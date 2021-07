Viime vuosikymmenten aikana suosiota kasvattanut omaelämäkerrallinen sarjakuva sopii välineenä myös vakavien aiheiden käsittelyyn.

Sivu Ulli Lustin sarjakuvaromaanista Tänään on loppuelämäsi viimeinen päivä.

Siinä ruudussa nainen havahtuu kosketukseen keskellä yötä sisilialaisella rannalla. Hän pyytää miestä häipymään, anelee päästämään irti. Nainen haluaisi nukkua.

Mutta mies ei suostu.

Olet niin kaunis, mies sanoo. Et voi nukkua yksin. Miehen mielestä nainen on hassu ja söpö, ”aika villikissa”.

”Katso, mun muna on ihan kovana.”

Nainen huutaa apua. Kukaan ei auta.

Raiskauksen jälkeen tulee pelko, ja sitten viha. Kipu ja häpeä. Lopulta nainen haluaa hävitä näkyvistä. Jäljelle jäävät vain ääriviivat.

Kohtaus on berliiniläisen Ulli Lustin sarjakuvateoksesta Tänään on loppuelämäsi viimeinen päivä (2009, suom. Hannele Richert, 2013). Se käsittelee naiseutta ja seksuaalisuutta sukupuolittuneen vallan ja seksuaalisen väkivallan kautta. Ilmestyessään teos nosti aiemmin tuntemattoman Lustin suuren yleisön tietoon tämän kotimaassa kuin kansainvälisestä. Se on saanut useita alan palkintoja, ja käännetty yli kymmenelle kielelle.

Omaelämäkerrallinen sarjakuva sijoittuu 1980-luvulle. Kaksi 17-vuotiasta wieniläistyttöä matkaa passitta ja rahatta Italiaan. Matkalla päähenkilö-kertoja Ulli ja tämän ystävä Edi tapaavat uusia ihmisiä ja saavat kokemuksia – se oli tarkoitus.

Osa on kuitenkin sellaisia, joita Ulli ei koskaan toivonut.

Seksistä tulee vaihtotavara yöpaikalle, kyydille tai ruoalle. Miehet eivät kuuntele kieltoja, eivätkä kunnioita Ullin itsemääräämisoikeutta. Teoksen maailmassa mies on toimiva subjekti, vallankäyttäjä, jonka haluille naisen on alistuttava.

Mitään sukupuolta ei pidetä lähtökohtaisesti väkivaltaisena tai vastaavasti väkivallan kohteena. Silti tilastollinen fakta: maailmanlaajuisesti sukupuolten eriarvoisuus on yhä voimakasta. Huolimatta kehitysaskelista, erityisesti naiset ja tytöt sekä vähemmistöryhmiin kuuluvat kohtaavat syrjintää.

Ja kuten Sanna Karkulehto ja Leena-Maija Rossi toteavat teoksessa Sukupuoli ja väkivalta (2017), on myös selvää, että sukupuolittunutta ja sukupuolittavaa vihaa sekä väkivaltaa ja niiden toteutumista esimerkiksi misogynian, homofobian, rasismin ja seksismin muodoissa, luvallistetaan ja normalisoidaan yhteiskunnissa jatkuvasti.

Erilaisen seksuaalisen väkivallan yleisyys ja arkisuus on ilmaus puuttuvista ihmisoikeuksista, kirjoittaa Suvi Ronkanen Itkua ikä kaikki? Kirjoituksia naisesta, vallasta ja väkivallasta -teoksessa julkaistussa artikkelissaan Väkivallan valta (2002). Naisten yhteiskunnallinen, taloudellinen ja kulttuurinen asema ei ole tasa-arvoinen miesten kanssa – edelleenkään. Miehillä on enemmän valtaa ja oikeuksia tavalla, joita 1970-luvun radikaalifeminismi kuvasi sanoilla sorto ja alistus.

Kenties siksi olennainen kysymys on, miten väkivallan kokemuksia ja epätasa-arvoa voi jäsentää.

Miten kuvata?

Lustin ratkaisu on omaelämäkerrallinen sarjakuva – eikä hän ole ainoa.

Omaelämäkerrallisuus on noussut viimeisten vuosikymmenten aikana yhdeksi näkyvimmistä sarjakuvan lajeista. Kehityksen katsotaan alkaneen 1960-luvulla. Alettiin vastustaa sarjakuvateollisuuden konventioita: valtavirtaa ja sensuuria. Sarjakuvat muuttuivat poliittisesti radikaaleiksi. Ne käsittelivät aiemmin tabuna pidettyjä aiheita: huumeita, seksuaalisuutta, mielenterveyttä.

Sarjakuvatuotanto oli – ja on – miesvaltainen ala, vaikka naisia on ollut mukana alusta asti. 1970-luvun feministisen liikkeen nousun myötä naistekijöistä tuli näkyvämpiä. He vastustivat monien piirtäjien seksististä naiskuvaa, ja toivat töidensä kautta esille naisiin kohdistuvaa väkivaltaa, raiskauksia, abortteja.

Sarjakuvatutkija Anna Vuorinteen mukaan erityisesti feministinen ja postkolonialistinen tutkimus korostavat omaelämäkerrallisen sarjakuvan mahdollisuuksia alistettujen ryhmien ja vähemmistöjen oikeuksien vahvistamisessa. Samoin on todennut tutkija Hillary Chute: visualisoimalla voi tuoda esille vaiettuja aiheita. Tunnettuja esimerkkejä ovat Art Spiegelmanin holokaustia käsittelevä Maus (1980–1991), Joe Saccon palestiinalaisalueella elävistä kertova sarjakuvareportaasi Palestiina (1993), sekä Marjane Satrapin lapsuutta ja nuoruutta Iranissa kuvaava Persepolis (2000–2003).

Lustin Tänään on loppuelämäsi viimeinen päivä kuvaa sukupuolten välistä epäsuhtaa.

Teoksen alussa päähenkilö Ulli mukautuu miesten valta-asetelmaan, tosin usein vastahakoisesti. Matkan edetessä miesten käytös muuttuu entistä aggressiivisemmaksi.

Ulli koittaa keksiä keinoja torjua ahdistelua, kuten muuntautumalla ”miehen kaltaiseksi”. Hän pesee meikit, kulkee kumarassa, tamppaa jalkoja maahan.

Ei auta.

”On aivan sama, miltä näytän ja mitä sanon. Olen vain kahdella jalalla kulkeva, kahdella heiluvalla rinnalla varustettu reikä. [...] Ja kun reikä asettuu makuulle, kuka tahansa voi tökkäistä sen sisään.”

Lustin teosta tutkinut Anna Vuorinne vertaa sarjakuvaa lokakuussa 2017 alkaneeseen #metoo-kampanjaan. Molemmat pyrkivät tekemään näkyväksi naisiin kohdistuvaa seksuaalista häirintää ja väkivaltaa sekä purkamaan vaikenemisen kulttuuria. Kampanjan alkaessa Ulli Lust kommentoi sosiaalisessa ”#metoo Told it already in comics”, viitaten sarjakuvateokseensa.

Kampanjaa on kuitenkin kritisoitu: se jättää puhumisen vastuun uhreille.

Kun odotukset altistavan käyttäytymisen muuttamisesta sysätään uhreille, vahvistetaan väkivallan valtaa ja oikeutetaan toisen toiminta loukata. Väkivaltaan liitetyt ymmärrystavat myös rakentavat kuvaa, joissa vallankäyttäjä on uhriansa arvotetumpi. Hän on aktiivinen, pelottava, voimakas. Ei passiivinen ja heikko.

Vaikenemisen kulttuurin murtaminen ei siis riitä yhteiskunnalliseen muutokseen, jos keskustelua käydään vain uhrien kesken, esittää Vuorinne.

Siksi tarvittaisiin myös tekijöiden tarinoita.

Ja ennen kaikkea: keskustelua vallan, väkivallan ja sukupuolen suhteista.

Ullin tarinassa traumaattisilla kokemuksilla on emansipaation kannalta ratkaiseva vaikutus. Ymmärrys häneen kohdistetusta oikeuttamattomasta vallankäytöstä kasvaa.

Hän alkaa vastustella.

”Olen reikä [...] joka ei hyväksy sääntöjänne. Ette ehkä tunne kaltaisiani naisia, mutta opitte vielä tuntemaan! Minä tulen tulevaisuudesta. Pystyn kaikkeen, mihin miehetkin. Katseeni on suunnattu suoraan eteenpäin, ei lattiaan!!”

Jos väkivalta näyttäytyisi vain väkivaltana, sen vastustaminen olisi yksilöllisesti tai yhteiskunnallisesti helpompaa. Ongelma on, että valta ja väkivalta ovat syvällä rakenteissa.

Vastustuksesta huolimatta Ulli joutuu ahdistaviin tilanteisiin.

Lopulta Lustin teos ei esitä ratkaisua patriarkaattisten rakenteiden kumoamiselle. Se pikemmin keskittyy lukijan tietoisuuden herättämiseen.