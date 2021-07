Konsertin kunniavieras on hittilevyt tuottanut Quincy Jones.

Musikaalifloppi Taikuri Oz (1978) ei kaunistanut tekijöittensä uraa, mutta sen kuvauksissa kohtasivat aikuisuutta ja itsellisyyttä tavoitellut lapsitähti Michael Jackson (1958–2009) ja monipuolinen huippumuusikko Quincy Jones (s. 1933).

Ensin mainittu kysyi vinkkejä tulevan soololevynsä tuottajaksi. Työhön tarttuikin Quincy Jones, joka toimi musiikillisena pääarkkitehtina albumisarjalla Off the Wall (1979), Thriller (1982) ja Bad (1987).

Ennätyksellisen menestyksekkäät levyt, joiden julkituloa vauhditti musiikkitelevisio videoineen, tekivät Jacksonista maailman suosituimman artistin ja Jonesista kuumimman tuottajan.

Vuonna 2019 toteutettiin näiden levyjen musiikkia esittävä konserttisarja Quincy Jones Presents: Off The Wall, Thriller and Bad Live in Paris 2019, jonka markkinoinnissa päädyttiin sivuuttamaan Jacksonin nimi täysin. Häntä ei myöskään mainita tässä konserttitaltioinnissa, jossa tuolloin 85-vuotias Jones seurasi esityksiä kunniapaikalta, omalta tuolilta lavan reunalla.

Jackson oli karismaattinen esiintyjä, erinomainen laulaja ja suurenmoinen tanssija, mitä solistit Jonah Nilsson ja Shélea sekä tanssija Salif Gueye kunnioittavat parhaansa mukaan.

Ibrahim Maaloufin trumpetti sekä Marcus Millerin ja Richard Bonan bassoduetointi saavat omat osuutensa lähes 70-päisen orkesterin vieraina.

Michael Jacksonin musiikkia, Teema klo 12.00 ja Yle Areena.