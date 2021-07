Apple TV+:n Physical-sarjan päähenkilöä on mahdoton rakastaa ja vaikea edes sympata. Rose Byrne loistaa pääosassa.

Sheila Rubin tuhlaa päivisin perheen säästöjä hampurilaisaterioihin ja motellihuoneisiin, jossa hän syö ja oksentaa ateriat. Sitten hän löytää aerobicin. Se tarjoaa kroppakontrollin lisäksi mahdollisuuden tienata rahaa ja voimaantua.

Kymmenosainen Physical sijoittuu 1980-luvun San Diegoon. Sheila (Rose Byrne) on opiskellut Berkeleyn yliopistossa, jossa hän on tavannut miehensä Dannyn (Rory Scovel). Siinä missä Danny on saanut jatkaa paria yhdistäneen poliittisen aktivismin, akateemisen palon ja pirskeiden parissa, Sheilan tehtäväksi on jäänyt hoitaa perheen lasta ja kaataa miehelle aamukahvia.

Apple TV+ -sarjan päähenkilön persoona avautuu kahdella tapaa: Hänet nähdään anteeksipyytelevänä vaimona, joka tukee aviomiestään ja käyttäytyy kohteliaasti. Katsoja kuulee kuitenkin myös Sheilan sisäisen äänen, joka koostuu sarkastisista kommenteista, armottomasta arvostelemisesta ja itseinhosta. ”Senkin läski ääliö”, hän puhuttelee itseään.

Kun Physicalin päähenkilöä on mahdoton rakastaa ja vaikea edes sympata, häntä näyttelevän Rose Byrnen kohdalla se on helppoa. Byrnen koomikonlahjat kattavat vaivatta mustan huumorin.

Koko 1980-luvun kulttuuri näyttäytyy sarjassa ahdistusta ruokkivana ympäristönä. Sitä leimaavat kroppakeskeisyys, Reaganin ja kapitalismin nousukausi sekä aatteen palon nuhjuistuminen keskiluokkaiseksi politiikaksi.

Päähenkilön sisäisen äänen kautta sarja tavoittaa jotain vielä kipeämpää. Jos kirjailija George Orwell visioi aikanaan vuoden 1984 painajaismaiseksi tarkkailuyhteiskunnaksi, jälkiviisaan Physicalin mukaan hän oli oikeassa. Jokainen tosin valvoo itse itseään, ja kaksoisajattelukin on vapaaehtoista.

Sheila kieltäytyy kutsuilla cocktailpaloista mutta pakenee vessaan syömään kokonaisen kakun.

Jos sarjan sisältö lähenee Orwellia, kuvat ovat lähempänä kasarileffa Flashdancea. Ohjaajat Craig Gillespie (I, Tonya ja Cruella), Liza Johnson (Elvis & Nixon) ja Stephanie Laing tuovat ruudulle kuitenkin Kalifornia-lisän: auringon pehmentämää överimakeutta sekä vähäpukeisia surffareita ja opiskelijoita, joiden kropan ja vapauden sarjan henkilöhahmot asettavat ideaaliksi.

Physicalin luonut Annie Weisman puolestaan kurkkii kulissien taakse, kuten teki jo Täydelliset naiset -sarjan kirjoittajana.

Satiirinen sarja on kerännyt maailmalla vaihtelevia arvioita, ja osa sen tarinalinjoista jääkin ensimmäisen kuuden jakson perusteella yhdentekeviksi.

Samalla Physical kuitenkin luo pisteliäisyydessään herkullisen maailman, jossa aktivismi on seksististen setämiesten hommaa ja aerobic on ahdistuneiden naisten keino tienata itseinholla.

Physical, Apple TV+. (K16)