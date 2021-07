Viikko sitten järjestetty Haapavesi Folk juhlittiin erikoisolosuhteissa, mutta kaikki sujui erinomaisesti – myös osallistujan kannalta, kirjoittaa Mari Koppinen.

Nyt olen sen kokenut: pelätyn ja parjatun mutta ennen kaikkea kipeästi odotetun korona-ajan musiikkifestivaalin. Paikka oli Pohjois-Pohjanmaan Haapavesi ja festivaali Haapavesi Folk.

Kaikki meni lopulta valtavan hyvin sekä festivaalin että itseni kannalta. Näin elossa en koe olleeni pariin vuoteen. Festariranneketta ei olisi tehnyt mieli leikata pois kädestä lainkaan.

Siksi tekee mieli jakaa kokemus muidenkin kanssa. Meidän kun on selvästikin opittava elämään tämän tautivitsauksen kanssa tulevaisuudessakin.

Muun muassa nämä seikat tekivät onnistuneen festivaalin korona-ajan Haapavedellä:

Tarpeeksi pieni tapahtuma. Haapavedellä ei ollut jonoja, ei siis juuri lähikontaktejakaan. (Tai no, Tsuumi Sound Systemin keikan letkajenkkaringissä turvavälisuositukset ilmiselvästi unohtuivat.)

Lempeä varoittelu. Yleisöä muistuteltiin vähän väliä hygieniasta ja turvaväleistä – mutta ei syyllistävällä vaan lempeällä tyylillä.

Puhtaus. En ole koskaan nähnyt niin siistejä festari-Bajamajoja. Lähes joka käynnin jälkeen oven takana odotti joku suihkepullon kanssa ja alkoi hinkata pintoja taas kerran puhtaiksi. Käsienpesupaikkojakin oli kerrankin riittävästi.

Kaikki toiminnot ulkona. Konserttisali oli siirretty pihamaalle, ja jättimäinen kaljateltta päälavan takana oli poissa eli alkoholiakin nautittiin nyt taivasalla. Virusmielessä taatusti parempi näin. Mutta muutakin hyvää seurasi: juomaväki altistui paremmin musiikille, teltan alta tavallisesti kuuluva älämölökin hävisi nyt tehokkaammin taivaan tuuliin.

Tämä kuitenkin mietitytti:

Alueelle jossa koronaa ei nyt juurikaan ole, matkusti ihmisiä alueilta, joissa sitä on paljon enemmän. Pikatestit ja koronapassit pitää saada keinovalikoimaan!

Ohjelmisto oli häkellyttävän korkeatasoinen, vaikka se toteutuikin pelkästään kotimaisin voimin. Pauanne, Viitasen Piia, Aili Järvelä, Matti Johannes Koivun Uskomaton Folktrio, balkanilaiseen musiikkiin erikoistunut Celenka, Johanna Juhola Trio, Haapaveden oma kansanmusiikkipitoinen house band solisteinaan Diandra ja tangokuningas Johannes Vatjus ja kaikki muut tarjosivat ikimuistoisia hetkiä.

Mutta ei näin voi ikuisesti jatkua kotimaisilla festivaaleilla, ei vaikka se olisi kuinka helppoa ja halpaa ja mukavaa. Kansainvälisiä esiintyjiä tarvitaan. Vaikutteita pitää ottaa ja antaa.

Ja lopuksi: Mitä sitten, kun helteet loppuvat ja palataan tavanomaiseen vesisateeseen ja viiteen plusasteeseen? Onko yhtä kivaa?

Todellakin on! Kunnon Gore-Texia ylle, loputtomasti polkkaa ja jenkkaa. Olennaista on, että tapahtumia päästään järjestämään, loppu on tilanteeseen sopeutumista.