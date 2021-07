Maailman paras rakennussarja Grand Designs opettaa talotekniikoiden lisäksi ihmissuhdedynamiikasta, toimittaja Tero Kartastenpää kirjoittaa.

Vesi tippuu sisään. Kattoon ei vielä ole varaa. Näkymä Atlantille on upea, mutta merituuli estää rakentamisen. Kun tuuli vihdoin tyyntyy ja rahaa tulee, jyrkänteen reunalle nousee ennen­näkemätön bunkkeri­asuintalo.

Grand Designs on maailman paras rakennus­sarja. C Moressa nähtävän sarjan 17. kauden aloitus­jaksossa asetelma on sama kuin muissakin jaksoissa: siinä seurataan vuosien ajan, miten tuhoisia talonrakentajien päähän­pinttymät ovat.

Pakkomielteiset ihmiset saavat aikaan rakennuksia, joissa testataan perinteisen talon muotoja ja – usein myös tyylikkyyden – rajoja.

Brittisarja on oppitunti rakennustavoista ja perhedynamiikasta. Vuosien aikana koira kuolee, syöpä puhkeaa. Toisinaan liitto kariutuu, mutta yhteinen taloprojekti vain jatkuu.

Vetäjä Kevin McCloud rauhoittelee seurattaviaan, mutta tuhahtelee epärealistiselle haihattelulle. Raksatapaamisissa välittyy, että McCloud on ajanut erikoisten talojen asiaa vuodesta 1999.

Jos katsoisi vain McCloudin imelät ylisanat valmiissa rakennuksissa, ei tavoittaisi sarjan henkeä. Juontajalla ei ole muuta mahdollisuutta kuin kehua liioitellusti: ihmiset ovat uhranneet projektin eteen aikansa, varansa, terveytensä ja perheensä.

Grand Designs on syystäkin niitä harvoja mestarillisia formaatteja, joita ei ole toteutettu Suomessa.

Suomessa on kyllä huussin sisustamisen lisäksi nähty ihan oikeitakin tv-raksoja. Muusikko Lauri Ylönen on muuntanut arkkitehtuuriharrastuksensa julkkisten kehujen keräämiseksi sarjoissa Laurin talot ja Design by Lauri. Niissä oman henkilöbrändin korostaminen isolla kodilla on tärkeämpää kuin luomisen tuska.

On myös sarja, joka yltää Grand Designsin elämän repiviin hankkeisiin.

Yle Areenan Sadan vuoden talo -sarjassa tamperelaismies yrittää rakentaa sata vuotta kestävän erikoisrakennuksen Poriin. Tyynen rakentajan hermot työntekijöihin ja säähän menevät alle sadassa päivässä. Silti raksalla kituminen on talonrakentajalle helpompaa kuin valmiissa kodissa löhöäminen.

Nyt vähän pelottaa, kun Grand Designsin härmäversio on tulilla.

Kuvaukset eri kohteissa on aloitettu keväällä, lisää projekteja haetaan ja vetäjästä käydään neuvotteluja, kertoo MTV.

Täytyy olla realisti, sanoo kanavan tiedottaja. Tuotannossa tiedostetaan, että kaikki talot eivät välttämättä koskaan valmistu.

Katsojana näkisin muitakin haasteita. Suomessa rakentaminen on kallista ja tylsää. Routa rikkoo hyvät ideat, joita bulkkiin itsensä turruttaneet rakennusfirmat eivät edes osaisi toteuttaa. Sinne, missä on hienoja tontteja, ei kannattaisi rakentaa taloa, sillä arvo ei kestä.

Toivon hartaasti, että Grand Designs ei tarkoita suomeksi Suuria Elementtilatoja.