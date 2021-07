Antti Arjava odottaa jo eläkevuosia päästäkseen kirjoittamaan.

Antti Arjava on klassinen filologi, antiikin historian tutkija, ja lintujen seuraaminen Padasjoen huvilalla Päijänteen rannalla on hänen pitkäaikainen harrastuksensa. ”Selkälokkikannat ovat vähentyneet koko Suomesta, mutta täällä sitä ei ole tapahtunut samassa määrin”, Arjava sanoo.

Suomen Kulttuurirahaston yliasiamies Antti Arjava on kesälomalla ja vastaa puhelimeen Padasjoella. Huvila Päijänteen maisemissa on kuulunut Arjavan isänpuoleiselle suvulle 1930-luvulta lähtien. Muitakin kesämaisemia hänellä on: äidinpuoleisen suvun saari Kangasniemellä ja vaimon kesäasunto Raaseporin kunnassa, vaikka Lohjanjärvellä.

Padasjoki on kuitenkin seutu, josta hänen pitkäaikainen lintuharrastuksensa on peräisin.

”Aloin seurata lintuja, kun menin oppikouluun. Eli siitä on 50 vuotta ensi vuonna”, Arjava toteaa.

Hän on koulutukseltaan klassinen filologi, antiikin historian tutkija, mutta lintujen seuraaminen on pitkäaikainen ja keskeinen harrastus.

”On mennyt liian vakavaksi.”

Lintuharrastus liittyy vahvasti Padasjokeen, jossa hänen tutkimuksensa ovat painottuneet paikallisiin lintukantoihin ja muuttoihin. Harrastuksensa hän määrittelee ”vesi- ja lokkilintuihin keskittyväksi paikallisfaunistiseksi näkökulmaksi”.

”Pyrkimys on saada harrastajan keräämästä aineistosta esille se, mikä on tavallista. Ei siis se, mikä on erityistä. Selkälokkikannat ovat vähentyneet koko Suomesta, mutta täällä sitä ei ole tapahtunut samassa määrin.”

Hän huomauttaa, että lintuharrastuksella on monia yhtymäkohtia antiikin tutkimukseen. ”Miksi antiikin Roomasta on säilynyt juuri tämä tieto, joka meillä on. Miksei joku muu?”

Sama peruskysymys liittyy molempiin tutkimusaloihin.

Helsingin yliopiston dosenttina Antti Arjavan tutkimuskohteena on 1990-luvulta tehdystä väitöskirjasta lähtien ollut roomalainen perhe sekä naisen itsenäisyys, joka oli oikeusvaltion yhteiskunnallisen rakenteen keskeinen tekijä. Sen perustana oli patriarkaatti, joka määrittää eri asiaa kuin miten käsite nykyisin ymmärretään.

”Patriarkaatti tarkoitti isänvaltaisuutta, siis vanhojen miesten valtaa. Naisten kannalta se merkitsi sitä, että he olivat itsenäisiä suhteessa aviopuolisoon, jolla ei ollut heihin nähden mitään valtaa.”

Arjava on siis klassinen filologi eikä historian tutkija, mutta käytännössä hänen tutkimuksensa on ollut lähempänä historiaa kuin filologiaa, kielitiedettä.

”Vaikka tutkimustyö ei ole keskittynyt kieleen, se perustuu alkuperäislähteisiin. Niinpä on hallittava klassiset kielet.”

Kaiken lisäksi Arjava on opiskellut aikoinaan kauppakorkeakoulussa.

”Nuorena pyrin kauppakorkeaan, koska piti poiketa lapsuuden perheestä, joka oli keskittynyt kulttuuriin, tieteeseen ja taiteeseen. Niitä pidettiin itsestään selvinä. No, samalla opiskelin sitten myös latinaa ja muinaiskreikkaa yliopistossa.”

Kauppakorkean opinnoista on ollut hyötyä Suomen Kulttuurirahastossa, jonka yliasiamiehenä Arjava on toiminut 18 vuotta. Monialaisuudesta on iloa mutta myös omat ongelmansa.

”Liikun antiikin tutkimuksesta lintuharrastukseen ja kulttuurihallintoon. Aina haluaisi venyä enemmän. Ehkä sitten myöhemmin. Olen hidas kirjoittaja ja lukija.”

Päätyö Kulttuurirahastossa vaatii keskittymisensä. Arjava määrittelee sen kulttuuripoliittisena vaikuttamisena. Kulttuurirahasto on päätynyt hänen aikanaan 2000-luvulla lähes samaan kuin mistä se alkoi, kun suomalaiset keräsivät sille rahaa 1930-luvulla puolustaakseen suomalaista kulttuuria.

Kulttuurirahasto tunnetaan säätiönä, joka jakaa apurahoja tieteelle ja taiteelle, mutta sillä on ollut Arjavan aikana lisäksi monia keskeisiä hankkeita, kuten vuonna 2017 alkanut ja yhä jatkuva Taidetestaajat, kymmenien miljoonien eurojen satsaus, jossa Suomen koulujen kahdeksasluokkalaiset on viety tutustumaan taidelaitoksiin, kuten taidemuseoihin ja Kansallisoopperaan.

”Suuri osa lapsista on ollut niin innostuneita, että he menisivät uudestaan. Se juuri oli tarkoitus”, Arjava kertoo.

Kulttuurirahaston hankkeista toisena hän mainitsee sukukielten, saamelaiskielten ja Venäjän puolisten suomensukuisten kielten vahvistamisen.

Hankkeissa on myös ongelmansa, niiden jatkuvuus. Ne ovat pilotteja, joita jonkun muun pitäisi jatkaa. Mutta se ei oikein toimi, koska rahoittavat tahot puuttuvat. Tavallisin taho olisi Suomen valtio, jolla ei ole enää varoja uusiin avauksiin.

”En syytä ketään. Kulttuurirahastossa olemme vain miettineet yhteisöllistä rooliamme säätiönä”, Arjava täsmentää.

Samalla hän muistaa ihmisiä, jotka aikoinaan keräsivät ja lahjoittivat Kulttuurirahastolle sen varallisuuden. He edustivat eri kansalaisryhmiä, mikä merkitsee melkoista moniarvoisuutta.

Arjavan taustalla on vahva kulttuurisuku, josta hänen äitinsä, eläkkeellä oleva äidinkielenopettaja Hellevi Arjava, on julkaissut toistakymmentä kirjaa. Isoukki oli Kangasniemeltä kotoisin oleva runoilija Otto Manninen ja isomummi taas kirjailija Anni Swan, jonka elämäntyö suuntautui erityisesti lapsiin.

Antti Arjavallakin on kirjallisia suunnitelmia muutaman vuoden päässä koittaviin eläkevuosiin. ”Ne ovat sitä, mitä eniten kaipaan. Kirjoittamista. Erityisesti kirja-arvostelut ovat hyvin inspiroivia.”

Lopuksi hän mainitsee itsestään pikantin yksityiskohdan: ”En tiedä, olenko konservatiivi vai radikaali, kun jo 13-vuotiaana rupesin käyttämään kravattia. Se ei ollut säilyttävä steitmentti tai että olisin halunnut erottautua. Se vaan tuntui hyvältä. Tuntuu yhä.”