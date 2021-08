Nykytanssiesitys Transit on eloonjäämistaistelu suuren muutoksen edessä

Tero Saarisen koreografioima esitys käsittelee ihmisen ja luonnon välistä haavoittuvaa suhdetta.

Nykytanssiesitys Transit on toteutettu Tero Saarinen Companyn ja ruotsalaisen Skånes Dansteaterin yhteistyönä.

Nykytanssi

Transit Merikaapelihalli Kaapelitehdas 19.8. Tero Saarinen Company, koreografia Tero Saarinen, musiikki Sebastian Fagerlund, video IC-98 (Visa Suonpää ja Patrik Söderlund), valosuunnittelu Minna Tiikkainen, pukusuunnittelu Teemu Muurimäki, äänisuunnittelu Tuomas Norvio. Tanssijat Jenna Broas, Nanny Hedberg, Elina Häyrynen, Oskari Kymäläinen, Mikko Lampinen, Natasha Lommi, Mikko Makkonen, Edoardo Pavoni, Emmi Pennanen, Sofia Ruija, Saida Solla ja Jing-Yi Wang.

Tero Saarinen Companyn Transit loksahtaa napakasti nykyhetkeen. Teos ruokkii mielikuvitusta monella tasolla ja eri osa-alueidensa kautta. Tero Saarisen teosten taattuun tapaan kaikki osa-alueet on korkeatasoisesti loppuun saakka mietitty ja yhteinen kudelma on taidolla toteutettu.

Tunnustan seuraavani mieluusti liikettä, usein myös teosten muiden osa-alueiden kustannuksella. Pohtiessani Transitia huomaan, kuinka välillä kelluin täysin Sebastian Fagerlundin musiikin mukana, välillä huumaannuin teoksen visuaalisesta tähtipölystä ja avaruudesta.

Transit on toteutettu yhteistyössä ruotsalaisen Skånes Dansteaterin kanssa. Se kantaesitettiin Malmön oopperassa viime vuoden lokakuussa. Katsoin silloin teoksen kotisohvalta livestriiminä.

Suomalaiseen Tero Saarinen Companyn versioon teosta on hiottu eteenpäin, väliaika on jätetty pois ja joitakin kohtauksia on lyhennetty.

Kertakatsomisen perustella muutoksia on mahdoton havaita, mutta uskon tiivistyksen olleen teokselle eduksi. Edelleen muutama kohtaus tuntuu venyvän äärirajoilleen.

Visuaalisena elämyksenä live-Transit lyö ruutuversion täydellisesti. Katosta laskeutuva ympyrä, jossa velloo IC-98:n eli Patrik Söderlundin ja Visa Suonpään videoinstallaatiot sekä Minna Tiikkaisen valosuunnittelu tuntuvat lähes kehollisena kokemuksena.

Malmön version etuna oli esityksessä mukana, vaikkakin eri tilassa, ollut elävä orkesteri. Striimissä siitä ei tietenkään päässyt nauttimaan, kuten ei myöskään nyt Merikaapelihallissa.

Fagerlundin humiseva, kujertava ja pauhaava musiikki tuo luonnon niin iholle, että toivoo vielä joskus näkevänsä Transitin elävän orkesterin kanssa.

Kolmentoista tanssijan ryhmä koostuu osin kokeneista ja Saarisen kanssa aiemminkin työskennelleistä tanssijoista sekä nuoremmista Suomen kansallisbaletin nuorisoryhmän tanssijoista.

Saariselle ominaisten liikelaatujen sisäistämisessä voi havaita eroja, jos alkaa seurata yksittäisiä tanssijoita. Koska muutamia sooloja tai duettoja lukuun ottamatta teos vyöryttää kollektiivista, mutta yksilöllisesti värisevää joukkoliikettä, eroilla ei ole merkitystä. Yhteinen tahtotila fyysisesti raskaassa teoksessa on selvä.

Koreografi Saarisen mukaan Transit on eloonjäämistaistelu suuren muutoksen edessä, ja se käsittelee ihmisen ja luonnon välistä haavoittuvaa suhdetta. Ahdistus ja pelko on läsnä. Onko meillä toivoa vai ei?

Aika-ajoin Transitin liikekielessä tai kuvioinnissa koen välähdyksiä Saarisen aiemmista töistä. Se on ymmärrettävää ja lohdullista. Kaikesta huolimatta elämä jatkuu ja myös taiteessa on oma jatkumonsa. Havahdun teoksen viimeiseen kuvaan, jossa videoseinän pienet kivet kasvattavat juuria ja lehtiä.