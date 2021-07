Tamperelainen musiikkivaikuttaja Epe Helenius tunnetaan muun muassa Epe’s levykaupoistaan ja Poko Recordsista.

Tasavallan presidentti Sauli Niinistö on myöntänyt musiikkineuvoksen arvonimen yrittäjä ja musiikkituottaja Kari ”Epe” Heleniukselle.

Tampereella vuonna 1950 syntynyt Helenius tunnetaan kotikaupungissaan intohimoisena musiikki-ihmisenä. Vuonna 1972 hän perusti oman levykaupan Epe’s Music Shopin.

Suomen musiikkikenttään Helenius vaikutti etenkin 1970-luvulla, kun hän esitteli monia populaarimusiikin vaihtoehtoisia suuntauksia Suomen musiikkimarkkinoille.

Heleniuksen levykauppatoimintaan kuului enimmillään seitsemän myymälää ja Epestä tuli vuosien saatossa ympäri Suomen tunnettu käsite.

Vuonna 1977 Helenius perusti levy-yhtiö Poko Recordsin, joka toimi vuoteen 2009 saakka. Vuodesta 2013 se on ollut Universal Music Finlandin levymerkki.

Poko Recordsin lisäksi Helenius on perustanut kolme muuta levy-yhtiötä.

Heleniuksen yhtiöiden tunnetuimpia artisteja ovat olleet muun muassa Eppu Normaali, Popeda, Hassisen Kone, Ismo Alanko, J. Karjalainen, Yö, The 69 Eyes ja Haloo Helsinki.

Helenius on vuodesta 1978 lähtien toiminut lisäksi musiikkikustantajana kolmessa perustamassaan yhtiössä Jee-Jee Musicissa, Poplandiassa ja Gaga Goodiesissa.

Oman yritystoimintansa lisäksi Helenius on osallistunut musiikkialan yhteisiin asioihin. Hän on toiminut hallituksen jäsenenä yli 25 vuotta muun muassa Musiikkituottajat – IFPI Finland ry:ssä ja Suomen Musiikkikustantajat ry:ssä.

Elokuussa 2021 Johnny Kniga -kustantamo julkaisee Timo Kanervan kirjoittaman elämäkerran Epe Heleniuksesta.

Helenius on aiemmin palkittu Kultaisella Emmalla sekä Musiikki & Median myöntämällä elämäntyöpalkinnolla. Musiikkivaikuttajalla on myös oma tähti Tampereen Tähtikatu – Walk of Famella.

Musiikkineuvoksen arvonimi myönnetään musiikin alalla ansioituneelle henkilölle. Ensimmäisen kerran arvonimi myönnettiin vuonna 1974 säveltäjä Urho Sipposelle.