Uudessa dokumentissaan Louis Theroux yrittää selvittää, mistä Tiger King -sarjasta kuuluisaksi tulleen Joe Exoticin ympärille syntyneessä kohussa on kyse. Tehtävää hankaloittavat Netflix-sarjan lakimiesarmeijan solmimat vaitiolosopimukset.

Louis Theroux tapaa eläinaktivisti Carole Baskinin, jolle vankilaan joutuneen Joe Exoticin eläinpuisto on päätynyt. Exoticin vapauttamista vaativat ihmiset ovat ottaneet Baskinin avoimen vihakampanjansa kohteeksi.

Kontroversiaaleista teemoista tunnettu brittidokumentaristi Louis Theroux osui vuonna 2011 aiheeseen, joka osoittautui vuosikymmentä myöhemmin varsinaiseksi täysosumaksi.

Theroux vieraili dokumentissaan Theroux ja villit lemmikit (2011) oklahomalaisessa Garold Wayne Exotic Animal Memorial Park -eläinpuistossa, jonka ”suojissa” oli useita satoja eläimiä karhuista leijoniin. Paikan ehdottomana vetonaulana olivat tiikerit.

Dokumentin pääosaan nousi eläinten sijaan puiston erikoinen johtaja Joseph Schreibvogel, joka tunnettiin jo tuolloin myös nimellä Joe Exotic. Showmiehen elkeet omaksunut Exotic puhui työstään, mutta myös yksityiselämästään, johon kuului polyamoriaa ja nuorempia miehiä. Theroux haistoi – vähän halvastikin – taatusti kuohuttavan tarinan ja antoi kameran käydä.

Puistoa markkinoitiin suojapaikkana hylätyille eläimille, mutta kaikesta näki, että kyse oli rumasta bisneksestä. Jo tuolloin eläinaktivistit syyttivät Exoticia muun muassa pentutehtailusta. Suuri osa puiston rahoista tuli esimerkiksi ostoskeskuskiertueista, joilla halukkaat pääsivät maksua vastaan kuvauttamaan itsensä tiikerinpoikasten kanssa.

Exotic ei piilotellut katkeruuttaan kritisoijiaan kohtaan. Erityisen vihan kohteeksi oli päätynyt aktivisti nimeltä Carole Baskin, jota Exotic ohjelmassa epäsuorasti uhkaili.

Olipa taas tapaus, katsoja tuumi, ja unohti Exoticin puistoineen.

Sitten tuli vuosi 2020 ja Netflix-sarja Tiger King, joka nosti Exoticin kansainväliseksi ilmiöksi. Dokumenttisarjassa eläimet jäävät pähkähulluina kuvattujen ihmisten ja käänteiden jalkoihin.

Niinpä Theroux’kin palaa Oklahomaan tuoreessa dokumentissa Theroux: Tähtäimessä Joe Exotic (2021). Exotic istuu linnassa 22 vuoden kakkua Baskinin murhan suunnittelusta. Eläinpuisto on päätynyt Baskinille, kuinkas muuten. Tiger Kingin suosion myötä on syntynyt liike, joka ajaa Exoticin armahtamista. Sama liike on ottanut Baskinin avoimen vihakampanjansa kohteeksi. Kymmenen vuoden takaisia arkistofilmejä katsellessa nykytilanne ei yllätä.

Theroux pyrkii selvittämään, mistä koko vyyhdissä on oikeastaan kyse.

Tehtävää vaikeuttaa se, että Netflix-sarjan lakimiesarmeija on sopimuksineen sulkenut keskeisimpien haastateltavien suut. Tarkoituksena on selvästi varmistaa, että mehukkaita juttuja riittää sarjan suunnitellulle kakkoskaudellekin.

Theroux’n kiinnostavimmat kysymykset liittyvätkin Tiger King -sarjan rooliin Exotic-saagassa. Exoticin häikäilemättömyyden ja narsismin rinnalle nousevat Tiger Kingin tekijöiden motiivit, jotka eivät vaikuta olevan eettisimmästä päästä. Ei liene liioiteltua sanoa, että sarjan vuoksi Baskin elää edelleen hengenvaarassa.

Theroux: Tähtäimessä Joe Exotic, TV2 klo 21.00 ja Areena.