Jenni Korpela ja Elena Rekola ovat Ylioppilasteatterin uudet taiteelliset vastaavat. Reality 2021 – Summer of Love on heidän ensimmäinen ohjauksensa ylioppilasteatterille. ”Olemme kohta vuoden olleet taiteellisia vastaavia, mutta emme ole vielä päässeet näyttämään, mitä haluamme tehdä. Tämä on myös meidän debyyttimme”, Korpela sanoo.