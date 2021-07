Dragtaiteella on kaksi ulottuvuutta, onnistunut Drag-Suomi-sarja muistuttaa

Ville Soikkelin dokumenttisarja suomalaisesta dragista yhdistelee asiaa ja viihdettä.

Suomalaisesta dragtaiteesta kertovan radiosarjan päätösjaksossa kuullaan aivan hurmaavaa keskustelua, jossa miesoletetut vertailevat meikkejä, peruukkeja, pukuja ja kampauksia.

Sitähän drag yksitasoisimmillaan on. Miehet pukeutuvat korostetun feminiinisiksi naisiksi ja toisinpäin. Mutta kuten sarjan alaotsikko lupaa, drag ei ole ”vain miehiä mekoissa”.

Dragilla on myös poliittinen ulottuvuus. Kyse on sukupuolirooleilla leikittelystä ja vapautumisesta.

Ville Soikkelin asiantäyteisyyttä ja viihdyttävyyttä onnistuneesti yhdistelevä radiosarja muistuttaa, että alunperin naiseksi pukeutuneita miehiä nähtiin teatterilavalla siksi, että näyttelemistä ei pidetty naisille sopivana toimintana.

Dragilla on juurensa niin William Shakespearen tuotannossa kuin 1800-luvun vaudevillessä.

Myös Suomessa dragtaiteella on pitkät juuret. Siitä on myös tullut huomattavan valtavirtaista. Massoille drag on kuitenkin yleensä puhdasta viihdettä.

Sarjan keskusteluissa pohditaan, edustavatko esimerkiksi Vesa-Matti Loirin tunnettu varhainen draghahmo ”Tyyne” ja Antti Holman ”Kissi Vähä-Hiilari” drag-kulttuuria lainkaan sen syvemmässä merkityksessä.

Massaviihteen rinnalla Suomesta löytyy kantaaottava dragskene, johon perehdytään erityisesti huomenna torstaina radioitavassa sarjan neljännessä jaksossa. ”Miksi sen pitää olla hauskaa”, ohjelmassa kysytään.

Tänään keskiviikkona parrasvaloihin astelevat drag kingit. Jostain syystä suuri yleisö odottaa dragilta ennemmin naiseksi pukeutuneita miehiä kuin toisinpäin. Silti drag-artisteista löytyy kaikkia sukupuolia.

Toteutukseltaan sarja edustaa tyypillistä puheradiota, eli mitään äänitoteutusta ei kannata odottaa raivostuttavana luuppaavaa tunnaria lukuun ottamatta.

