Median ei pidä suhtautua Veikkauksen arvontoihin kuin urheiluseuran harmittomaan herkkukoriarvontaan, kirjoittaa elokuvatoimittaja Veli-Pekka Lehtonen.

Kauppaketju Lidl ilmoitti keväällä poistavansa rahapelikoneet myymälöistään. Päätöstä kiiteltiin eikä syyttä. Suomalaiset ovat eurooppalaisittain kovia rahapelaajia, ja peliriippuvuus nähdään nykyään sairautena, joka muita useimmin tarttuu kansan köyhimpään osaan. Erityisen koukuttavia ovat automaatit.

Kohu automaattien ympärillä alkoi kolme vuotta sitten, kun toimittaja Matti Rämö osoitti Seura-lehdessä, miten Veikkaus sijoittaa automaatteja vähätuloisten alueille. Sen jälkeen silmukka on kiristynyt yhtiön ympärillä: Veikkaus on jo vähentänyt automaatteja, mutta siitä huolimatta kokoomuksen Kai Mykkänen ehti HS:n haastattelussa viime viikolla vaatia automaattien täyskieltoa sekä Veikkauksen ja edunsaajajärjestöjen yhteyden katkaisua.

Keskustelu Veikkauksen ympärillä ei ole yhdentekevä, sillä lähemmäs kahteen miljardiin euroon nousseilla pelituotoilla on rahoitettu muun muassa taidetta, kulttuuria ja urheilua. Myös kotimaisten elokuvien tekoa, joita mielelläni katson.

Keskustelussa on yksi piirre jäänyt kuitenkin huomiotta: median oma Veikkaus--myönteisyys.

Media ei ole nähnyt malkaa omassa silmässään. Olemme 50 vuotta pitäneet normaalina, että lottorivi kuuluu kansakunnan yhteiseen lauantaiseen riittiin ja että siitä pitää kertoa uutisissa. Ei se kuulu.

Sittemmin saman seulan ovat vielä läpäisseet markkinoille tuodut uudet arvontapelit. Eivät nekään rivit kuulu kunnon journalismiin.

Veikkauksen pääkonttorin keksimiä markkinointitermejä, jättipotteja, päävoittoja, lisänumeroita ja tuplauksia, käytetään mediassa sellaisenaan viikosta toiseen. Uutiseksi nousee sekin, minkä pitäjän Prismasta kuponkia on ostettu.

Vaikea ymmärtää, miksi lottorivi olisi uutinen, mutta toisaalta: julkaistaanhan horoskooppejakin.

Sähköisen median palettiin rahapelit kuuluvat elimellisesti. Lotto on ollut vuosikymmeniä oma tv-ohjelmansa, sillä Veikkaus ostaa arvonnoilleen tilaa.

Maksullisten urheilukanavien tarjonnassa Veikkauksen kilpailijoiden mainonta on jokapäiväistä, ja toisinaan kertoimet ja voiton todennäköisyydet uivat myös kommentaattorien puheisiin. Eurooppalaisten jalkapalloliigojen televisiointi on isoa liiketoimintaa, ja samalla seuroja ja liigoja on sponsoroimassa rahapeliyhtiöitä, jotka hyötyvät tv-näkyvyydestä.

Se ei pelaa, joka pelkää, ja pelata tietenkin saa jatkossakin. Nykyisellään Veikkauksen peleihin tunnutaan kuitenkin suhtautuvan mediassa kuin paikallisseuran joulujuhlan harmittomaan herkkukoriarpajaisiin. Jokaisen kuuluu olla mukana ja ostaa arpa, kun tuotto menee hyvään.

Veikkaus on toki myös suuri hyväntekijä, mutta pelihaitat ovat myös ilmeiset: Valtioneuvoston alkuvuonna julkaiseman selvityksen perusteella puolisen miljoonaa suomalaista pelaa riskitasolla, ja noin 50 000:lla on jo rahapeliriippuvuus.

Jos kauppaketjut voivat luopua pelikoneista, myös media voi luopua lottoriviuutisista.