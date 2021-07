”Kuluttaminen on muuttunut, ja hyväksyntä erilaisten juttujen suhteen on musiikissa ihan erilaista. Se on selkeästi positiivista kehitystä”, 1990-luvun vaihteessa soolouralle siirtynyt poplaulaja Ressu Redford sanoo.

Esa Mäkelän eli Ressu Redfordin pop-uralla on mittaa kohta 40 vuotta. Aika on mennyt bändeissä ja sooloartistina, laulukieli vaihdellut englannin ja suomen välillä.

”Olen aina tykännyt vaihtaa asioita musassa. Ei se tietenkään aina toimi, mutta ainakin minulle on luonnollista kokeilla uusia asioita, koska popmusa muuttuu muutenkin koko ajan”, Mäkelä sanoo.

Uralle mahtuu menestystä ja hiljaisempia aikoja. Viime vuodet ovat sujuneet taas myötätuulessa.

”Jos artistilla on tullut nousu jossain kohtaa, aina se laskukin tulee. Mutta jos jaksat tehdä, mahdollisuus uuteen nousuun on olemassa. Olen ollut siitä onnellisessa asemassa, että pitkällä aikavälillä on välillä osunut joku hittikin.”

Mäkelä nousi julkisuuteen 1980-luvun puolivälissä Bogart Co. -yhtyeen laulajana. Soittoharrastus alkoi koulun musiikkikerhossa, ja solistiksi Mäkelä siirtyi, kun hän huomasi pääsevänsä yhtä korkealle kuin kuuntelemansa hevilaulajat.

”Yhtenä baari-iltana istuin sitten bändityyppien pöydässä, ja he valittivat, ettei löydy laulajaa, joka laulaa korkealta. Sanoin, että kyllä löytyy, voin tulla treenikämpälle näyttämään.”

Bogart Co. aloitti rockbändinä, mutta ensimmäinen albumi floppasi. Suosio alkoi linjanmuutoksesta syntikkapopin suuntaan ja All the Best Girls -kappaleesta.

Englanniksi laulava syntikkabändi oli sitä ennen torjuttu suurissa levy-yhtiöissä, mutta Matti ja Teppo Ruohosen yhtiö antoi sille mahdollisuuden.

”Nuorelle jäbälle isot yleisöt ja hysteria olivat mahtavan hieno juttu. Sitä ennen oli jo tuntunut, ettei mikään onnistu. Vanhemmatkin sanoivat, että kannattaisiko mennä oikeasti töihin jonnekin.”

Bogart Co. nautti suosiota 1980-luvun loppupuoliskon ajan. Levyjä käytiin äänittämässä Ruotsissa ja Englannissa.

”Varsinkin Briteissä musanteko oli silloin paljon teknologiavetoisempaa. Mekin ajattelimme, että kunpa saisi tuottajan, joka tekee ihmeitä. Myöhemmin on tajunnut, että biisit ovat tärkein juttu. Yritimme ulkomaille omalla tavallamme, mutta ei se hirveän organisoitua ollut eikä suomalaiselle musalle ollut vientiajatusta kuten tänä päivänä.”

Yhtyeen lopetettua 28-vuotias Mäkelä ajatteli olevansa liian vanha poppariksi ja siirtyvänsä tuottajaksi. Häntä pyydettiin kuitenkin laulamaan mainokseen puolen minuutin musiikkipätkä. Se onnistui niin hyvin, että mainoksen ympärille kirjoitettiin Kuka on se oikea -kappale.

”Sanoin mainoksen kirjoittajalle Tapanisen Juhalle, etten ole edes laulanut suomeksi. Olen hänelle ikuisesti kiitollinen, sillä poppiurani ei varmaan olisi jatkunut ilman sitä biisiä.”

Hitin myötä Mäkelästä tuli maan suosituimpia sooloartisteja. Kun laulukieli vaihtui suomeksi, 1980-luvun teinityttöjen suosikkia alkoivat kuunnella muutkin.

Laulu-uran rinnalla Esa Mäkelä on tuottanut musiikkia itselleen, muille sekä mainoksiin.

Kolmen soololevyn jälkeen Mäkelä vaihtoi jälleen tyyliä, kun hän innostui englanninkielisestä tanssipopista. Sound of R.E.L.S. -bändistä tuli uralle pari hittiä lisää. Myöhemmin hän teki musiikkia Neon 2:sta tutun Jussi Rainion kanssa, mutta viime vuodet ovat kuluneet jälleen sooloartistina uusien yhteistyökumppanien kanssa.

Laulu-uran rinnalla Mäkelä on tuottanut musiikkia itselleen, muille sekä mainoksiin. Tuotannon ja biisinteon laatu on hänen mielestään parantunut Suomessa paljon verrattuna uran alkuvuosiin.

”Ennen sanottiin, ettei meillä saa tehtyä kansainvälistä soundia vaan täytyy lähteä ulkomaille. Nyt ei todellakaan tarvitse mennä enää minnekään.”

Myös poppia koskeva ilmapiiri on muuttunut. Bogartilla riitti vihaajia 1980-luvulla, mutta myöhemmin Mäkelälle ei ole enää huudeltu kadulla.

”Suomi oli silloin hyvin rockmaa, ja teimme yksinään sen tyylistä juttua. Silloin oli paljon enemmän tunnelivisiota, että tämä tie on oikea ja kaikki muut vähän vääriä”, hän sanoo.

”Kun seuraan omia poikiani, nuoret diggailevat nyt biisejä, ja ne voivat olla hyvin laajasti eri genreistä. Ennen diggailtiin yhtä artistia, ostettiin sen levyjä ja kaikki muut olivat paskoja. Kuluttaminen on muuttunut, ja hyväksyntä erilaisten juttujen suhteen on musiikissa ihan erilaista. Se on selkeästi positiivista kehitystä.”