Liittolaiset-trilogian toinen osa on sympaattista, mutta turhan hidastempoista historiallista viihdettä.

Tukholmassa asuva Denise Rudberg (s. 1971) on yksi Ruotsin menestyneimmistä dekkaristeista.

Romaani

Denise Rudberg: Vaarallinen yhteys (En andra allians). Suom. Anu Koivunen. Into. 284 s.

Denise Rudbergin Vaarallinen yhteys lienee kaikkien aikojen kotoisimpia vakoojaromaaneja. Liittolaiset-trilogian toinen osa jatkaa koodinmurtajien Signen, Elisabethin ja Iriksen tarinaa.

Naiset työskentelevät talvella 1940 salaisessa virastossa Tukholmassa. Ruotsi on pysynyt erossa sodasta, mutta natsi-Saksa haluaa kauttakulkuoikeuden itään.

Tarinan katse on arjessa: ruokasäännöstelyssä, ystävyyden ja kotielämän kuvauksissa, sukkien rei’issä ja korvikekahvin kitkeryydessä.

Välillä Rudberg tuntuu melkein iskevän silmää lukijalle kotoisuudella. Signen päiväkirjassa kerrotaan sodan suurimmista käänteistä ja heti perään perunoiden ja sillin valmistamisesta.

Sellaista kai sota-ajan elämä oikeastikin on.

Rudberg elävöittää historiaa erityisesti ruuanlaiton ja syömisen kuvauksilla. Mieleen tulee Leena Parkkisen romaani Säädyllinen ainesosa, jossa toisen maailmansodan vaiheita tarkastellaan keittiön kautta. Rudberg ei mene ruokakulttuurin fiilistelyssä yhtä syvälle kuin Parkkinen, mutta Vaarallisen yhteyden jälkeen lukija osaa tehdä ainakin ruotsalaisen kinkkuperunamuusirullan.

Ruuan korostaminen tuo hyvin esille säännöstelyn piinallisuuden. Jokainen voileipä on arvokas. Naiset osoittavat huolenpitoa jakamalla eväitä ja tarjoamalla kuumaa kahvia.

Pääjuoni seuraa Signen sairastumista. Vaatimaton ja kiltti Signe työskentelee nerokkaan koodinmurtajan Nils Svarströmin taloudenhoitajana ja oikeana kätenä. Signe pitää itseään halpa-arvoisena ja yrittää peittää huonovointisuuttaan. Hahmo on vuoroin liikuttava ja vuoroin ärsyttävä nössykkä.

Kipakampi Elisabeth on hemmoteltu hyvän perheen tyttö, joka liihottelee kemuissa miehiä iskemässä. Elisabethin tarina saa dramaattisia sävyjä, kun natsiupseerit kiinnostuvat hänestä. Elisabethissa on aavistus kohtalokasta, mataharimaista vakoilijatarta – mutta sitten palataan kotoisiin, tyttökirjamaisiin ympyröihin, joissa päänvaivaa aiheuttaa se, että tuhma Elisabeth on syönyt kakkua, joka oli tarkoitettu äidin bridge-seurueelle.

Trilogian ensimmäisessä osassa Salaisessa koodissa keskeinen hahmo Iris jää taka-alalle. Vielä ohuemmalle käsittelylle jäävät mieshahmot.

Vaarallinen yhteys kärsii trilogian keskimmäisille osille usein tyypillisestä jännitteen notkahtamisesta. Kerronta on hidasta varsinkin romaanin alkupuolella. Kielikin on harmillisen väritöntä. Erityisesti dialogi tuntuu kulmikkaalta ja lattealta.

Jotain sympaattista Liittolaisissa silti on. Dekkarikirjailijana tunnetun Rudbergin trilogia on ollut Ruotsissa menestys. Se perustuu todellisiin paikkoihin ja tapahtumiin ja kuvaa historiaa mukavan ymmärrettävästi ja inhimillisesti.

Romaani on kiinnostavaa luettavaa myös suomalaisille. Sama ajanjakso oli itsenäisen Suomen dramaattisimpia ja siitä kertovat romaanitkin toista maata.

Pakkastalvena 1940 Suomi kävi talvisotaa.