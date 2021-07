Musta kesä -teeman dokumentti keskittyy kuuteen naiseen, joista jokaisesta olisi voinut tehdä oman dokumenttinsa.

Historia on unohtanut suunnattoman määrän naistekijöitä. Tuore dokumentti nostaa esiin intersektionaalisen feminismin hengessä Yhdysvaltojen mustia naistähtiä, jotka on työnnetty sivuun kahdesta suunnasta, naisina ja afroamerikkalaisina.

Aineistoa riittää, joskin erityisesti dokumentin ykkösosa saa pohtimaan, millä perusteella naisia voidaan niputtaa. Jokainen heistä on oman dokumenttinsa arvoinen, puhumattakaan siitä, että heillä pitäisi olla pysyvä asema viihteen ja taiteen kaanonissa, ilman että siitä tarvitsisi muistuttaa yhä uudelleen.

Kaksiosainen dokumentti keskittyy kuuteen naiseen. Lena Horne oli monilahjakkuus sekä musiikissa että näyttelijänä, kuten myös Abbey Lincoln.

Diahann Carroll mursi aitoja television puolella suositulla Julia-sarjallaan. Cicely Tyson ylsi Oscar-ehdokkaaksi. Pam Grier rynnisti näkyviin blaxploitaatio-elokuvien toimintatähtenä.

Joukkoon on otettu myös karismaattinen muusikko Nina Simone, joka toki on samojen vuosikymmenten edelläkävijöitä mutta ei niinkään liity Hollywoodiin.

Simonen läsnäolo tietenkin sytyttää minkä tahansa dokumentin, mutta sisällöllisesti juuri tässä olisi pärjätty ilmankin. Dokumentin nimi Miltä tuntuu olla vapaa tulee Simonelta.

Nyt pientä sekavuutta syntyy juuri siitä, että molemmissa osissa käsitellään sekä musiikkiskeneä että elokuvaa ja lisäksi vielä kansalaisoikeustaistelua. Toisaalta kuusi monipuolista naista on vaikea ottaa syvällisesti haltuun kahdessa tunnissa.

Naiset itse ovat vahvasti kuvassa sekä vanhoissa että uudemmissa haastatteluissa. Lisäksi on haastateltu muun muassa tutkijoita sekä muusikko Alicia Keysia ja näyttelijä Halle Berryä, joka oli lopulta se, joka sai ensimmäisenä tummaihoisena noutaa Oscarin. On tietenkin selvää, että dokumentin kuusi naista ovat heidän esikuviaan.

Halle Berry kertoo, että nuoruudessaan hänen ensimmäinen ajatuksensa Lena Hornesta oli, onko tämä valkoinen vai musta. Berry tietää itsekin, että pisara mustaa tekee valkoisesta mustan.

Tyyli ja ulkonäkövaatimukset nousevat myös esiin. Abbey Lincoln oli joukosta ensimmäinen, joka vapautti afronsa, ja Cicely Tyson loi hänkin oman upean hiustyylinsä.

Dokumentin naisia yhdistää se aina yhtä masentava fakta, että he eivät uransa aikana saaneet kaikkea sitä huomiota, arvostusta ja ilmaisunvapautta, jota he olisivat ansainneet, mutta siihen nähden he kuitenkin ottivat isoja edistysaskelia.

Silti suurin osa uusistakin Hollywood-elokuvista todistaa, että pitkä matka on vielä edessä.

Miltä tuntuu olla vapaa, Teema klo 20.00 ja Yle Areena. (K12)