Tamperelaisyhtye Amurin Agroksenmäen keikalta löytyi sutki iskelmäisäntä, psykedeliaa ja herkkyyttä. Helmi Levyjen illan kaksi muuta keikkaa olivat sananmukaisesti kuumia.

Folk / country / iskelmä

Metsäheikki, Joose Keskitalo ja Amuri Agroksenmäellä.

Tamperelainen Amuri julkaisi viime vuoden ehkä parhaan esikoislevyn. Tiukkojen koronarajoitusten takia sitä ei ole juuri kuultu elävänä Helsingissä. Torstai-illan keikka oli siksi tervetullut tilaisuus katsastaa yhtye lavalla.

Amuri ei peittele velkaansa esikuvalleen Kasevalle, 1970-luvun pop-iskelmän klassikkobändille. Amurin biisit tekevät kitaristi Kalevi Suopursu ja basisti Mikko ”Rock” Siltanen. Molemmat laulavat ja ovat soittaneet muun muassa eri kokoonpanoissa Jukka Nousiaisen kanssa.

Heidän lisäkseen Amurissa soittavat rumpali Sebastian Krühn ja kosketinsoittaja Anna Pesonen. Elävänä Pesosen osuus korostui vielä levyä enemmän. Koskettimien heleä sointi kirkastaa koko yhtyeen kaihoisan ilmeen.

Esikoislevyn jälkeen Amuri on julkaissut Ampiaiskesä-sinkun, mutta uusia kappaleita on syntynyt runsaasti. Esikoisen kappaleista esitettiin vain puolet, enemmistö illan ohjelmasta oli uusia. Niistä päätellen syksyllä ilmestyvästä levystä taitaa tulla yhtä hyvä kuin edellisestä.

Ainoa lainakappale oli Roger Whittakerin vihellyskappaleeseen Finnish Whistler, joka tunnetaan kokkiohjelma Patakakkosen tunnarina. Sen pohjana on kansansävelmä Oi jos ilta joutuisi. Amurin instrumentaalitulkinta meni välillä jopa lievästi psykedeeliseksi.

Suopursu ja Siltanen laulavat omat biisinsä, mutta Suopursu hoiti enimmäkseen juontamisen. Välillä hän haki sutkin iskelmäisännän tyyliä, mutta taitaa olla liian symppis semmoiseen. Eikä Amurin herkkä musiikki oikeastaan kaipaa sitä.

Amuri esiintyi osana Helmi Levyjen iltaa, joka avasi uuden keikkapaikan Agroksenmäellä. Hermannissa Tukkutorin vieressä on 1800-luvulla rakennettu Holvikellari, entinen panimo, jossa on järjestetty yksityistilaisuuksia.

Kivisessä salissa on kuulemma paha kaiku, mutta nyt oltiin pihalla. Puiden ja pensaiden reunustama mäen laki on upea paikka. Lava oli kauniisti pajun ja koivun varjossa. Pöydät sen sijaan olivat auringossa.

Amuri aloitti sopivasti, kun aurinko painui rakennusten taakse paahtamasta yleisöä rapeaksi. Sitä ennen kuultiin kaksi erittäin kirjaimellisesti kuumaa keikkaa.

Illan avasi Metsäheikki, jonka raukea folk sopi kesään erinomaisesti. Sen jälkeen Joose Keskitalo esitti uuden englanninkielisen New Songs for Old Motifs -levynsä komeita kappaleita.

Näkymä lavalla ei muuttunut kovin paljon kahden lämmittelijän välissä. Keskitalo soitti Metsäheikin setissä kitaraa, huilua ja viulua. Myös kitaristi Ville Linna ja Helmi Levyjen johtaja Arwi Lind soittivat molemmissa kokoonpanoissa. Siltanen soittaa myös Metsäheikissä.

Agroksenmäen avajaisia kesäisempiä keikoista tuskin saa. Lisää yleisökonsertteja on tulossa, mikä on hienoa, vaikka uusi paikka tuskin paikkaa Helsingin huvennutta klubitarjontaa.