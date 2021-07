Erkki Lasonpalon johtama Mikkelin kaupunginorkesteri soitti hyvässä yhteistyössä solistin kanssa.

Klassinen

Mikkelin kaupunginorkesteri Martti Talvela -salissa 8.7. Kapellimestari Erkki Lasonpalo, solisti Janne Valkeajoki, harmonikka. – Palmgren, Aho, Štšedrin.

Kalevi Aho on varmasti yksi tuotteliaimpia säveltäjiämme, minkä voi todeta jo pelkästään katsomalla hänen teosluetteloaan: sinfonioita 17, oopperoita 5, konserttoja kunnioitettavat 34. Jälkimmäisten jatkoksi voi liittää torstaina Mikkelissä kantaesitetyn Sonata Concertanten, joka on tosin alun perin kamarimusiikkia, siis ei nimellisesti ”konsertoivaa” musiikkia.

Sonata Concertanten pohjana on Ahon harmonikkasonaatti vuodelta 1984. Sen eri versioita ovat soittaneet monet taiteilijat, mutta Janne Valkeajoki keksi pyytää Aholta teoksesta konsertoivan version, siis teoksen harmonikkasolistille ja jousille. Monikäyttöisyyden takaa, että sen voi soittaa sekä jousiorkesterin (kuten kantaesityksessä) että jousikvintetin kanssa.

Kun sonaatti on virtuoosisonaatti, on myös siitä muokattu solistinen teos virtuoosinen. Lähes puolen tunnin kestoisena se on esittäjille kovaa työtä, ennen kaikkea tietenkin solistille. Janne Valkeajoki soitti harmonikkansa hurjasti, ilmeisen hyvässä yhteistyössä Mikkelin kaupunginorkesterin ja kapellimestari Erkki Lasonpalon kanssa.

Kalevi Aho pystyy tuottamaan huikean määrän laadukasta musiikkia ammattitaitonsa turvin. Se takaa, että tilausteokset valmistuvat tyypillisesti aikataulussa. Sonata Concertantessa Ahon ammattitaito kuuluu jo hänen käyttämiensä oppineiden sävellysmuotojen (passacaglia ja kolmoisfuuga) ja sävellystekniikan (kaksitoistasäveltekniikka) myötä.

Ne antavat Ahon kirjoittamalle musiikille vääjäämättömyyden tuntua aiheiden toistuessa aina vain eri muodoissa. Solistiselle teokselle tämä on tietenkin omiaan, sillä muunnelmissa kuullaan solistilta melkoista tiluttelua ja tykittelyä. Sävyt ovat kauttaaltaan ekspressionistisia ja ankaria. Hienoa, että harmonikkataiteilijoiden ohjelmistoon on saatu tällainen teos.

Ahon teoksen seuraksi kapellimestari Erkki Lasonpalo oli valinnut kenties hieman helpommin avautuvia teoksia. Selim Palmgrenin Kehtolaulu aloitti illan hämyisellä tunnelmalla, Rodion Štšedrinin Carmen-sarja päätti sen hiteillä, jotka pohjatuvat tietenkin Georges Bizet’n Carmen-oopperaan. Orkesteri soi nyt suuremmin kuin aiemmissa teoksissa, olihan Mikkelin kaupunginorkesteria vahvistamassa nuoriso-orkesteri Vivon soittajia.