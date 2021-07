Remontissa olevan museon kokoelmista on poimittu 50 teosta esille Ruotsiin.

Villa Gyllenbergin kokoelmista koottu noin 50 teoksen näyttely on parhaillaan esillä Tukholmassa Thielska gallerietissa nimellä Individ och andlighet, Yksilö ja henkisyys.

Esillä on teoksia sekä suomalaisilta kultakauden keskeisimmiltä taiteilijoilta kuten Albert Edelfeltiltä ja Akseli Gallen-Kallelalta sekä myöhemmille vuosikymmenille jatkaneilta maalareilta, kuten Sigrid Schaumanilta, Ellen Thesleffiltä ja etenkin Helene Schjerfbeckiltä, jonka teoksia on runsaasti Villa Gyllenbergin kokoelmissa.

Helene Schjerfbeck: Fragmentti, 1891.

Tukholman näyttelyyn on matkustanut kaksitoista Schjerfbeckin maalausta joukossaan Fragmentti (1904) ja harvemmin esitelty Madonna de la Charité El Grecon mukaan (1941). Omakuvista mukana on yksi viimeisistä, vuodelta 1945, ja Thielska gallerietiin on ripustettu myös Gyllenbergin omistukseen ensimmäisenä ostettu Schjerfbeck, Fête juive (1883).

Helsingin Kuusisaaressa sijaitseva Villa Gyllenberg on parhaillaan suljettuna peruskorjauksen takia ja avataan alkuvuodesta 2022 museon kokoelmia esittelevällä perusnäyttelyllä.

Ferdinand Bobergin vesiväriluonnos Ernst Thielin tilaamaa rakennusta varten, noin vuodelta 1904.

Thielska galleriet on pankkialalla omaisuutensa hankkineen Ernest Thielin (1859–1947) laajan taidekokoelman ympärille rakennettu kotimuseo. Arkkitehti Ferdinand Bobergin suunnittelema kivilinna Tukholman Eläintarhan alueella Blockhusuddenissa valmistui vuonna 1907. Taidemesenaatti Ernest Thiel asui rakennuksessa vuoteen 1924 saakka, ja hänen kokoelmiaan on esillä museossa pysyvästi.

Norjalaisen Gustav Vigelandin pronssiveistos esittää äitiä ja lasta. Thielskan puistossa sijatseva teos on vuodelta 1907.

Ernest Thiel hankki omistukseensa teoksia muun muassa Edvard Munchilta, jolle rakennuksessa on omistettu oma huone, Carl Larssonilta, Bruno Liljeforsilta, Ernst Josephsonilta, August Strindbergiltä, Anders Zornilta ja lukemattomilta muilta aikakautensa keskeisiltä ruotsalaistaiteilijoilta. Kokoelmassa on myös ranskalaisia nimiä, muun muassa Paul Gauguinin ja Henri Toulouse-Lautrecin teoksia sekä Auguste Rodinin veistoksia. Ympäröivässä puistossa on myös norjalaisen Gustav Vigelandin veistoksia.

Suomalaisnäyttely jatkuu Thielska gallerietissa syyskuun 26. päivään saakka.