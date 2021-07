Näyttelijä Elsa Saision lopputyö Teatterikorkeaan oli osa #metoo-keskustelua jo ennen #metoo-kampanjaa.

Teatteritöissään Elsa Saisio on tullut tunnetuksi erityisesti laulavana näyttelijänä. ”Jos jostain muusta lapsena haaveilin kuin näyttelijän niin laulajan urasta”, hän sanoo.

”Joissakin asioissa vain kuljettu matka auttaa”, Elsa Saisio sanoo. Neljäkymmentä vuotta täyttävä näyttelijä tarkoittaa tällä ammatillisen itsevarmuuden löytymistä.

”On kiva, että tähän ikään mennessä on asia, josta on aidosti sellaista kokemusta, että tietää selviävänsä kiperistäkin tilanteista.”

Kiperä tilanne on ollut vaikkapa silloin, kun yhteyttä roolihahmoon ei ole tahtonut löytyä. Kuten vuonna 2008, kun Tampereen Teatterissa harjoiteltiin Leea Klemolan näytelmää Kohti kylmempää. Saisio näytteli siinä valtavaksi topattua neandertalinihmistä.

”Vielä muutama päivä ennen ensi-iltaa olin aivan pihalla roolista. Ajattelin, että tästä en selviä. Omaisten ensi-illassa sitten jokin loksahti paikoilleen.”

Teatteritöissään Saisio on tullut tunnetuksi erityisesti laulavana näyttelijänä. Lahden kaupunginteatterissa hän teki joukon isoja musikaalirooleja, kuten nuoren Edith Piafin roolin laulunäytelmässä Piaf (2009) sekä rooleja musikaaleissa Oliver! (2009), Hair (2012) ja Chicago (2014). Hän on tehnyt urallaan myös useita omia konsertteja.

”Jos jostain muusta lapsena haaveilin kuin näyttelijän niin laulajan urasta. Soitin pianoa Sibelius-Akatemiassa kuusivuotiaasta aikuiseksi.”

Elsa Saisio on kasvanut vanhempiensa Pirkko Saision ja Pirjo Honkasalon kautta lapsuutensa keskellä teatteri- ja elokuvamaailmaa. Sen vaikutusta ammatinvalintaan on hänestä vaikea arvioida.

”Ei ole vertailukohtaa. Vaikea sanoa, mikä sen merkitys loppuviimein on. Nuorena kyseenalaistin paljon, oliko tämä oma valintani.”

On kuitenkin hienoa, että omat vanhemmat ymmärtävät, mitä tekee työkseen, hän sanoo.

”Pidän vanhempiani näkemyksellisinä tekijöinä, toivon että olen osannut imeä kaikista keskusteluista heidän kanssaan.”

Toisaalta etäisyyden ottaminen omaan alaan on ollut vaikeampaa.

”Muistan, kun teatterikoulussa olin kauhean kateellinen niille, jotka lähtivät lomilla monen sadan kilometrin päähän ihan muihin ympyröihin äidin karjalanpaistien ääreen. Itse pyöräilin Kalliosta Kruununhakaan, jossa oli ihan samat ympyrät ja puheenaiheet.”

”On mahtavaa, että aika on muuttunut. Nykyään on oletusarvo, että näyttelijät ovat tiedostavia ja osallistuvat yhteiskunnalliseen keskusteluun”, Elsa Saisio sanoo.

Aloittaessaan opiskelun Teatterikorkeakoulussa vuonna 1999 Saisio oli 17-vuotias ja koko koulun nuorin opiskelija. Nuorin, koska hän kävi yläasteen kahdessa vuodessa.

”Koulu oli minulle helppoa, joten tentin kahdeksannen luokan itsekseni.”

Saisio ajattelee nyt, että Teatterikorkeakoulusta olisi saanut enemmän irti vähän vanhempana.

”Olisi voinut olla helpompaa, jos taiteilijaksi kasvamisen prosessi ei olisi tullut samaan aikaan oman aikuiseksi kasvamisen kanssa.”

Koulun kuopuksena hän kertoo alkaneensa mieltämään omaa näyttelijäidentiteettiäänkin nuoruuden ja fyysisen pienuuden kautta. Aihetta sivuten syntyi Teatterikorkean lopputyö 2004, kirjanakin julkaistu Katseen alaiset: ulkonäkö, identiteetti ja katseenalaisuus naisnäyttelijän näkökulmasta.

Saisio haastatteli siihen useita naispuolisia näyttelijöitä, kuten Leea Klemolaa, Ritva Valkamaa ja Seela Sellaa.

”Se oli panokseni #metoo -keskusteluun ennen #metoota”, hän sanoo.

Kirjan ilmestyttyä Saisiota pyydettiin useisiin aihetta käsitteleviin paneelikeskusteluihin ja kolumnistiksi. Tuolloin se tuntui vähän ahdistavalta.

”Halusin olla näyttelijä, en mielipideautomaatti. En halunnut leimautua liian kriittiseksi. Tässä suhteessa on mahtavaa, että aika on muuttunut. Nykyään on oletusarvo, että näyttelijät ovat tiedostavia ja osallistuvat yhteiskunnalliseen keskusteluun.”

Saisio on urallaan päässyt katsomaan omaa taiteilijuuttansa laidasta laitaan.

”Teatterituotannoissa, elokuvissa ja tv-sarjoissa näyttelemisen ohella olen ollut kengännauhabudjetin apurahajutuissa monissa rooleissa: näyttelijänä, laulajana, tanssijana, käsikirjoittajana, ohjaajana, dramaturgina ja tuottajana.”

Hän on myös opiskellut soveltavaa teatteria, kuten forum- ja tarinateatteria. Hän kuuluu Q-teatterin Hyvä kätilö -tarinateatteriryhmään, joka työskentelee esimerkiksi mielenterveyskuntoutujien ja seksuaalivähemmistöihin kuuluvien maahanmuuttajien kanssa.

Näyttelijän korona-ajan pelastivat viime syksynä kuvattu Kontio & Parmas -elokuva ja tämän vuoden keväällä kuvattu Hymyä!-tv-sarja, jossa hän näyttelee lehtikustantaja Urpo Lahtisen puolisoa Hymy Lahtista.

Saisio näkee tulevaisuuden toiveikkaana. ”Näyttelijä tulkitsee oman kehonsa ja persoonansa läpi, vasta tässä iässä alkaa olla annettavaa.”

Syyskuussa hänet nähdään pääroolissa Espoon kaupunginteatterin Kultainen vasikka -näytelmässä.

Kontio & Parmas -elokuvaa levittävä Nelonen Media sekä Helsingin Sanomat kuuluvat Sanoma-konserniin.