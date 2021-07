Pekka Lipponen oli Outsiderin luoma radio- ja kioskikirjahahmo, joka ei jäänyt ummikoksi missään maailman kolkassa. Tuoreesta kokoelmasta voi tarkistaa, pitäisikö tuohon uskoa.

Suuri juju on tämä: meillä Suomessa populaarikulttuurin hahmoista vain kaksikko Pekka Lipponen & Kalle-Kustaa Korkki ovat olleet kunnon kansainvälisiä seikkailijoita.

100-sivuisten kioskikirjojen ja radion sankarit ovat voineet liehua missä maailman paikassa tahansa.

Siinä on retroarvoa. Muiden hahmojemme sukkulointi maailmalla on jäänyt lähinnä Mauri Sariolan dekkareista tutun komisario Susikosken satunnaiseen aurinkorannikkovisiittiin.

Pekka Lipposen ja Kalle-Kustaa Korkin edesottamuksista ilmestyi heinäkuun alussa ensi kertaa pariinkymmeneen vuoteen uusintajulkaisu, kolmen tarinan yhteisnide Pekka Lipponen kaukomailla. Nimimerkki Outsiderin eksoottisen menevät stoorit ovat peräisin 1950–60-luvuilta.

Uuden yhteisniteen kannen on laatinut Juho Juntunen.

Niteeseen kootut tarinat valaisevat nimenomaan legendaarisen pulp-kaksikon kohdemaiden rajoittama­tonta kirjoa.

Suezin sulttaani (1957) tapahtuu kriisi­pesäkkeessä, Kuubalainen serenadi (1959) keskellä Castron tuiminta vallan­kumousta ja Etelämeren hirviö (1963) vulkaanisella saariryhmällä.

Pekka Lipponen kaukomailla -kokoelman äärellä viihtyy ja pääsee totta kai miettimään, millaiset asiat kestävät aikojen yli ja mitkä alkavat suututtaa.

Mikä luetusta taas kietoutuu poikamaiseen nostalgiaan ja vanhojen lehtipinojen fiilikseen kesälomalla mummolassa?

Jännityskirjailija Tapani Bagge tutustui Pekka Lipposen seikkailuihin ensi kerran kymmenkesäisenä. Kuva vuodelta 2016.

Pekka Lipponen kaukomailla -kirjan koostanut jännityskirjailija Tapani Bagge, 58, kohtasi itse kymmenkesäisenä Lipposen hurjat seikkailut.

”Kattellessani mummon vintiltä lukemista löysin pari Outsideria. Taisi se ensimmäinen hujahtaa läpi jo vintillä ennen kuin pääsin alas sieltä”, Bagge muistaa.

Nimike oli uutuuskokoelman avaava Suezin sulttaani. Mummola oli Juvalla, liikemies-säätäjä Lipposen syntypaikan Rantasalmen naapurikunnassa.

”Aviador-kustantamo kysyi, tekisinkö uusia Lipposia. Mutta en enää kirjoita muiden hahmoista. Jerry Cottonia ja Finnwestiä tuli tahkottua melkoisesti”, Bagge sanoo. Hän kirjoitti vuosien ajan Cotton- ja Finnwest-kioskikirjoja.

”Valitessani tarinat korostin kaukomaan puolta. Juttuja on samassa suhteessa kuin tekijät kirjoittivat, ensimmäinen Outsiderilta ja kaksi muuta Seppo Tuiskulta. Tuiskulta tuli 125 vihkoa, Outsiderilta 56.”

Tarinoiden poimimisen lisäksi Bagge kirjoitti taustoitusartikkelin.

Originelli persoonallisuus Outsider eli Aarne Haapakoski (1904–1961), Pariisissa yliopiston penkkejä kuluttanut savolainen, loi Lipposen ja Korkin hahmot.

Haapakoskella oli saavutuksensa myös salapoliisiromaaneissa (hahmona arkkitehtisalapoliisi Klaus Karma) ja scifissä (Atorox-robotti).

Outsider eli Aarne Haapakoski kirjoitti Pekka Lipposen ja Kalle-Kustaa Korkin seikkailujen muun muassa salapoliisiromaaneja ja scifiä.

Haapakoski otti vuonna 1959 Lipposten kuukausivihkojen työvuorta jakamaan nuoren Seppo Tuiskun (1935–2020). Kumpikin naputteli jatkossa joka toisen numeron.

Tuiskulla esiintyi vasemmistolaisempia mielipiteitä kuin Haapakoskella, esimerkiksi Kuuban vallankumouksen puolesta.

Tuisku pitäytyi oppi-isä Outsiderin nimimerkissä, vaikka suositut vihkot ilmestyivät vielä neljä vuotta Haapakosken kuoleman jälkeen. Haapakoski kuoli Lippos-maisemissa Malagan-matkalla.

Kioskivihkojen tarinat olivat itsenäisiä. Lipponen ja Korkki olivat itse asiassa alun perin syntyneet Outsiderilta tilattuun radiosarjaan, jonka vuolaat tarinat olivat usein pidempiä kuin vihkoissa.

Hellekypärät päähän! Aarno Hammar kuvitti helteisen kannen vihkoon vuodelta 1957.

Seikkailijakaksikon rajattoman kansainvälisestä toimintakentästä huolimatta Baggen oma lempivihko sijoittuu Suomeen.

”Luin hiljattain kolmannen kerran Surman seidan, kirja numero 76. Tarina tapahtuu Lapissa. Seikkailu on saatu toimimaan erittäin jännistä aineksista, ja tietty mystiikkakin on mukana.”

Se on Tuiskun käsialaa, samoin kuin Lipposen erikoisin miljöö, ulkoavaruus vihkoissa Avaruusahvääri ja Avaruusmarsalkka.

Pekka Lipposeen ja Kalle-Kustaa Korkkiin liittyy kaksi aidosti merkittävää aluevaltausta medioissa. Ensin oli vuodesta 1945 alkaen radion päivittäin jatkunut sarja, jonka mukaan ajoitettiin ruokapausseja työpaikoilla. Kuunnelmat ahmittiin.

Sitten 1957 toteutettiin uusi idea kioskikirjojen julkaisemisesta rivakkaan tahtiin: vihko Pekka Lipposta kuukaudessa. Ja kohta jopa kaksi vihkoa, sillä Kalle-Kustaa Korkki sai oman nimikkolehtensä. Outsider itse oli firman suurin osakas.

Vihkoset ovat letkeitä ja melko uskomattomia. Suezin sulttaanissa Korkki on ostamassa kriisin ytimeen ajautunutta Suezin kanavaa työnantajalleen Kansainväliselle Öljy-yhtiölle. Korkki nimittäin on öljyjätin ”trouble-shooter”, joka suvereenisti suorittaa salaisia toimeksiantoja.

Liikemies Lipponen pitää toimistoa New Yorkissa. Hänkin heiluu ”ahvääreissään” ympäri palloa, mutta joutuu herkästi kiipeleihin, tykkää kulauttaa ”näkäräiset” ja käyttää voimasanaa ”pi-pi-pirskatti!”

Haapakoski oli antanut kisällilleen Tuiskulle ohjenuoraksi: ”Kun yksityiskohdat pitävät kutinsa, kokonaisuuden voi valehdella.”

1980-luvulla Tuisku puolestaan veti innokkaan kollin Baggen samalla ohjeella mukaan kirjoittamaan Jerry Cottoneita.

Lippos-vihkot ovat mielikuvituksellista viihdettä, mutta kaksikon suosion huiput näyttäytyvät uudella tavalla, kun kuuntelee kioskikirjavaihetta edeltäneitä radiosarjoja. Tarinoissa tapeltiin kuin elokuvissa. Oke Tuuri oli lahjakkaasti sähläävä Pekka Lipponen.

Vakaata Kalle-Kustaa Korkkia tulkitsi Teatterikoulun johtaja Wilho Ilmari. Tilanne on sama kuin että Jouko Turkka olisi ollut kaikille tuttu huippusuosituista action-elokuvista.

Sanoissa riitti painoa, kun arvostettu Ilmari kalskautti viihdekontekstissa: ”Kautta paholaisen! Siellä on Pekka. Olipa pistooli nyt tarpeen! Kas vain, näyttäväthän villit pelkäävän nikkeliä.”

Tuossa hän oli pelastamassa Pekkaa, jonka atsteekit aikoivat uhrata.

Kuunnelmia löytyy Yle Areenasta saatteella, ettei samoja sanavalintoja enää käytettäisi.

Kaksikon ainoan elokuvan Kalle-Kustaa Korkin seikkailujen (1949) häpeätahraksi jää, että se kuvaa Lipposen mustaa palvelijaa Mollya erityisen tökerösti.

”Enpä minä ottaisikaan kokoelmaan sellaisia juttuja”, toteaa Tapani Bagge.

Sen sijaan Pekka Lipponen kaukomailla -kokoelman jutuissa esiintyvät muun muassa kultahampainen arabi, poppamies jolla on ”mustekalan katse” ja Lipposen ex-vaimo Mandi, joka on perustamassa kaukaiselle Etelämeren saarelle naisjärjestö Orchidin lomasiirtolaa.

Elokuvan pääosissa olivat Joel Rinne ja Reino Valkama. Oke Tuuri sivuutettiin ikävästi Lipposen roolista.

Entä millaisina Bagge näkee Outsiderin sankarit ulkoisesti?

”Kuva on muodostunut vihkojen kansista. Lipponen on pikkuisen pyylevä, vaalea tyyppi, jolla on havaijipaita tai hellekypärä.”

Se on hauskasti sanottu, sillä havaijipaidat ovat Tapani Baggen oman imagon tukipilari.

”Korkki näyttäisi tavanomaisemmalta sankarihahmolta. Tumma, komea ja harteikas. Hyvin useinhan Korkki on tyylikkäänä smokki päällä. Korkki-lehtiin minä en ole ikinä sillä lailla ihastunut, koska niistä puuttui se huumori. Vaikka ne ovatkin ihan päteviä.”

Pekan vaikutus elää. Bagge on sijoittanut Lipposeen viittaavan hahmon omaan historialliseen dekkarisarjaansa. Hän on export- ja import-yrittäjä Vilppunen Katajanokalla. Henkilö on jälleen kuvioissa sarjan elokuussa ilmestyvässä teoksessa Keltainen Cadillac.

Bagge ei siis kuitenkaan tahtonut koettaa itse, kykeneekö päivittämään ainoiden kansainvälisten seikkailijoidemme maailman, mutta toinen uusi tiimi valmistelee nykytajulla kirjoitettua, 1960-luvun puoliväliin sijoittuvaa sarjakuvaa Lipposesta.

Sarjakuvamuoto kuulostaa sopivalta. Korkki & Lipponen tilattiin alun perinkin Outsiderilta saatteella, että nyt tehdään ”radion sarjakuva” viiden minuutin pätkissä.

”Seppo Tuisku sanoi minulle, että hänelle tuli aika paljon ideoita Carl Barksilta”, Bagge kertoo.

”Kun Roope Ankka teki jotakin kaukoseikkailuissaan, niin Lipponen perässä. Sitä paitsi Tuiskulla oli sama lähdeaineistokin kuin Barksilla, National Geographic -lehden tilaus.”

Monena vuotena Tuiskun piti saada aikaan kaksi satasivuista läpyskää kuukaudessa. Tihkuiko vihkoihin inspiraatiota esimerkiksi Aku Ankassa 1964 julkaistusta Andeilla tapahtuvasta Nelikulmaisesta munasta, Barksin jatkosarjojen timantista? 1960-luvun alkuvuodet olivat Aku Ankka -lehdessä Barksin jatkosarjaseikkailujen ylivoimaisesti runsainta aikaa.

Outsider: Pekka Lipponen kaukomailla. Aviador. 285 s.