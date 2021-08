Yleisö pääsi sekoilemaan juuri ennen uusia rajoituksia turkulaistapahtumassa, missä univormu oli ultrabramainen sadetakki ja Hai-saappaat.

Turku

Ihmiset kyhjöttivät puiden alla muovisuojat päällä. Teki mieli mennä opastetulle kierrokselle Turun linnaan, ihan vain koska siellä on katto.

Turun Kesärauhan lauantai oli sään takia suureksi osaksi ikävä kokemus. Monet kävelivät naama myrtyneenä ja märkänä ulos alueelta kuin olisivat tulossa Nuuksiosta syksyiseltä luokkaretkeltä.

Pikku-Sideways oli muuttunut Ankkarockiksi, jossa mukavuus oli kävijän vastuulla. Kovin monta suojaa sateelta ei ole rakennettu, ei ole telttoja, ei sisätiloja, ainoastaan pari sponsoriaurinkovarjoa.

Pari riviä keltaisia sadeviittoja jaksoi katsoa ruotsalaista Amasonia, jonka Eva Dahlgren -pop voisi vakuuttaa parempana päivänä.

Samaan aikaan festivaalin pienimmällä Cuitulavalla tapahtui olitko siellä -tilanne, kun koko kenttä tanssi kitararockin tahtiin. Kesän nostebändi Kissa soitti liian pienellä lavalla, liian aikaisin.

Bändi soitti kaikki glamia, Dingo-hölmöyttä ja naiivia katurockia yhdistävät kappaleensa. Yleisö halusi lisää, joten pääkissa Kissa järjesti huutoäänestyksen, mikä biisi soitetaan uusiksi. Tiikerirockin jälkeen bändi osoitti kiittäen taivasta.

Osa Kissan jäsenistä soitti samalla paikalla päivää aiemmin perjantaina, mutta Ghost World ei välittänyt kuulijoille suureellisuutta, jota ehkä toivoivat. Kakofonia ei tainnut olla tarkoituksellista.

Kissa esiintyi lauantaina Cuitulavalla.

Sadetakki-yleisöä lauantaina.

Aurinkoisena aloituspäivänä, perjantaina, yleisö oli pukeutunut unikkokaapuihin, turkulaisen Vimman haalareihin ja kokokuosiasuihin. Pääministeri olisi jäänyt huomaamatta: Uhana-kauhtanoita riitti.

Flow Festivalin oheistuotteita näkyi paljon enemmän kuin Suvilahdessa ikinä.

Toisena päivänä muoti-ilmaisu jäi pressujen alle. Univormu oli ultrabramainen sadetakki ja Hai-saappaat.

Ihmiset astelivat vihdoin pois puiden suojista päälavan katsomoon, kun Maustetytöt soitti biisejä mutapohjista ja kiinni menneistä baareista.

Syntikkarytmitetty kurjuuden ylevöitys sopi kahdeksan kuukauden marraskuuhun tottuneeseen massaan. Bändi suositteli Turkua matkakohteeksi, jos haluaa voida huonosti.

Mä tahtoisin pois täältä pikimmiten, laulettiin, kun täyttynyt alue alkoi näyttää festivaalilta, ainakin alkuperäisen Woodstockin henkiseltä.

Lauantain pukeutumiskoodiin kuului sadeviitta.

Maustetyöt päälavalla.

Plektra suussa, katse kitarassa, yksinäinen mies lavalla. Virolainen Erki Pärnoja soitti kaikuvia, hitaita kappaleita Turun sataman parkkipaikan edessä. Keikka oli festivaalin kaunein.

Kansainvälisesti menestynyt Pärnoja on esiintynyt isommillakin lavoilla: hän on soittanut indierockyhtye Ewert and The Two Dragonsissa.

Instrumentaalikeskeisyys on käytännön ratkaisu. Tutkimusmatkailijaksi itsensä mieltävä muusikko haluaa vastata yksin musiikistaan, muttei pidä itseään kummoisena laulajana.

Välillä hän ulisi mikkiin tuutulaulua.

Pärnoja on selvästi soittanut musiikkiaan paljon itselleen. Yhden miehen orkesteri ei kuitenkaan ole kikka, vaan kolmen kitaran välillä vaihteleva mies hallitsee äänien kerroksia ja nostatuksia.

Hetkittäin kuului kansanmusiikkimaista poljentoa. Pärnojan musiikki voisi sopia rohkaisevalle soundtrackille matkaelokuvaan tai yksityiselle soittolistalle tieretkelle läpi Baltian.

Cuitulavalla eestiläinen Erki Pärnöja.

Savukoneiden savut muuttuivat sateessa höyryksi, samalla tavalla kuin saunan oven avatessa.

Jopa "silent disco" alkoi tuntua niin houkuttelevalta konseptilta, että teltan eteen muodostui jono.

Ihmiset kuuntelivat pienessä neliössä kuulokkeilla musiikkia ja tanssivat. Voihan sitä silläkin tavalla osoittaa, että musiikkifestivaaleilla on tylsää.

Tilaa oli runsaasti. Jonoja muodostui lähinnä siksi, että ihmiset ottivat tiskillä kuvia juomistaan ja niihin tarttuvista ystävistään.

Alma taputti yleisöä hereille, mutta päälavan edusta ei illan pääesiintyjän aikanakaan täyttynyt samalla tavalla kuin perjantain ykkösnimen Mew'n keikalla.

Poissa on vanha entourage-pop. Alma tuli viisi vuotta sitten tunnetuksi hänen ja kaksoissiskonsa keikoista, joilla kaksi vihertukkaa juoksi edestakaisin lavaa.

Nyt Alma laulaa yksin. Spiikeissä hän kyseli itselleen keikkabuukkauksia ja puhui esiintymisepävarmuudesta.

Ehkä se oli vain ajan mukaista small talkia, onhan esikoissingle Karma stadioneita heiluttava biisi. Almassa on ruotsalaisen Robynin tason hitinkirjoituskykyjä ja tarpeeksi särmää.

Esteenä ei pitäisi olla alkuhypen hiipuminen tai valitus albumin ilmestymisen venymisestä.

Hitaissa, "chillimmissä”, kappaleissa Lonely Night ja Summer vahvistuu tieto, ettei draamakuningattaruus taivu bileiden hauskimmalta tyypiltä.

Välillä uusissa biiseissä kuuluu yliyrittäminen, erityisesti lännenmusiikkiteemaisessa Cowboyssa, jossa Alma lainaa tahattomasti tai tahallisesti Amerikan-rokkareita Kid Rockia ja Bon Jovia.

I'm a cowboy, oh, yeah-eh-eh.

Korokkeille nostetut kitaristi Theo Ekblom ja rumpali Kasper Granroth toivat keikkaan siskomaista hauskanpitoa. Alma on tähti, mutta valkopukuiset soittajat voivat välillä astua eteen tiluttelemaan ja hassuttelemaan.

Encoressa bändi asettui tietenkin yhteiskuvaan, ruotsalaiskitaristi Ekblom Suomi-huivi kaulassaan.

Alma lauantain pääesiintyjänä päälavalla.

Alman keikka keräsi hyvin katsojia paikalle.

Lauantain vaihduttua jo sunnuntaiksi virolainen taiteilijaräppäri Tommy Cash aloitti kliseeperformanssinsa.

Hän on parhaimmillaan kotikentällään Instragramissa, jossa koko show ei pysähdy, kun pitää poistua äidin ompelemalta näyttävässä piikkiasussa hetkeksi lavalta.

Friikkiasussa pomppiminen oli hellyttävää, varsinkin kun musiikki muodoltaan on uhkaavaa.

Taustavideon kuvavyörytyksen seuraaminen oli kuitenkin innostavampaa kuin hiphop-EDM-parodia, jonka jotkut taitavat ottaa tosissaan.

Putin miksattiin Mona Lisaan, kuvat rikkinäisistä kengistä vaihtuivat kiivaaseen tahtiin. Ei niistä sen syvällisempää viestiä kannattanut etsiä kuin että kyllä kuvia maailmaan mahtuu.

Kun räppäri hääräsi jotain lavan takana, dj:t tanssittivat pitkään yleisöä sekalaisella potpurilla Nellyä, Britney Spearsiä ja Yeah Yeah Yeahsia.

Tommy Cashin oma musiikki flirttaili EDM:n kanssa ja sanoitukset vitsailivat "aitoudella", joka on räpissä oudon merkityksellistä.

Virolainen loi huipennuksen paitsi Kesärauhan lauantaille, myös ajalle, kun ihmiset saivat hetken tanssia yhdessä keikalla.

Sunnuntaina Varsinais-Suomessa vaaditaan ulkoilmatapahtumiinkin istumapaikat, joten päätöspäivänä Turun linnan puisto täyttyy tuoleista ja pöydistä.

Tommy Cash pyysi ihmisiä muodostamaan ison ringin, sitten pyörimään siinä. Kaikki halukkaat törmäilivät toisiinsa.

Tommy Cash viritti katsojilleen kunnon bileet.

Räppi oli keskittynyt kakkospäivään. Perjantaina kitarabändit hoitivat huippuhetket.

Teksti-TV 666 pyysi rivissä Paratiisilavalla "lisää spiidiä”. Yleisössä ihmeteltiin "erikoista bändiä”. Siihen kuului kuusi kielisoittajaa, neljät aurinkolasit ja hymyilevä rumpali.

Bändi hytkyi kuin työtä vieroksuvat slackerit samalla kun loivat äänimassaa välinpitämättömyyteen. Tavaramerkkiäänivalli ei tosin välittynyt yleisöön ihan totutulla voimalla.

"Ei mitään hätää, silmät tottuu pimeään”, soittajat lohduttivat.

Yona ei ehkä tottunut. Hän piteli käsiä silmillään toisella puolella aluetta, Linnalavalla.

Yona lauloi kirkkaasta loistosta ja sai yleisön heilumaan sivuttain kuin hitaassa raitiovaunussa. Hän on selvästi lohdutusartisti ihmisille, joita puhuttelee "uudelleensyntyminen surun jälkeen”.

Pienellä Cuitu-lavalla Läjä Äijälä ähki kuin olisi vääntänyt ulostetta kehostaan.

"Ugh!"

Hän sai oman meluisan hardcore-kulttinsa pystyyn. Muut Terveet Kädet yhtyivät mölinään "kertosäkeissä". Äijälä harjoitti huutoa ja pallealyöntejä. 41 vuotta sitten perustetun bändin "ugh” tuntui myös yleisössä.

Äijälä muistutti spiikissä, että sukurutsaus jatkuu isiltä pojille ja äideiltä tyttärille.

Ilmiö voi olla pidempiaikainen haitta kuin koronavirus.

Paperi T ja Khid pistivät pystyyn pahan mielen toimiston ja luettelivat pettymyksiään läppärien takaa.

Päälavan kappaleissa kuultiin tippukiviluolasoundeja, kun räppärit yllyttivät toisiaan eksistentialistisiin latteuksiin, kuten "taas yhtä kokemusta köyhempänä”.

Synkistely oli sentään eheää, sillä kaksikko on tehnyt tummaa ja viiltävää musiikkia jo ennen Paperi T:n kansanhahmoksi nostanutta rappioromantiikkalevy Malarian pelkoa (2015).

Tosikkomaisen kiukutteleviin Paperi T -sanoituksiin alkaa suhtautua jo nostalgisesti. Kesärauhassa esiintyneiden muiden räppärien biiseissä kuului useita Paperi T -viittauksia. Niitä harrasti jopa läppärikaveri Khid.

Räppäri Ibelle kolmekymppinen ja sitä vanhempi yleisö taisi olla vähän liian vanhaa, koska omilla keikoilla löytyy kuulijoita, jotka haluavat seota sanoituksiin. Ne kertovat itseluottamuksesta ja sen puutteesta.

Kesärauhan katsomossa oli parisataa ihmistä, joista on luontevaa tunkea joka väliin sana "legit". Se viittaa hyvään, oikeaan. Ibekin sanoi sitä täytteeksi, kun kappale meni vähän pieleen.

Mut pitäähän sen pään olla eka vähä sekasin, et sen voi selvittää, Ibe räppäsi Sateenkaarenpäässä.

Yleisössä parikymppiset kaverukset innostuivat ylistämään lausetta.

Ehkä Iben samastumispinta syntyy siitä, että kuka tahansa voisi kirjoittaa hänen riiminsä.

Yona esiintyi perjantaina.

Paperi T ja Khid esiintyivät läppäreiden takaa.

Ibe perjantai-iltana.

