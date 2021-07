Cannes

Hytti nro 6 -elokuvan maailmanensi-ilta Cannesissa oli lauantaina, ja yleisön vastaanotto oli huikea. Cannesin pääkilpasarjassa Kultaisesta palmusta kisaavan elokuvan saamat kansainväliset arviot ovat myös olleet erinomaisia.

The Hollywood Reporterin jutussa elokuvaa pidetään jopa tähän asti vahvimpana ehdokkaana Kultaisen palmun voittajaksi. Palkinnot jaetaan lauantai-iltana 17. heinäkuuta.

Elokuvan arvioissa on kiitelty monia elokuvan eri osa-alueita, Juho Kuosmasen ohjauksesta J-P Passin kuvaukseen ja Kari Kankaanpään lavastukseen. Mutta erityistä arvostusta ovat saaneet päänäyttelijät: Seidi Haarla ja Juri Borisov samaan junahyttiin osuvina, hyvin erilaisina ihmisinä, joiden välille kehittyy pikkuhiljaa yhteys.

HS tapasi Seidi Haarlan paria päivää ennen gaalanäytöstä.

Koska elokuva kuvattiin oikeasti Venäjän läpi matkanneessa junassa, käytetään tässä samaa matka-tematiikkaa kuin ohjaaja Kuosmasen haastattelussa:

Millainen matka Hytti nro 6:n tekoprosessi oli Haarlalle?

”Hahhaa. Heti alkaa miettiä, että pitäisi valita yksi sana. Mikähän se voisi olla”, hän pähkäilee.

”Tosi… Läpäisevä? Ei…”

Koska yhden sanan kuvailua ei miettimisenkään jälkeen löydy, Haarla vastaa vähän pidemmin:

”Mä rakastan matkoja. Silloin kun on kyse ihmisistä yhdessä matkalla, siinä on monta elämisen peruselementtiä kimpassa. Liike, vuorovaikutus ja yhteydet moniin, moniin suuntiin.”

”Ja aina uudessa paikassa opettelee uudet asiat. On se sitten uusi sänky, uusi hotelli – tai vaikka uusi kuvauslokaatio ja uudet näyttelijät, kuten tätä elokuvaa tehdessä.”

Haarla esittää elokuvassa suomalaisopiskelija Lauraa, joka matkustaa junalla Venäjän halki Murmanskiin katsomaan kalliopiirustuksia.

Hän kuvailee Hytti nro 6 -kuvauksia itselleen myös ”uuden ajattelun matkaksi”, kielestä johtuen. Elokuvassa puhutaan lähes pelkästään venäjää.

”Iso osa matkan sisältöä oli myös käännöstyö omassa päässä. Käsikirjoituskaan ei ollut missään vaiheessa suomeksi, ainoastaan venäjäksi ja englanniksi.”

Haarla ei joutunut opettelemaan venäjää kuvauksia varten aivan nollasta. Hän opiskeli vuonna 2005 puoli vuotta Pietarin teatteriakatemiassa ja kertoo oppineensa kielen alkeet silloin.

”Mutta sitten en käyttänyt kieltä yli kymmeneen vuoteen, joten uuden opettelua oli paljon.”

Vaikka elokuvan tekotapa oli poikkeuksellinen autenttisine junakuvauksineen, Haarla sanoo ettei tiedä, onko ”normaalia” kuvaustilannetta varsinaisesti olemassakaan.

”Mun mielestä se on aina yhtä outoa, spesiaalia ja kummallista.”

Hytti nro 6:n toimivuus on paljon kiinni päähahmojen kemiasta. Se on noteerattu monessa ulkomaisessakin arviossa. Voisi kuvitella, että Borisovin kanssa yhteistyö sujui siis hyvin?

”Kun tapasin Jurin koekuvauksissa ekan kerran, niin muistan, että fiilis oli heti tosi hyvä. Kyllä ensifiilis merkitsee tosi paljon. Ihan sama, millaista tyyppiä joku näyttelisi tai millainen tekstin antama hahmo on, niin ihminen siinä kuitenkin on – jonka kanssa ollaan vierekkäin ja hengitetään samaa ilmaa.”

Yksi suurimmista eroista kirjaan verrattuna on juuri päähenkilöissä ja heidän välisessä suhteessaan. Romaanissa suomalainen opiskelijatyttö on nuori ja venäläinen hyttitoveri keski-ikäinen, iso, röyhkeä seksuaalinen ahdistelija. Hytti on kuin vankila, josta naishahmo haluaisi pois, muttei pääse.

Elokuvan tunnelma on aivan erilainen: ahtaasta tapahtumapaikasta huolimatta vapautunut, lämmin ja humoristinenkin. Pääsyy on se, että Haarlan esittämän Lauran ja Borisovin hahmon Ljohan suhde on tasavertainen. Lauran hahmo on yli kolmikymppinen, Ljoha taas on häntä hieman nuorempi.

Kuosmanen kertoi päättäneensä alusta asti, että elokuvassa jännitys ei saisi syntyä siitä, että katsoja pelkää Lauran hahmon puolesta.

”Ainoa oikea ratkaisu”, Haarla sanoo kyseisestä elokuvaan tehdystä muutoksesta.

”Merkitys, mitä nuorempi nainen ja vanhempi mies -asetelma kantaa sisällään, on niin voimakas, etten tiedä miten ahdistavuuden ja pelon voisi siitä purkaa. Ainakaan jokaisen naiskatsojan päästä. Tunne olisi sama, mitä nainen kokee kävellessään vaikka yksin kadulla, yöllä tai päivällä.”

Se tunne teki Liksomin romaanin ensimmäisestä lukukokemuksesta kirjan ilmestyttyä hyvin ahdistavan, Haarla sanoo.

Itse mietin, että jos elokuva olisi tehty tuollaisella päähenkilöiden välisellä asetelmalla, siitä olisi tullut automaattisesti tyyliltään aivan erilainen kuin nyt: synkkä, painostava trilleri.

”Ja olisi ollut naiivia yrittää vääntää sitä joksikin muuksi”, Haarla lisää.

Tällaisenaan Hytti nro 6 on lämminhenkinen – muttei lainkaan sentimentaalinen – draama kahdesta erilaisesta ihmisestä ja yhteyden löytämisestä. Tai mistä elokuva Haarlan mielestä lopulta kertoo?

”Varmaan noiden lisäksi myös siitä, kuinka absoluuttisen vakavasti ihmisillä on tapana ottaa itsensä, ja sitä kautta myös muut. Kuinka jokainen voisi yrittää vähentää sitä kontrollin tarvetta ja olla enemmän läsnä”, hän miettii.

Haarlan roolisuoritusta on kehuttu laajalti ulkomaisissa Hytti nro 6 -arvioissa.

Haarla on ollut Suomessa tunnettu tähän asti lähinnä kiitetyistä teatteriesityksistään. Juuri nyt näyttelijänura vaikuttaa lähteneen kansainvälisestikin kovaan nousukiitoon.

Kesäkuussa European Film Promotion -järjestö valitsi Haarlan yhdeksi läpimurtoa tekeväksi eurooppalaistähdeksi Shooting Star -gaalassa Berliinissä. Ja nyt ollaan eurooppalaisen elokuvamaailman näkyvimmällä paikalla: Cannesin pääkilpasarjaan valitun elokuvan pääosassa.

Suurin piirtein kaikissa ulkomaisissa Hytti nro 6 -arvioissa Haarlan näyttelijänsuoritusta on ylistetty, joten huomiota todella nyt tulee. Taas se kulunut kysymys: miltä tuntuu?

”Tämä on sitä työtä, mitä haluan tehdä, eli näytellä: se on pääasia Berliinin ja Cannesin retkien sijaan. Vaikka onhan täällä Cannesissakin aivan posketonta olla, kaikki nämä kadut, rannat, meikkaukset…”

”Mutta kaiken kaikkiaan mulla on sellainen olo, että olen aika hyvässä paikassa. Ja nyt puhun olosta itseni sisällä, enkä Croisette-bulevardista”, Haarla sanoo.

Näyttelijä Seidi Haarla (vas.), ohjaaja Juho Kuosmanen, venäläisnäyttelijät Juri Borisov ja Dinara Drukarova sekä näyttelijä Tomi Alatalo ja tuottaja Jussi Rantamäki poseerasivat kameroille ennen Cannesin ensi-iltaesitystä lauantaina.

Lue lisää: Hytti nro 6:n ensi-ilta Cannesissa: Yleisö taputti seisaaltaan minuutti­kaupalla, ohjaaja Kuosmanen meni sanattomaksi loistavasta vastaan­otosta

Lue lisää: ”Syvästi ihastuttava”, ”hurmaavaa inhimillistä lämpöä”, ”tulee jäämään mieleen” – Näin Cannesissa esitettyä Hytti nro 6 -elokuvaa ylistetään kansain­välisissä medioissa

Lue lisää: Ruusu ja Seidi Haarlan esitys traumaattisesta lapsuudesta rikkoi heidän perheensä – Nyt siskokset kuvittelevat itselleen uuden lapsuuden