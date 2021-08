Kolmesti siirretyssä turkulais­tapahtumassa pidettiin alkuviikosta kriisi­palavereja, kun uusia rajoituksia määrättiin kesken festivaalin rakentamisen. Turun linnan puisto oli ratkaisu epidemiaongelmiin.

Turku

Taiteellinen johtaja Pietu Sepponen seisoi päälavan edessä hyväntuulisena.

22-Pistepirkko oli juuri lopettanut perjantai-iltapäivän ison lavan ensimmäisen keikan. Takana nousi Turun linna, jonka puistoon asteli koko ajan lisää Kesärauha-festivaalin kävijöitä.

Festivaalin toteutuminen on ollut kahden vuoden projekti ja täynnä ongelmia.

”Olen tänään itkenyt, kun olin huoltoalueella säätämässä jotain alueen valmistumiseen liittyvää ja kuulin, kun Mew soitti soundcheckissä Specialin", Sepponen sanoo.

Tanskalaisen pääesiintyjän kappaleesta on tullut Kesärauhan työntekijöiden yhteinen voimabiisi.

”Aika tunteisiin menee tämä. Pitkä matka on ollut järjestää toinen Kesärauha koskaan.”

Festivaalien taiteellisen johtajan Pietu Seppäsen viikko on ollut täynnä jännittäviä hetkiä.

22-Pistepirkko soitti perjantaina ensimmäisenä bändinä päälavalla.

Helsinkiläiset Veela Valtere ja Sirkka Husu tanssivat 22-Pistepirkon keikalla. Valtere ja Husu tanssivat aina, kun on mahdollisuus, ja ovat onnnellisia siitä, että festivaalit järjestettiin.

Turun Kesärauha järjestettiin ensimmäistä kertaa kesäkuussa 2019. Toista tapahtumaa on siirretty kolme kertaa, ja suunnitelmiin on jouduttu tekemään jatkuvia muutoksia aivan viimeiseen saakka.

Maanantaina, neljä päivää ennen festivaalin alkamista, viranomaiset kertoivat ennakko­tietona, että myös Varsinais-Suomi siirtyy leviämis­vaiheeseen.

Silloin tapahtuma-aluetta oltiin jo rakentamassa. Samaan aikaan kun rekat toivat Turun linnan puistoon festivaali­rakennelmia, järjestäjät pitivät kriisipalaveria siitä, voiko koko tapahtumaa edes järjestää.

Rajoitteiden tiukennuspäätös tuli yllätyksenä. Järjestäjät olivat panneet toivonsa siihen, ettei sairaanhoidon kapasiteetti kuormitu niin, että tiukemmat toimet olisivat tarpeen.

Kesärauhan pelasti iso alue. Linnan puistossa on viisi neliömetriä kävijää kohden, kun normaalisti parikin vierasta voi seisoa yhdellä neliöllä.

Festivaali siirrettiin pois alkuperäiseltä tapahtumapaikalta Vanhalta suurtorilta – sieltä missä julistetaan joulurauha – sillä se on ahdas ja sokkeloinen.

Linnan puistossa ja sen läheisillä parkkipaikoilla on neljä lavaa ja paljon tilaa liikkua. Myös pari viereistä katua on saatu kaupungilta käyttöön.

Juoma- ja ruokapisteet on sijoitettu alueen reunamille, jotta ne eivät aiheuttaisi tungosta.

Aiemmin historiallisessa puistossa on järjestetty yhden esiintyjän tapahtumia, kuten Pet Shop Boysin ja Liam Gallagherin keikat, mutta ei monen lavan festivaalia.

Perjantaina kävijöitä oli runsas 4 000, ja samaa odotetaan lauantaille.

Kesärauha järjestettiin isolla alueella, jolla on mahdollista liikkua väljästi.

Festivaaliyleisö nautti musiikista koronapeloista huolimatta.

Alueella ei ole maskipakkoa.

Osalla keikoista oli paljon yleisöä.

Kun pandemiatilanne on kesän aikana huonontunut, moni festarilipun ostanut on yrittänyt hankkiutua lipuistaan eroon.

Kesärauhan Facebook-seinä alkoi täyttyä myynti-ilmoituksista, ja järjestäjät hätäilivät sen näyttävän pahalta. Tilanne piti saada ”viestinnällisesti hallintaan”, Sepponen sanoo.

Viime vaiheessa he päättivät miellyttää lipunostajia. Kaikkien halukkaiden oli mahdollista siirtää tämän vuoden liput ensi kesään.

”Halusimme, että Kesärauha säilyy ihmisten mielessä tapahtumana, johon on kiva tulla. Nyt voidaan olla varmoja, että kaikki ihmiset, jotka täällä ovat, ovat valinneet tulla tänne.”

Järjestäjät ovat lisänneet terveysturvallisuuteen liittyviä tietoiskuja aitoihin ja suurille näytöille. Niissä muistutetaan perus­hygienian lisäksi pitämään huolta itsestä ja ystävistä.

Ulkoilmatapahtumassa on kasvo­maski­suositus ja henkilökunta pitää niitä koko ajan päässä.

Tamperelaisessa raskaan musiikin tapahtumassa Saari­helvetissä on viikonloppuna tiukempi linja: siellä asiakkaaksi pääsee vain maski päässä.

Helsinkiläiset Anne-Mari Junnola ja Pilvi Liikkanen innostuivat hassuttelemaan photobooth- pisteellä.

Alueella oli mahdollista liikkua väljästi.

Alueella on myös Silent Disco.

Ibe otti yleisönsä haltuun illan viimeisenä esiintyjänä Linnalavalla.

Mallan keikalla oli tiivis tunnelma.

Festivaalit ovat saaneet kovaakin syyllistystä ja haukkuja, varsinkin loppukesästä, kun tautihuoli on kasvanut.

Sepposelle se on ollut raastavaa. Festivaalit ovat osa tapahtuma-alaa, joka on kärsinyt paljon korona-ajasta.

Kesärauha mahdollistaa 56 artistiryhmän ja monien alihankkijoiden palkkiot.

”Tuntuu tosi loukkaavaltakin kuulla sitä festivaalien parjaamista.”

Sepposesta koronapassi voisi toimia pidemmän aikavälin ratkaisuna siihen, että tapahtumia voitaisiin järjestää myös pian alkavalla sisäkeikkakaudella.

Kesärauhan järjestävä Sunborn Live pyörittää keikkoja muun muassa Turun Logomossa ja Helsingin Kulttuuritalossa.

Sepponen työskentelee myös Tampereella järjestettävän, uusia artisteja esittelevän Lost in Musicin promoottorina. Viime vuonna se jätettiin väliin, mutta uusi yritys on lokakuussa.

”Tässä on pakko alkaa löytää yhteiskunnan tuella niitä malleja, joilla voidaan oppia elämään koronan kanssa. Totta kai terveys edellä. Näkisin, että koronapassissa voisi olla mahdollisuus.”

Viikonloppuna voi vielä ehtiä tulla eteen katastrofi jos toinenkin.

Sepposta huolestuttaa, mitä tapahtuisi, jos jokin artistiryhmistä altistuisi. Jännitys on koko ajan yllä.

Normaaliaikoina on poikkeuksellista, että kotimaiset artistit peruvat keikkoja, mutta tänä kesänä monissa tapahtumissa on paikkailtu useita peruutuksia.

Kesärauhan ovat peruneet brittiläinen Supergrass, norjalainen Honningbarna ja ruotsalainen Viagra Boys. Taustalla olivat epävarmuudet matkustus­rajoitteista ja huoli tulevista oman maan esiintymisistä.

Jäljelle ovat jääneet viisi ulkomaista artistia ja bändiä Tanskasta, Ruotsista ja Virosta.

Se on jo monta, sillä ulkomaiset esiintyjät ovat tänä vuonna olleet vähissä.

Tosin juuri tänä viikonloppuna Varsinais-Suomessa nähdään myös ruotsalainen Europe, joka laulattaa Final Countdownia Liedon Smugglerrokissa.

Naantalin Sunfesteillä piti esiintyä Boney M, mutta saksalainen discoyhtye perui torstaina. Tilalle tulivat Tauski ja Catcat-duo.

Mew on pysynyt mukana Kesärauhassa, vaikka esiintymis­ajan­kohtaa vaihdettiin kolmesti. Bändi kysyi vielä alku­viikosta, saisiko se vähän lisää soittoaikaa.

Sai, puoli tuntia, yhteensä puolentoista tunnin slotin.

Loppuviikon suurin murheenkryyni ovat olleet alkoholirajoitukset, jotka tulevat voimaan festivaalin viimeiseksi päiväksi.

Sunnuntaina alue täytetään tuoleilla ja pöydillä, sillä ulkoilmatapahtuman saa järjestää enintään puolella kapasiteetilla niin, että kaikille kävijöille on istuma­paikka pöydän tai jonkinlaisen tason ääressä. Paikalle odotetaan noin 3 000 vierasta.

”Järjestelyt olivat niin pitkällä, että taivuimme siihen”, Sepponen sanoo.

Perjantaina alueella paistoi lämmin aurinko, mutta lauantaiksi on luvattu koko päivän kestävää sadetta. Normaali­vuonna se synkentäisi kenen tahansa festivaali­järjestäjän mielen.

”Sää on asia, joka huolettaa kaikkein vähiten tässä”, Sepponen sanoo.

Taiteellisen johtajan liikuttava hetki koitti perjantai-iltana, kun aurinko oli jo laskenut.

Tummiin pukeutunut Mew astui pimeälle päälavalle. Taustalla välkkyi ajoittain ruudun­säästäjämäisiä visualisointeja. Kivi­linnan pääty­torniin heijastettiin videota päivän­kakkaroista ja muista värikkäistä asioista.

Mew päälavalla. Jonas Berre kertoi olevansa kiitollinen saadessaan soittaa livenä.

Mewin keikalla oli hieno valo-show.

Yleisö lauloi mukana Mewin tunnettujen kappaleiden mukana.

Mewin keikkaa kuvattiin ahkerasti.

Moni yleisöstä innoistui halailemaan.

Jaakko Henriksson ja Paula Mustonen välissään ystävä, joka iloitsi festivaalitunnelmasta.

Yleisö hoilasi ulkomuistista pitkiä, polveilevia ääniä ja intoutui vähemmän herkkään falsetti­lauluun laulaja Jonas Bjerren mukana.

Mew on tärkeä indiemusiikista pitävälle kolmi­kymppisten suku­polvelle, joita suurin osa festivaali­yleisöstä olikin. Se on niitä bändejä, joilla on oma suomalainen ääntämis­asunsa, Mevi. Ääntäminen muodossa Mjuu olisi liian hienostelevaa.

”Kitos”, Bjerre sanoi.

Se riitti vuolaisiin aplodeihin: moni ei ollut pitkään aikaa kuullut ulkomaisten esiintyjien ainoaa suomen­kielistä sanaa.

Mew on esiintynyt viimeksi vuonna 2018, ja järjestäjien mukaan bändi oli hyvin liikuttunut keikka­lavalle palaamisesta. He olivat odottaneet pitkään, että voivat aloittaa kiertueensa, jolla soitetaan 16-vuotiasta klassikko­levyä And the Glass Handed Kites.

Kello 22.01 se soi.

Oh, you're special, you're a rocket to me, Bjerre lauloi.

Tilanne oli spesiaali. Kirkkaat valot valaisivat harvinaisen näyn: yleisömassan.

Pietu Sepponen oli rauhoittanut hetken itselleen. Hän meni linnan juurelle nurmikolle makaamaan selälleen ja kuunteli kappaletta silmät välillä kiinni, välillä auki.

Valoteoksia Linnan seinässä.

Ilta on lopuillaan.