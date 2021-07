Nerokkaan The White Lotus -sarjan kruunaa häiritsevä ja maaginen musiikki.

Sekalainen joukko kokoontuneena lomaparatiisiin. Vanha idea, mutta toimii yhä.

The White Lotus -sarjan ohjaaja-käsikirjoittaja Mike White on luottanut siihen, että perusasiat tulevat asetelman myötä kuin luonnostaan: yhteentörmäykset sukupolvien ja sukupuolten, ihmisten vapaudenkaipuun ja sitoutumisen, perheen ja perheen puutteen, alkuperäisen väestön ja valkoisen eliitin välillä.

Kaupan päälle saadaan vielä tiukka aikarajaus, sillä seuraava charter-lento kotiin lähtee vasta viikon päästä.

White on vienyt väkensä Havaijille, Tyynenmeren rannoille, yhteen kolonialismin kehdoista. Alkukohtauksessa tehdään helppo temppu ja paljastetaan, että lomaviikon paluulennolla kuljetetaan ruumisarkkua.

White Lotus on loistava sarja, ja se on hieno näyte myös siitä, että tv-draamat elävät parhaillaan luovaa murroskauttaan – elokuvat toki myös. Lajityyppien rajoihin ei voi enää luottaa, eikä The White Lotuksestakaan voi sanoa, mikä se on. Musta komedia kyllä, satiiri joo, mutta mikään näistä termeistä ei oikein kuvaa sitä.

Kuusiosainen sarja ei juuri naurata vaan pikemminkin herättää tuskaa. Tai mikä se tunne oikeastaan onkaan. Se on myös runollinen, häikäisevän kauniisti kuvattu. Valtameri hyökyy päälle. Sarjan henkilöitä yhdistää hauras suhde todellisuuteen oman kuplansa ulkopuolella. Mikä sen tärkeämpi teema juuri nyt.

Mike Whiten kyvyt on tiedetty, ja yksi hänen sarjoistaan ennen tätä oli Valaistunut, jonka pääroolissa näytteli Laura Dern. Se ei oikein ottanut tulta, mutta nyt White näyttää löytäneen kultasuonensa, tapansa kertoa. The White Lotuksessa vilahtaa omaelämäkerrallisuutta ainakin Markin (Steve Zahn) hahmossa.

Henkilöt haahuilevat rantahotellissaan melko erillään toisistaan, eivätkä heidän tarinansa juurikaan nivoudu yhteen. On kuherruskuukauttaan viettävä pari, menestyneen bisnesnaisen perhe ja kriittiset teinilapset sekä tyttären kaveri. Yksinäinen vanhempi nainen, joka on tullut heittämään äitinsä tuhkat mereen. Henkilökunnasta keskiöön nousee palvelupäällikkö Armond (Murray Bartlett) sekä rantaparatiisin vangiksi jäänyt lahjakas hieroja Belinda (Natasha Rothwell).

Jokaisella hahmolla ja näyttelijällä on merkityksensä kokonaisuudessa, mutta ylistän erikseen Jennifer Coolidgeä äidistään vapautuvan Tanyan roolissa. Hän on myös Mike Whiten taidonnäyte.

Sarjan kruunaa häiritsevä ja maaginen musiikki, jonka on säveltänyt Cristobal Tapia de Veer, tuttu tekijä muun muassa brittisarjasta Koomikon kuolema. Musiikkia ylipäätään käytetään sarjassa nerokkaasti.

The White Lotus, HBO Nordic.