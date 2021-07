Porin Kirjurinluodossa järjestetään poikkeuksellisesti kolmen päivän konserttisarja kotimaisin voimin. Samalla yhteisölliseen festivaalikokemukseen saattaa uida ripaus nostalgiaa.

Voisiko tänä kesänä kokea sellaisen Pori Jazzin kuin joskus 1970-luvulla, jolloin hipit vaelsivat Kirjurinluotoon?

Lupaavat ainekset ovat olemassa.

Viikon lopulla Kirjurinluodon koivujen alla soivat muun muassa Henrik Otto Donnerin klassikot ja Dusty Springfieldin ikivihreät uusina sovituksina. Kolmen päivän konserttisarja huipentuu lauantaina 2000-luvun alun tunnelmiin, kun lavalle nousee aikansa trendiyhtye Quintessence.

Vaikka pandemia estää Pori Jazzin järjestämisen jo toisena kesänä peräkkäin, festivaalin taustavoimat halusivat tehdä sen, mitä voivat. Kirjurinluodon alkuperäisellä paikalla olevalle Lokkilavalle syntyi kotimainen kolmen päivän ja 15 yhtyeen konserttisarja.

”Tuntuu edelleen oikealta päätökseltä”, sanoo taiteellinen johtaja Mikkomatti Aro Pori Jazzista. Aro tuskin pystyy kätkemään intoaan. ”Kirjurinluodossa voidaan kokea hienoja yhteisöllisyyden hetkiä.”

Aro alkoi buukkailla keikkoja keväällä, jolloin koronatilanne näytti vielä epäselvältä.

”Ajatus oli se, että halusimme tarjota muusikoille esiintymisiä. Vaikka yksittäiset keikat eivät ole mikään ratkaisu turvaverkkojen läpi pudonneiden freelancereiden ahdinkoon, moni sanoi niiden kuitenkin tarjoavan jonkinlaisen henkireiän”, Aro sanoo.

Henrik Otto Donner

Kirjurinluotoon otetaan pandemian vuoksi kuulijoita rajoitettu määrä, ja haastatteluhetkellä lippuja oli hyvin saatavilla. Pääsymaksuttomia konsertteja on kuultu jo viime perjantaista lähtien Kirjurinluodossa sijaitsevan puuhuvilan, Cafe Pori Jazzin katetulla terassilla.

Jazzfestivaalia on järjestetty Porissa vuodesta 1966. Tämä vuosi taitaa olla ensimmäinen, jolloin festivaalilla ei esiinny ulkomaisia artisteja.

Mutta on esiintyjien joukossa toki kansainvälisiäkin nimiä, kuten New Yorkiin kotiutunut suomalaiskitaristi Olli Soikkeli, jonka mustalaisjazz on noussut suosioon Yhdysvalloissa. Rumpali Jussi Lehtosen kvartetissa soittavat puolestaan virolaiset pianisti Holger Marjamaa ja basisti Heikko Remmel.

Alun perin Hectorin eli Heikki Harman piti olla yksi ison Areenan vetonauloista. Hectorin kappaleita oli tarkoitus kuulla Valtteri Pöyhösen uusina sovituksina.

Areenan konsertit peruutettiin, mutta Hector saatiin ujutettua mukaan toisessa roolissa. Hän on sanoittanut suomeksi brittilaulaja Dusty Springfieldin ikivihreitä, joita laulaja Aili Ikonen ja saksofonisti Jukka Perko yhtyeineen esittävät perjantaina.

Jännittävää on myös nähdä, mitä syntyy siitä, kun laulaja Maarit Hurmerinta ja multitalentti Tuomo Prättälä musisoivat saksofonisti Timo Lassyn kanssa torstaina.

Ehkä kiinnostavin panostus koetaan kuitenkin lauantaina, kun laulaja Pepe Willberg ja trumpetisti Jukka Eskolan yhtye tulkitsevat Henrik Otto Donnerin (1939–2013) sävellyksiä.

1970-luvulla Willberg lauloi Otto Donner Treatmentin En soisi sen päättyvän -levyllä ja Pepe & Paradisen Niin vähän on aikaa -albumilla, ja molempien levyjen sävellyksistä vastasi Donner. Willberg myös esiintyi Otto Donner Treatmentin kanssa Pori Jazzissa vuonna 1969. Luvassa on siis ainutlaatuinen hetki, kun Willberg palaa lauantaina Kirjurinluodon lavalle.

Vuonna 1984 syntynyt Mikkomatti Aro ei ole kokenut hippiajan Kirjurinluoto-fiilistelyjä. Mutta hänkin tunnistaa luodon taian.

”Joka vuosi festivaaleilla yritän ehtiä piipahtamaan Lokkilavan luona siinä kahdeksan jälkeen illalla, jolloin aurinko laskee lavan taakse. Se on minulle rauhoittumisen hetki keskellä festivaalia, aivan oma kuplansa.”

Pori Jazz soi taas 15.-17.7.