Nimekkäät Lähi-idän journalistit ovat syyttäneet elokuvaa Arabiemiraattien yritykseksi esittää Qatar globaalia terrorismia sponsoroivana valtiona.

Renny Harlinin ohjaamassa The Misfits -elokuvassa Pierce Brosnan näyttelee Richard Pacea ja Jamie Chung Violetia.

Onko Renny Harlinin ohjaama yhdysvaltalainen ryöstökomediaelokuva The Misfits (2021) Qatarin vastainen?

Asiaa on puitu kesäkuun lopulta asti niin qatarilaisessa sosiaalisessa mediassa kuin myös Qatarin hallituksen rahoittaman uutiskanava al-Jazeeran verkkosivuilla sekä uutissivusto Doha Newsissä. Doha on Qatarin pääkaupunki.

Harlinin ohjauksen piti tulla elokuvateattereihin Qatarissa heinäkuun alussa, mutta dubailainen elokuvateatteriyhtiö Vox Cinemas kertoi Doha Newsille, ettei elokuva tule lainkaan teattereihin Qatarissa.

The Misfits kertoo kansainvälisestä varkaasta Richard Pacesta (Pierce Brosnan), joka lähtee auttamaan kultaryöstöä suunnittelevaa joukkoa soluttautumaan vankilaan fiktiivisessä valtiossa nimeltä Jazeristan.

Elokuvan Jazeristanissa on Yhdysvaltojen käyttämä al-Udeid-lentotukikohta. Todellisuudessa samanniminen tukikohta on Qatarissa. Elokuvan loppupuolella merkittävässä roolissa puolestaan on auto, jonka punainen väri ja muut merkinnät muistuttavat erehdyttävästi Qatarin sisäisen turvallisuuden joukkojen käyttämien ajoneuvojen punaista väriä ja merkintöjä.

Jos Jazeristanin haluaa lukea Qatariksi, se on siis täysin mahdollista.

Ja luettu on.

Jazeristan on elokuvassa ”täynnä terroristeja” ja siellä on merkittävä terroristiorganisaatio nimeltä Muslimiveljeskunta, jonka johtajahahmo on Abu Hirawa.

Al-Jazeeran ja Doha Newsin mukaan Abu Hirawa on selvä viittaus Qatarissa asuvaan ja oikeaa Muslimiveljeskuntaa edustavaan egyptiläiseen islamistiajattelijaan ja tv-kasvoon Jusuf al-Qaradawiin.

Samojen medioiden mukaan nimekkäät Lähi-idän journalistit ovat syyttäneet elokuvaa Arabiemiraattien yritykseksi esittää Qatar globaalia terrorismia sponsoroivana valtiona.

Esimerkiksi palestiinalainen al-Jazeeran uutisankkuri Jamal Rayaan on tviitannut Harlinin ohjaamasta elokuvasta useamman kerran juuri tällä ajatuksella. Hänestä elokuva on ”moraaliton” ja ”Arabiemiraatit tulee vielä katumaan sitä”.

Harlinin ohjaaman elokuvan tuotti Arabiemiraattien omistama tuotantoyhtiö Filmgate Productions yhdessä yhdysvaltalaisten Paramount Picturesin ja Highland Film Groupin kanssa. Dubailaisen sanomalehti Khaleej Timesin mukaan elokuvan rahoitti kokonaisuudessaan Filmgate Productions.

Elokuva myös kuvattiin suurimmaksi osaksi Abu Dhabissa, Arabiemiraattien pääkaupungissa.

Al-Jazeera ja Doha News viittaavat myös qatarilaiseen bloggariin ja tutkijaan Muhammad al-Kubaisiin, jonka mielestä Harlinin ohjaama elokuva on Arabiemiraattien johdon yritys tahrata Qatarin maine ja ”syyttää sen rauhanomaista yhteiskuntaa terrorismista” käyttämällä apunaan James Bondia, Hollywoodia ja 50 miljoonaa dollaria.

”Jumala älköön siunatko Arabiemiraattien johtoa”, al-Kubaisi kirjoitti Twitterissä.

The Misfitsin tarkka budjetti ei ole tiedossa. IMDB:ssä budjetiksi on arvioitu 15 miljoonaa dollaria.

Harlinin ohjaama elokuva näyttää joutuneen osaksi jo vuosia kestänyttä kiistelyä ja kriisiä Qatarin ja muiden arabimaiden välillä. Saudi-Arabia, Egypti, Yhdistyneet arabiemiirikunnat ja Bahrain katkaisivat kesällä 2017 kaikki diplomaattisuhteensa Qatariin. Samalla ne lopettivat lento- ja laivaliikenteen Qatariin, ja Saudi-Arabia sulki rajansa myös maaliikenteeltä Qatarista. Alkoi Qatarin saarto.

Sen jälkeen saarto jatkui pitkään ja muutti muotoaan. Tämän vuoden tammikuussa saarto kuitenkin päättyi, diplomaattisuhteet palautettiin ja esimerkiksi Arabiemiraatit avasi jälleen ilmatilansa Qatarin lentoyhtiölle.

Vaikka saarto on purettu ja diplomaattisuhteet palautettu, vihanpito Qatarin ja Arabiemiraattien välillä poreilee ainakin mediassa, mistä The Misfits -kohu on vain uusin esimerkki.

Kesäkuussa qatarilainen al-Jazeera kertoi, että afrikkalaisten toimittajien liitto tuomitsi Arabiemiraattien yritykset ”manipuloida” afrikkalaisia toimittajia kampanjoimaan jalkapallon vuoden 2022 maailmanmestaruuskisoja vastaan. Kisat järjestetään Qatarissa.

Kisoja varten Qatarissa on rakennettu täysin uusia stadioneita ja muuta infrastruktuuria. Erityisesti ulkomaisten työntekijöiden asemaa rakennustyömailla on arvosteltu ankarasti ja Qataria syytetty ihmisoikeuksien vastaisesta toiminnasta. Brittiläisen sanomalehti The Guardianin mukaan Qatarissa on kuollut ainakin 6 500 ulkomaista rakentajaa sen jälkeen, kun jalkapallon MM-kisat myönnettiin maalle.

Esimerkiksi Suomen Palloliitto piti MM-lopputurnauksen myöntämistä Qatarille ongelmallisena ja huonona päätöksenä.

HS tavoitteli Renny Harlinia kommentoimaan kohua tiistaina, mutta tuloksetta.

Suomessa The Misfits ei tule elokuvateattereihin, mutta sen voi nähdä eri videotilauspalveluiden kautta.