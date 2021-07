Lassen juhannus on täynnä lemmenongelmia.

Lastenelokuva

Lasse – operaatio juhannus (Sune – Uppdrag Midsommaren), ohjaus Erland Beskow. Pääosissa Elis Gerdt, Lily Wahlsteen, Baxter Renman, Sissela Benn, Tea Stjärne. 86 min. K7. ★★★

Sune eli suomeksi Lasse on Ruotsin Risto Räppääjä. Ja päinvastoin, sillä Lassen hahmo syntyi paljon ennen Ristoa, jo vuonna 1983.

Anders Jacobsson loi Lassen alun perin radiosarjan päähenkilöksi, mutta jo vuotta myöhemmin, jouluksi 1984, ilmestyi ensimmäinen Lasse-kirja, jonka kuvitti Sören Olsson. Myöhemmin Jacobsson ja Olsson alkoivat kirjoittaa Lasse-kirjoja yhdessä. Niitä on ilmestynyt jo lähes 50.

Lasse on esiintynyt vuosikymmenien mittaan radiossa, kirjoissa, tv-sarjoissa ja elokuvissa. Hän on perin tavallinen keskiluokkaisen kodin ruotsalaispoika, jolla on isosisko ja pikkuveli sekä kirjoissa myös pikkusisko. Lassen perhe asuu kaksikerroksisessa omakotitalossa kuvitteellisessa Glimmerdaggissa Örebron lähellä.

Tuoreimpien Lasse-elokuvien trilogian päättävä Lasse – Operaatio juhannus sijoittuu kuluvan vuoden juhannukseen, jota Lassen perhe lähtee viettämään Karin-äidin tädiltään perimään taloon, johon kuuluu myös osuus läheisestä lomakylästä.

Pahaksi onneksi juuri ennen lähtöä Lasse on yrittänyt tehdä vaikutuksen tyttöystäväänsä Sophieen isosiskonsa rakastamista romanttisista komedioista opituilla keinoilla – sillä seurauksella, että Sophie on lempannut hänet.

Lasse kysyy neuvoa siskoltaan Annalta, mutta ei kerro kenen suhdepulmista on kyse. Anna luulee, että heidän vanhempansa ovat eromassa, ja yrittää siksi järjestää kaikkien aikojen juhannuksen, jotta vanhemmat voisivat palata ihaniin juhannusmuistoihinsa ja pysyä yhdessä.

Lasse taas kuuntelee pikkuveli Håkanin neuvoja ja yrittää niiden avulla saada Sophien takaisin. Tuloksena on lisää minikatastrofeja.

Lasse-elokuvat ovat kivoja ja kilttejä. Ongelmat ovat kevyttä luokkaa ja aina helposti ratkaistavissa. Paha maailma on kaukana Lassen perheen pikku edesottamuksista, ja aurinko tuntuu aina paistavan ruotsalaiseen kansankotiin.

Eskapismia varhaisnuorille? Kyllä, mutta ehkä tarpeellistakin sellaista. Tosielämän kolhuihin kyllä törmää elokuvateatterin ulkopuolella väistämättä.

Mukavaa on sekin, että naisparia ja heidän tytärtään käsitellään luontevalla itsestäänselvyydellä, jossa ei ole minkäänlaista arvottamisen makua.

Elis Gerdt palaa jälleen Lassen rooliin. Hän ei ole lapsinäyttelijöistä ilmeikkäimpiä, mutta tulkitsee kyllä hyvin Lassen kömpelyyttä ja ilmaisukyvyttömyyttä.

Paras on taas Baxter Renmanin tulkitsema loputtoman pragmaattinen, toimelias ja mistään hätkähtämätön pikkuveli Håkan, jolla riittää elämänohjeita, vaikka ne eivät aina niin oikeaan osuisivatkaan.