Radiosarjan toteutus ei ole yhtä kiinnostava kuin sen idea.

Kirjoitettu kirje tuntuu tätä nykyä eksoottiselta. Sähköpostit, tekstarit ja erilaiset pikaviestit sinkoilevat pitkin bittiavaruutta. Samaan aikaan Suomen Postin jakaman kirjepostin määrä on romahtanut vuosituhannen vaihteen jälkeen yli 60 prosenttia, ja postimerkillisiä kirjeitä on Postin jakelusta enää pari prosenttia.

Tällaisena aikana kirjeistä kertova radiosarja on viehkeä idea. Marko Pulkkisen P. S. Kirjoita pian kertoo kahdeksan kirjeenvaihdon ympärille kiertyvää tarinaa.

On kiva, että mukana on enimmäkseen pieniä tarinoita – siis historiaa tavallisista ihmisistä. Uutisarvoa niillä ei ole, mutta ei sitä kaikella journalismilla tarvitsekaan olla. Samaistumispintaa on tarjolla sitäkin enemmän.

Toki mukana on muutama tunnettukin henkilö. Aino Aalto purkaa aviokriisiään puolisolleen Alvarille kahdella kielellä, ja Touko Laaksonen eli Tom of Finland epäilee sisarelleen, ettei koskaan löydä suurta rakkautta. Mutta pohjimmiltaan nämäkin ovat ihan tavallisia pieniä tarinoita, jos kirjoittajien nimet hetkeksi unohtaa.

Sarjan toteutus ei ole yhtä viehkeä. Sen enempää äänisuunnittelija Juha Hjelm kuin säveltäjä Tapani Kuusniemikään eivät saa pumpattua ilmaa sanojen siipien alle. Jaksot toistavat tuttuakin tutumpaa kertoja–puhelinhaastattelu–hissimusiikki-kaavaa.

Avausjakson tarinan dramaattinen käänne on säästetty tyylikkäästi jakson loppuun, vaikka jotain voi jo sitä ennen aavistellakin. Myöhemmissä osissa käydään käydään lähes sadan vuoden takana, mutta todistetaan, että kyllä kirjeitä kirjoitetaan nykyäänkin.

