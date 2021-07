Viime vuodelta peruuntunut elokuvatapahtuma alkaa tiistai-iltana ja jatkuu 17. heinäkuuta asti. Suomalaisia elokuvia kilpailee useammassa esityssarjassa.

Cannes

Vuoden 2021 Cannesin elokuvajuhlat alkavat tänään tiistaina. Maailman merkittävimpiin ja seuratuimpiin elokuva-alan tapahtumiin kuuluva festivaali peruttiin viime vuodelta koronaviruspandemian vuoksi, mutta nyt se taas järjestetään – tosin normaalia toukokuista tapahtuma-aikaa myöhemmin.

Tämän vuoden festivaali on Suomelle monella tapaa historiallinen.

Suomalaisia elokuvia kilpailee useammassa esityssarjassa. Juho Kuosmasen ohjaama Hytti nro 6 on pääkilpasarjassa kisaamassa koko tapahtuman pääpalkinnosta Kultaisesta palmusta.

Aiemmin suomalaiselokuva on päässyt ehdolle palkinnon saajaksi vain kuusi kertaa koko Cannesin elokuvajuhlien historian aikana. Lisäksi kuudesta aiemmasta ehdokaselokuvasta neljä viimeisintä ovat kaikki Aki Kaurismäen ohjauksia: Hytti nro 6 on siis ensimmäinen muun kuin Kaurismäen ohjaama suomalaiselokuva Cannesin pääkilpasarjassa 40 vuoteen.

Khadar Ayderus Ahmedin ohjaama Guled & Nasra taas esitetään arvostetussa Kriitikoiden viikko (Semaine de la Critique) -esityssarjassa. Guled & Nasra, kansainväliseltä nimeltään The Gravedigger’s Wife, on ensimmäinen Kriitikoiden viikolle koskaan valittu pitkä suomalaiselokuva.

Suomalaista tuotantoa oleva dokumentti Invisible Demons esitetään ilmastonmuutoksesta kertovassa Cannesin erikoissarjassa. Intialaisen Rahul Jainin ohjaama kyseessä on ensimmäinen kerta, kun suomalaisvoimin tuotettu dokumenttielokuva valitaan Cannesin ohjelmistoon. Un certain regard -esityssarjassa nähdään niin ikään suomalaista osatuotantoa oleva The Innocents, jonka on ohjannut norjalainen Eskil Vogt.

Festivaalin avajaisseremonia puheineen pidetään tiistai-iltana kello 20.25 Suomen aikaa. Avajaiselokuva on Leos Caraxin ohjaama ja Adam Driverin sekä Marion Cotillardin tähdittämä musikaali Annette, joka kilpailee myös Kultaisesta palmusta. Palkinnoista päättävää raatia johtaa tänä vuonna Spike Lee. Cannesin elokuvajuhlat jatkuvat 17. heinäkuuta asti.

HS on paikan päällä uutisoimassa festivaalista ja haastattelemassa elokuvantekijöitä.