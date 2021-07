Runsaat musiikkinäytteet ovat hyvä ja historiasarjalle poikkeuksellinen lisä.

Harri Alanteen historiasarja valottaa monitasoisesti Kuuban lähihistoriaa ja nykyhetkeä. Maailmankartan poliittinen kummajainen on murroksessa, kun ensi kertaa vuoden 1959 vallankumouksen jälkeen maan johtajan sukunimi ei ole enää Castro.

Kuuban kommunistisen puolueen mukaan vallankumous on prosessi, joka jatkuu edelleen. Tämä kuulostaa ironiselta, sillä puolue on sementoinut oman yksinvaltansa. Vallankumouksellisista on tullut vallanpitäjiä. Toisaalta maassa on saavutettu monia asioita, kuten ilmainen koulutus ja terveydenhuolto, joista suurimmassa osassa Latinalaisesta Amerikasta vain haaveillaan.

Sarjan haastateltavat sekoittavat elävästi henkilökohtaista ja yhteiskunnallista. Tämän viikon jaksossa kuullaan esimerkiksi, miten idealistiset suomalaiset humanistit päätyivät huhkimaan sokeriviljelmille ja miten Ylen toimittaja meinasi nukahtaa kuunnellessaan livenä Fidel Castron puhetta.

Radion historiasarjojen peruskaanoniin verrattuna Haalistuva vallankumous ruokkii kivasti myös korvia – erityisesti runsailla musiikkinäytteillään.

Haalistuva vallankumous, Radio 1 klo 12.10 ja Areena.