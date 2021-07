Yhdysvaltain entisen presidentin Barack Obaman suosittelulistalla on 11 kirjaa. Lisäksi hän on laatinut soittolistan kesäksi.

Yhdysvaltain entinen presidentti Barack Obama suosittelee jälleen kesälukemista.

Obama aloitti suosikkikirjojensa suosittelun jo presidenttikaudellaan, mutta on jatkanut tapaa myös presidenttiytensä jälkeen. Obaman suosituksista on usein tullut hittejä maailmalla.

Lauantaina Obama julkaisi myös soittolistan kesälle 2021. Joukossa on hiphopia, folkia, maailmanmusiikkia, indierockia ja soulia. Mukana on musiikkimaailman suuria nimiä, kuten Rihanna, George Harrison, Erykah Badu, Joni Mitchell ja Ella Fitzgerald, mutta myös nousevia artisteja.

Obama julkaisi listan 11 kirjasta useilla sosiaalisen median alustoilla.

”Toivottavasti nautitte näistä yhtä paljon kuin minä”, hän kirjoitti.

David Diop: At Night All Blood is Black

Historiallinen romaani kertoo senegalilaisen sotilaan kokemuksista Ranskan riveissä ensimmäisessä maailmansodassa. Kirja on alun perin kirjoitettu ranskaksi. Kirja voitti vuoden 2021 kansainvälisen Booker-palkinnon.

David Diop Tornin kirjamessuilla vuonna 2019.

Eric Nguyen: Things We Lost to the Water

Debyyttiromaanissaan Eric Nguyen kertoo tarinan vietnamilaisesta maahanmuuttajasta, joka saapuu New Orleansiin kahden poikansa kanssa, kun hänen puolisonsa jää Vietnamiin.

Eric Nguyen.

Rumaan Alam: Leave the World Behind

Rumaam Alamin kolmannessa romaanissa kaksi perhettä joutuu tekemisiin keskenään, kun tuntematon katastrofi katkaisee yhteydet. Epätavallinen kriisiromaani käsittelee luokkaa, rotua ja perhesuhteita.

Te-Ping Chen: Land of Big Numbers

Kymmenen kertomusta kiinalaisten elämästä Kiinassa ja muualla. Novellikokoelma on Wall Street Journal -sanomalehden toimittajan ja entisen Pekingin-kirjeenvaihtaja Te-Ping Chenin esikoiskirja.

Te-Ping Chen.

Patrick Radden Keefe: Empire Of Pain

Yhdysvaltalainen Sacklerin suku tunnetaan Purdue Pharma -lääkefirman perustajina ja omistajina. Purdue Pharmaa taas pidetään osasyyllisenä Yhdysvaltoja riivaavaan opioidikriisiin. Patrick Radden Keefe kertoo kirjassa Sacklerin perheestä kolmessa sukupolvessa.

Andy Weir: Project Hail Mary

Scifi-romaani kertoo astronautiksi päätyneestä alakoulun opettajasta, joka joutuu yksin maailmanpelastustehtäviin avaruudessa. Kyseessä on Weirin kolmas romaani. Kirjasta on tekeillä elokuva, jonka pääosaa esittää Ryan Gosling.

Benjamín Labatut: When We Cease to Understand the World

Benjamín Labatutin teosta kuvaillaan fiktiiviseksi teokseksi, joka pohjautuu todellisiin tapahtumiin. Kirjassa Labatut kertoo tarinoita historiallisista matemaatikoista ja tieteilijöistä, joiden löydökset ovat muokanneet maailmaa.

Elizabeth Kolbert: Under a White Sky: The Nature of the Future

Pulitzer-palkittu Elizabeth Kolbert tutkii kirjassaan, miten ihmiskunta on muokannut planeettaamme ja kysyy, kuinka luonnon voisi vielä pelastaa.

Elizabeth Kolbert.

Kazuo Ishiguro: Klara and the Sun

Klara ja aurinko on Nobel-palkitun kirjailijan kahdeksas teos. Dystooppiseen tulevaisuuteen sijoittuva kirja ilmestyy suomennettuna syyskuussa 2021.

Nathan Harris: The Sweetness of Water

Historiallinen romaani sijoittuu Yhdysvaltain sisällissodan jälkimaininkeihin. Kirjassa seurataan kahta orjuudesta vapautettua veljestä ja kahta etelävaltioiden armeijan sotilasta, jotka ovat rakastavaisia.

Katie Kitamura: Intimacies

Katie Kitamuran romaanissa juureton kääntäjä muuttaa Haagiin tulkkaamaan kansainvälisessä tuomioistuimessa ja etsii löytää paikkaa, jota kutsua kodiksi. Kansainvälisissä ihmissuhde- ja työkuvioissa riittää draamaa, mikä saa päähenkilön kysymään, mitä hän oikein elämältä haluaa.