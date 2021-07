Mystinen brittibändi on kerännyt ylistäviä arvioita, mutta kukaan ei tiedä, keitä he ovat – HS:n kriitikko uskoo tietävänsä, miksi yhtye ei kerro itsestään mitään

Sault laulaa rasismia vastaan ilman henkilöitymistä, jolloin asia muuttuu helpommin yhteiseksi, kirjoittaa kriitikko Arttu Seppänen.

Soul, Pop /Albumi

Sault: Nine. Forever Living Originals. ★★★

Brittiläisyhtye Sault on melkoisen kiinnostava tapaus. Parin vuoden sisään he ovat julkaisseet viisi kiiteltyä levyä, mutta kukaan ei oikein tiedä, millaisesta porukasta on kyse. Saultia on tituleerattu mystiseksi kollektiiviksi, joka ei ole kertonut itsestään oikein mitään. Kollektiivin jäsenistä tai edes määrästä ei tiedetä paljoakaan eikä yhtyeestä ole kuvia. He eivät ole antaneet haastatteluja.

Vuonna 2019 he julkaisivat kaksi levyä: 5 ja 7. Viime vuonna julkaistiin niin ikään kaksi levyä: Untitled (Rise) ja Untitled (Black Is).

Uusimman levyn nimi on Nine. Jos tästä jonkin kaavan voi hakea, niin voinee olettaa, että vielä tämän vuoden aikana julkaistaan Eleven.

Anonyymiydestä on tullut popmusiikissa entistäkin harvinaisempaa. Harvalla on varaa tai mahdollisuutta menestyä ilman, että myy musiikkiaan omilla kasvoillaan ja tarinallaan. Kuvataiteen puolella Banksy on voinut tehdä anonymiteetistä merkittävän osan hänen ja teoksiensa markkina-arvoa. Jos henkilöllisyys tulisi julki, teoksien arvo todennäköisesti laskisi merkittävästi.

Saultin mystisyyden verhon syitä voi vain arvailla, koska he eivät ole kertoneet asiasta julkisesti mitään. Yksi syy voi olla markkinointi, mutta pitäisin sitä aika epätodennäköisenä, sillä Saultin musiikki on melko epäkaupallista ja anonymiteetillä saavutetut kaupalliset hyödyt vähäisiä. Yhtye ei edes keikkaile.

Anonymiteetti on läpi taidehistorian tarjonnut kontekstista vapaamman tulkinnan ja vapauttanut taiteilijoita tekemään kokeiluja. Suomessa kirjailija Algot Untola julkaisi kirjoja monilla eri nimillä. Hän sai huomata, että nimellä oli väliä.

Kun hän lähetti Karistolle näytelmän Kun lesket lempivät aluksi nimellä Väinö Stenberg, kustantamo ei ollut siitä lainkaan kiinnostunut. Kun hän lähetti myöhemmin sen menestyksekkään Tulitikkuja lainaamassa -teoksen kirjoittaneen Maiju Lassilan nimissä, niin kustantamossa innostuttiin tekstistä heti.

Daft Punkin anonyymiys oli pikemminkin esteettistä. Kaikki tiesivät heidän henkilöllisyytensä, mutta kaksikko esiintyi aina julkisuudessa kasvot peittävissä kypärissään. Samoin oli Sialla: hän alkoi esiintyä kasvot peitettyinä sen jälkeen, kun oli jo vuosikausia paljastanut kasvonsa lavalla.

Teemu Brunilalla on liian tunnistettava laulutyyli ja -ääni, jotta hän olisi voinut pitää jäsenyytensä Studio Killersissä salassa. Samoin kävi Damon Albarnille Gorillazin kanssa.

Osalle syyt ovat poliittisia ja kyse on turvallisuudesta. Saudiarabialaisen black metal -yhtyeen Al-Namroodin jäsenet pysyttelevät pseudonyymiensä takana, jotteivät joutuisi viranomaisten kynsiin.

Spotifyn tekijätietoja katsomalla Saultin kappaleiden takana on erityisesti kaksi nimeä: Cleopatra Nikolic ja Dean Josiah Cover, joista jälkimmäinen on merkitty levyjen tuottajaksi nimellä Inflo. Heistä ei paljoa tiedetä. Yhteyksiä on Little Simzin, Junglen ja Michael Kiwanukan kaltaisiin artisteihin.

Ja lopulta: mitäpä siitä, keitä he ovat? Saultin lauluissa käsitellään muun muassa rasismia, ihmisoikeuksia, rodullistettuna elämistä ja poliisiväkivaltaa. Kun näistä aiheista laulaa yhteisöllinen kollektiivi eikä sooloartisti, niin signaali on tyystin toisenlainen. Aiheet eivät henkilöidy kenenkään suuhun, vaan ne muuttuvat yhteisiksi. ”Kuka sanoo?” muuttuu merkityksettömäksi, ja eniten on väliä sillä, mitä sanotaan.

Uskoisin tämän olevan merkittävä syy anonymiteettiin. Tavoite ei ole saada huomiota kenellekään henkilölle. Pelkästään se riittää tänä päivänä nostamaan kysymyksiä siitä, mitä yhtye haluaa musiikillaan saavuttaa. Ilman anonymiteettiä tällaiset kysymykset jäävät helposti huomiotaloudessa nousematta. Vähemmän henkilöä, enemmän asiaa.

Saultin musiikissa on vaikutteita laajalti eri genreistä: soulista, afrobeatista, jazzista sekä brittiläisestä räpistä ja triphopista.

Kaikkia Saultin levyjä on värittänyt intuitiivinen, mantramainen ja improvisatorinen luonne. Tekotyyli luo vaikutelman kuin teosta sävellettäisiin ja soitettaisiin silmiesi edessä. Musiikki elää tässä ajassa, ja yhtye reagoi nopeasti esimerkiksi George Floydin kuolemaan viime vuonna Untitled (Black Is) -levyllä.

Nine on siitä ristiriitainen, että se sisältää sekä yhtyeen parhaimpia että heikoimpia hetkiä. Alcohol kuulostaa krapulaiselta demovitsiltä, jonka ei olisi koskaan pitänyt lähteä studiopöydältä yleisön kuultavaksi. Sen sijaan London Gangsin bassolinja jää soimaan päähän ja siinä on suurkaupungin rosoa. Light’s In Your Hands on komea gospel-henkinen voimaballadi, ja You from London on ilahduttava muistutus 2000-luvun alusta ja erityisesti marginaalista suosiota nauttineesta Count Bass D:stä: Steely Dan -kirpputorifiltterin läpi tehtyä räppiä, jossa on Madlibin yrttitupakan vaikutuksen alaista jumitusta.

Nine on pintapuolisesti huvitteleva levy, mutta naurun pohjalla kuuluu suru sekä klassinen Lontoo-dystopia. Vaikka levy on Saultin toistaiseksi heikoin, niin se jatkaa kuitenkin onnistuneesti tarinaa, joka tuskin – tai toivottavasti – on heti päättymässä.

Indie rock / Albumi

Lucy Dacus: Home Video. Matador Records. ★★★

Vuonna 2018 Lucy Dacus perusti yhdessä Phoebe Bridgersin ja Julien Bakerin kanssa superyhtyeen Boygenius. Nimi oli tietysti vitsi mutta myös protesti. Kaikilla oli ollut ongelmia turhan itsevarmojen miesyhteistyökumppanien kanssa, ja nyt he kannustivat toisiaan olemaan miehen itsevarmuudella ja mahdollisuuksilla varustettuja lapsineroja, joiden jokainen ajatus ja idea on tärkeä.

Home Video on kesän lohtumusiikkia Olivia Rodrigon kyljessä. Dacus käy läpi teini-ikänsä kokemuksia uskonnosta parisuhteisiin ja ystäviin. Empaattinen kirjoitustyyli on virkistävää ja Home Video kuin kuvittaa kokonaisen teinidraaman. Tähtihetki on uskonnolliselle leirille sijoittuva VBS, joka paitsi rullaa tarttuvasti, myös lyö lieskoja kitaralla.

Jazz / Albumi

Hailu Mergia & The Walias Band: Tezeta. Awesome Tapes From Africa. ★★★

Tezeta on pala etiopialaisen popmusiikin historiaa vuodelta 1975. Jo vuosikymmenten ajan levyä on ollut vaikea löytää jopa sen syntysijoilta. Nyt levy on kaivettu esiin ja julkaistu uudelleen masteroituna.

Niin kosketinsoittaja Hailu Mergia kuin Walias-yhtye ovat olleet edelläkävijöitä etiopialaisessa musiikissa. He perustivat oman äänitysstudion ja julkaisivat kokonaisia instrumentaalilevyjä ensimmäisenä yhtyeenä Etiopiassa.

Tezeta on vuoroin musiikkia tv-visailuista ja vuoroin hotellin aulabaarista – pelkästään hyvässä mielessä. Kokemuksena ei ikimuistoisin, mutta nousee kuriositeettia suuremmaksi hellepäivien tahdittajaksi.

Vuodesta 1998 lähtien Mergia on työskennellyt Yhdysvalloissa taksikuskina, mutta sittemmin aktivoitunut taas musiikkiuralla.

Alternative rock / Albumi

Modest Mouse: Golden Casket. Epic Records. ★★★

Modest Mousen fanittaminen on varmasti kuluttavaa. Albumien välillä on hirvittävän pitkiä aikoja, eikä koskaan ole luvassa uutta suurtyötä. Nyt tosin Isaac Brockin johtama yhtye on tehnyt parhaan albuminsa sitten vuonna 2007 ilmestyneen We Were Dead Before the Ship Even Sankin. No, eipä siinä välissä ollut kuin yksi levy.

Transmitting Receiving on välittömästi uusi Modest Mouse -klassikko. Se taiteilee osuvasti bändin kompromissittoman 90-lukulaisen alternative rock -historian ja 2000-luvun alun suuren levy-yhtiön indiepöhön välillä. We Are Between on paras yritys sinkuksi, mutta Brockin kannattaisi pysyä suosiolla syvässä päädyssä.

Folk / Albumi

Kings of Convenience: Peace Or Love. Universal. ★★

Joitakin laatikoita ei vain pitäisi enää avata uudestaan. Norjalainen indie folk -duo Kings of Convenience on päättänyt kaivaa akustiset kitaransa jälleen esiin. Tulee mieleen kuva Paavo Lipposesta Eduskuntatalon hississä. Kerran vielä, pojat?

Erlend Øye ja Eirik Glambek Bøe eivät ole julkaisseet uutta albumia sitten vuonna 2009 ilmestyneen Declaration of Dependencen. Peace Or Love jatkaa täysin siitä, mihin kaksikko jäi.

Kappaleet ovat jälleen entistä huonompia, ja 2000-luvun alun indie folk -hurmos on kaukana tiessään. Kun pääsingle Rocky Trail kierrättää täsmälleen samoja bossa nova -kuvioita kuin yhtyeen alkupään materiaalissa, niin tekee mieli vetää töpselit seinästä ja heittää kuulokkeet seinään. Ei enää, kiitos!