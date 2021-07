”Päätin jo varhain, että hankin ammatin mistä pidän”, sähköasentajaksi kouluttautunut Mauri Airta sanoo. Hänet opittiin 1980-luvulla tuntemaan nimellä Maukka Perusjätkä.

Eihän siellä ole enää mitään, kuittaa vähän vastahankaiselta kuulostava Mauri Airta ensimmäisen ehdotuksen kohtaamispaikasta. Muutenkin syntymäpäivähaastattelun sijasta saattaisi olla mukavampaa polttaa niskaa helteisellä golfkentällä kotimaisemissa Nurmijärvellä kuin Helsingin Kalliossa.

Mutta täällä Kallion Toisella linjalla hän nyt hymyilee ja täältä Toiselta linjalta hänen elämänsä alkoi kaksikin kertaa. Ensin Mauri Airtana, sitten Maukka Perusjätkänä.

Maukka Perusjätkä oli 1980-luvun tunnetuimpia hahmoja Suomessa. Moottorisahaa levyllä ja lavalla huudattanut nahkarotsinen kaljupää oli unohtumattomia iskulauseita suoltanut punk-laulaja ja popkulttuuri-ilmiö, jonka nimi ja maine levisivät mediassa kuin kulovalkea.

Ja olihan hänellä niitä hittejäkin, joita saattavat tunnistaa nuoremmatkin: ainakin Sotaa apatiaa vastaan, Säpinää ja Vaatteet, ehkä myös Ennen kolmatta maailmansotaa, Kun sä tuomitset mut ja Herneenpalot.

”Suosiohan räjähti odottamattomasti käsiin ja minullakin nousi kusi aika nopeasti päähän. Kuvittelin olevani parempi kuin muut”, Airta myöntää.

Airta seisoskelee jalkakäytävällä Toisen linjan ja Wallininkadun kulmassa. Hänen selkänsä takana on tontti, jossa Maukka Perusjätkä päästi ensimmäiset raa'at äänensä, mutta tonttia kiertäneestä puutalokorttelista ja pihapiiristä ei ole jäljellä enää mitään. Kill Cityksi kutsutun purkukuntoisen puutalon paikalla on punatiilinen Kuntatalo, joka on tosin tällä hetkellä remontissa.

Mauri Airtan selän takana olevalla tontilla syntyi hänen taiteilijaminänsä, moottorisahaa levyllä ja lavalla ulvottanut Maukka Perusjätkä. Paikka oli purkukuntoinen Kill City, jonka tilalle Kallioon rakennettiin punatiilinen Kuntatalo. ”Minullakin olisi ollut siellä kerran yksi työkeikka, mutta enpä mennyt”, sähköasentajaksi vuonna 1981 kouluttautunut Airta sanoo.

”Meillä oli Kill Cityssa oma studio, jonka rakentamiseen taisin itsekin käsistäni kätevänä osallistua.”

Ja siihen kytkeytyy myös Maukka Perusjätkän tavaramerkiksi kehkeytynyt moottorisaha, jota hän ensi kerran ulvotti vuonna 1979 julkaistussa Säpinää-biisissä, myöhempien aikojen punk-klassikossa.

”Hain sahan himasta Toiselta linjalta, koska minulla ei ollut studion avainta”, Airta sanoo ja nauraa. Ja aukesihan se studion ovi äkisti, kun hän rykäisi Partnerinsa Kill Cityn pihalla käyntiin.

Saman legendan mukaan oven avasi Ralf Örn, Kill Cityssa omaa klubia pyörittänyt ystävä ja muusikko. Hän sävelsi, sanoitti, sovitti ja tuotti Maukka Perusjätkän kolme ensimmäistä albumia ja oli muutenkin muokkaamassa rockia huvikseen soittaneesta Mauri Airtasta pop-artisti Maukka Perusjätkää.

Mutta Airta ei koe, että Maurin ja Maukan välillä olisi ollut oleellista eroa. Toki hän esitti roolihahmoa, mutta laulujen tekstit olivat suurimmaksi osaksi kuin hänen omasta elämästään.

”Ehkä olisi silti ollut terveellistä tehdä jokin ero Maurin ja Maukan välille, sillä paloin aika pian loppuun. Ei ollut palautumisaikaa, ei hetken rauhaa”, Airta kertoo Perusjätkän hulluimmista vuosista, jolloin hän ei ollut kahtakymmentäkään.

Lehtiä selaamalla selviääkin, että meno mediassa oli todella kiihkeää. Opettajien, tutkijoiden, poliitikkojen ja kulttuurivaikuttajien siteeraamaa Maukka Perusjätkää haastateltiin Kansan Uutisista Suomen Kuvalehteen ja Uudesta Laulusta Uuteen Suomeen – ja hänen viitattiin sekä Helsingin Sanomien että Hymyn pilapiirroksissa. Muun muassa.

Mutta olisiko huippu ollut silti se, että Vaatteet-diskohitin laulaja päätyi moottorisaha kädessään paperinukeksi yli miljoonan lukijan Apu-viikkolehteen?

Maukka Perusjätkän suurimpia hittejä on vuonna 1980 julkaistu kappale Vaatteet. Saman vuoden elokuussa Maukka Perusjätkä päätyikin sitten suositun Apu-lehden paperinukeksi.

Airta oli kaukaa viisas, eikä jäänyt roikkumaan häilyvän rocktähteyden varaan.

”Päätin jo varhain, että hankin ammatin mistä pidän, enkä tiennyt mitään tätä parempaa”, Airta sanoo.

Hän kouluttautui Vallilan ammattikoulussa sähköasentajaksi ja on nykyään projektityönjohtajana kolmenkymmenen hengen yrityksessä, joka voisi olla nimensä puolesta perusjätkämäinen rockyhtye: Sähköpartio oy.

Päivätyö on mahdollistanut myös sen, että suhde musiikkiin on säilynyt pakottomana. Äskettäin viidelläkymmenellä kilolla keventynyt Airta keikkailee edelleen säännöllisen epäsäännöllisesti – nyt yhtyeellä Sotaa dementiaa vastaan – ja suunnittelee uuden levyn julkaisua. Edellisestä, tuplalevystä Elämä pieninä palasina on kulunut kymmenen vuotta.

Toki Suomen ensimmäisellä Perusjätkällä olisi vientiä muutenkin, pelkän nimen perusteella kunnallispolitiikassa. ”Kosiskelivat taas sanomalla, että tule meille”, kertoo Airta.

”Vastasin, että tulkaa te meille katsomaan oikeasti tätä hommaa. Minullahan on kaiken värisiä ystäviä, mutta onko teillä.”

Maukka Perusjätkä (oik.), Ralf Örn ja Maija Byckling Kallion Kill Cityn pihalla 1979 takanaan näyttely, jolla korostettiin talon merkitystä toimivana nuorison tukikohtana. Vetoomukset eivät auttaneet, koko puutalokortteli purettiin. Kill Cityn viimeisiä vaiheita kuvattiin vuoden 1980 suosituimpaan suomalaisen elokuvaan Täältä tullaan elämä!, jossa Maukka Perusjätkä lauloi kaksi kappaletta ja sanoi huokaisten ”Huamen tulee katepillarit”.

Maukka Perusjätkä (oik.) teki neljännen albuminsa Asiat kuntoon! (1982) Ilkka ”Ile” Vainion kanssa, joka oli sanoittanut kaikki kappaleet. Yhtyeen nimi oli Maukka & Ile's Disko, eikä ”sukunimeä” Perusjätkä mainittu kannessa. ”Tämä on eka bändi, missä minä olen alusta loppuun asti mukana”, sanoi Maukka marraskuussa 1982 Helsingin Sanomissa.

Katso alla olevalta Yleisradion Elävän arkiston videolta, miten Maukka Perusjätkä ja Nahkatakit esitti loppuvuodesta 1978 Yleisradion nuortenohjelmassa kappaleen Tahdon sotaa apatiaa vastaan. Yhtyeessä soittivat muun muassa kitaristi Esa Pulliainen, rumpali Keimo Hirvonen ja saksofonisti Hepa Halme: