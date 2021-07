Irlantilainen kirjailija jätti pojalleen yksityiskohtaiset muistiinpanot sarjan päätösosasta ennen kuolemaansa. Kustantajan mukaan kirja julkaistaan keväällä 2023.

Suosikkikirjailija Lucinda Riley kuoli ennen kuin hän ehti saattaa valmiiksi Seitsemän sisarta -romaanisarjansa. Rileylta kesken jääneen kahdeksannen osan tulee viimeistelemään hänen vanhin poikansa Harry Whittaker, kertoo norjalainen Verdens Gang -sanomalehti.

Irlantilainen Riley kirjoitti olennaisia kohtia kirjasta sekä laati yksityiskohtaiset muistiinpanot tarinasta ennen kuolemaansa, norjalaislehden saamassa kustantajan tiedotteessa kerrotaan.

”Äiti on paljastanut sarjan salaisuudet minulle, ja minä pidän lupaukseni jakaa ne hänen uskollisten lukijoidensa kanssa”, 28-vuotias Whittaker sanoo tiedotteessa.

Seitsemän sisarta -sarjan teokset kertovat kukin tarinan yhdestä adoptiosisaresta. Kaikki tarinat lähtevät liikkeelle adoptioisä Papa Saltin kuolemasta. Hän jättää tyttärilleen kirjeet, jotka paljastavat jotain heidän menneisyydestään. Kukin sisar lähtee maailmalle etsimään juuriaan.

Sarjan seitsemäs, toukokuussa ilmestynyt kirja Kadonnut sisar on tällä hetkellä myydyin romaani eri puolilla maailmaa, myös Suomessa, kustantaja kertoo.

Kahdeksas osa paljastaa kirjojen suuren mysteerin, eli kuka on sisarten kasvatti-isä Papa Salt.

Kirjan nimi on Atlas: The Story of Pa Salt ja se julkaistaan keväällä 2023, tiedotteessa kerrottaan.

Rileyn muista kirjoista on suomennettu tähän mennessä lisäksi neljä itsenäistä romaania. Hänen teoksiaan on käännetty jo lähes neljällekymmenelle kielelle ja myyty kymmeniä miljoonia kappaleita maailmanlaajuisesti.

Riley kuoli perjantaina 11. kesäkuuta perheensä ympäröimänä sairastettuaan syöpää neljän vuoden ajan. Riley on Suomessa tällä hetkellä luetuin ja kuunnelluin kirjailija käännetyssä kaunokirjallisuudessa.

