkierroltaan Brahmsia muistuttavan sonaatin tunnekylläisyys on vakaampaa, mutta myös painokasta ja kiihkeää. Eriikka Maalismaan viulussa on suolikielet ja Emil Holmström soittaa vuoden 1882 Bösendorferilla.

Yhteistyö on ihailtavan notkeaa ja spontaanin oloista, silti kurinalaista, vaikka Holmström tuntuukin olevan ryöpsähtelevämpi osapuoli.

Albumi / Klassinen

Sibelius: Luonnotar, Tapiola ym. Lise Davidsen, Bergenin filharmonikot, Gardner. Chandos. ★★★

Levyn valopilkku on norjalaisen sopraanon Lise Davidsenin tulkinta Luonnottaresta. Maailmaa synnyttävän, pesän sijaa etsivän sotkalinnun tuska kohoaa wagneriaanisiin mittoihin. Sopraanoksi Davidsenilla on harvinaisen täyteläinen alarekisteri. ”Impi tuntevi tulistuvaksi”, mutta kapellimestari Edward Gardner ei saa mystistä atmosfääriä täysin syttymään.

Monia erinomaisia levyjä tehnyt Bergenin filharmoninen orkesteri soittaa korrektisti. Tapiolan niukat sävelmotiivit eivät summaudu tarpeeksi väkevästi. Pelléas ja Mélisande -sarja pärjää parhaiten. Rakastava-sarjan taika jää uneliaaksi, eikä päättävä Kevätlaulu saa tunnelmaa tarpeeksi kohoamaan.

Albumi / Klassinen

Mahler: Sinfonia nro 7. Baijerin valtionorkesteri, Kirill Petrenko. BSOrec. ★★★

Vuosituhannen alun myllerryksessä levyteollisuus pudotti monet nimekkäät sinfoniaorkesterit listoiltaan. Vähin erin orkesterit perustivat omia levysarjojaan, tuoreena esimerkkinä Clevelandin orkesteri.

Baijerin valtionorkesteri avaa sarjansa tyypillisen prameasti: kovakantiseksi kirjaseksi paketoitu taltiointi kolmen vuoden takaa Mahlerin vaikeimmin hahmotettavasta sinfoniasta. Hyvällä tahdolla voi aistia, että sittemmin Berliinin filharmonikkojen johtoon siirtyneen Kirill Petrenkon johtama esitys oli paikalla koettuna innostava, mutta himmeästi soivalle levylle innostuksesta on jäljentynyt vähän.