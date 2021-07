Toimittajan iloksi radion suosikkijuontajien äänestyksessä on sitkeä valuvirhe, joka nyt juhlallisesti korjataan. Toinen ilonaihe on kirjaston dvd-hylly, kun elokuvateatterit eivät ole entisellään.

Luulo ei ole tiedon väärtti. Olen ollut siinä uskossa, että Radiogaalassa palkittaisiin maan suosituimmat radioäänet ja että Jaajo Linnonmaa olisi kärjessä. Radio Suomipopin aamujuontaja on äänestetty kymmenen kertaa ykköseksi.

Vasta huomasin, että gaalan äänestys on puolitotuus, sillä Yleisradio ei ole millään kanavallaan – ei edes kuunnelluimmalla Radio Suomella – kisassa mukana. Radio Suomi, sen Merisää ja liikennetiedotukset keräävät kolmanneksen suomalaisten radiokuuntelusta, kun Radio Suomipopin lukema jää kuuteen prosenttiin.

Eli Radiogaalan äänestykselle voidaan sanoa isohko morjens.

Radiojuontaja Olli Haapakangas on ansiokas humoristi.

On siis oikein korjata jo tapahtunut vääryys, ja julistaa Suomen suosituimmaksi radiojuontajaksi oma suosikkini Olli Haapakangas. Hän on lyhyessä ajassa ottanut Radio Suomen illoissa itselleen täyden ilmaherruuden, on ohjelmissa kyse sitten kotiseutumatkailusta, huoltoasemakaseteista tai kotieläinmuistoista.

Haapakankaan murre ja aiheet ovat maalaisen, mutta lanttunsa leikkaa kuin kosmopoliitilla. Hän on kekseliäs, nopea ja läsnä. Ennen kaikkea hän on ansiokas humoristi, joka ei pysty peittämään pisteliäisyyttään vaikka haluaisi. Hän on syntynyt rupattelemaan suomalaiseen radioon.

Radiomatkatoimisto Haapasmatkat esittää Yle Areenassa ja Radio Suomessa.

Oodi kirjaston varauspalvelulle ja dvd-hyllylle

Dustin Hoffman John Schlesingerin Maratoonari-elokuvassa.

Olen kokeillut kaikkia suoratoistopalveluita, ja havainto on yhtiöstä toiseen aina sama: vanhoja elokuvia ei löydy, ei ainakaan kattavasti. Ei edes klassikoita. Mikä siis neuvoksi? Tietenkin kirjasto, tuo sivistysvaltiomme maksuton tukijalka.

Minun epäsosiaalisen koronavuoteni mainiona elokuva-arkistona on toiminut kirjaston dvd-kokoelma. Ei sekään hylly täydellinen ole (eli terveisiä sisäänostajille!), ja usein varausta saa odottaa pitkään, mutta mikä onni on illan hämärtyessä asettaa dvd-laitteeseen vaikka John Schlesingerin ohjaama Maratoonari, Sam Peckinpahin Hurja joukko tai Sidney Lumetin Idän pikajunan arvoitus. Älä ikinä nakkaa toimivaa dvd-laitetta kierrätykseen!

Eniten uusia varauksia 30.6.–7.7. saaneet kirjat Helmet-kirjastoissa

Kaunokirjallisuus

1) Hanna Brotherus: Ainoa kotini

2) Antti Tuomainen: Jäniskerroin

3) Paula Hawkins: Kuin kytelä tuli

4) Simone de Beauvoir. Erottamattomat

5) Martta Kaukonen: Terapiassa

6) Aino Havukainen & Sami Toivonen:

Tatu ja Patu kesäleirillä

Tietokirjat

1) Hunter Biden: Kauniita asioita

2) Tiia Palmén: Koskelan teinisurma

3) Catherine Malabou: Mitä on tehtävä

aivoillemme?

4) Jenni Räinä: Kulkijat, naisia metsissä,

soilla ja tuntureilla

5) Teemu Keskisarja: Kyllikki Saari,

mysteerin ihmisten historia

6) Silvia Hosseini: Tie, totuus ja kuolema