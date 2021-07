Venäläinen Juri Borisov on Cannesin elokuvajuhlien Kultainen palmu -ehdokas Hytti nro 6:n toinen tähti. Hän näyttelee myös toisessa kilpasarjaan valitussa elokuvassa, Kirill Serebrennikovin Petrov’s Flu:ssa.

Venäläinen näyttelijä Juri Borisov on tänä vuonna Cannesissa peräti kahden pääkilpasarjaan kuuluvan elokuvan tähtenä.

Cannes

Juri Borisov on Cannesin elokuvajuhlilla tänä vuonna ensimmäistä kertaa, vaikka on kotimaassaan Venäjällä tunnettu näyttelijä.

28-vuotias on nähty keskeisissä rooleissa monissa venäläisissä ison budjetin elokuvissa, jotka ovat olleet maassa myös kassamagneetteja. Niihin kuuluvat esimerkiksi sotafilmi T-34 (2018), asekehittäjä Mihail Kalašnikovista kertova elämäkertaelokuva Kalashnikov (2020) sekä Netflixin kansainvälisesti levittämä epookki The Silver Skates eli Serebryanye konki (2020),

Mutta nyt Borisov on Cannesissa peräti kahden pääkilpasarjaan kuuluvan elokuvan tähtenä.

Toisesta onkin monessa HS:n jutussa jo kerrottu: se on Juho Kuosmasen ohjaama, Rosa Liksomin romaaniin pohjautuva Hytti nro 6. Borisov esittää elokuvassa toista pääosaa, venäläistä duunaria Ljohaa, jonka kanssa suomalaisopiskelija Laura (Seidi Haarla) joutuu samaan junahyttiin.

Toinen on Kirill Serebrennikovin Petrov’s Flu eli Petrovy v grippe. Arvostetun venäläisohjaajan uusin työ on surrealistinen kaksituntinen eepos flunssaisena köhivän sarjakuvataiteilijan Petrovin (Semjon Serzin) odysseiasta. Borisov on elokuvassa sivuroolissa.

”Minulle se ei ole tärkeää, kuinka monta elokuvaani täällä on. Tärkeintä on ylipäätään olla täällä. Tämä on kaikki niin uutta”, hän sanoo.

Juri Borisov ja Juho Kuosmanen (keskellä) osallistuivat Hytti nro 6 -elokuvan työryhmän kanssa elokuvan ensi-iltaan viime viikolla.

Haastattelu tehtiin Hytti nro 6:n ensi-iltapäivän jälkeen, joten gaalanäytös hurjine ja pitkine suosionosoituksineen oli hänelle takana päin. Borisov vaikutti näytöksessä hieman yllättyneeltä kymmenminuuttisista aplodeista ja suosionosoituksista, ja yllättynyt hän kuulemma olikin.

”Lauantai [ensi-iltapäivä] oli minulle vielä ensimmäinen päiväni tällä festivaalilla. Olimme todella hämmentyneitä niistä suosionosoituksista, kun ne vain jatkuivat… Olen todella, todella onnellinen tästä kaikesta.”

Hytti nro 6 oli Borisoville ensimmäinen ei-venäläisen ohjaajan työ, jossa hän oli mukana. Se jo teki kokemuksesta aivan uudenlaisen, hän kertoo.

”Ennen kun aloimme harjoitella, olin huolissani siitä, miten kommunikointi välillämme onnistuisi. Puhun englantia huonosti ja sekin jo jännitti”, hän sanoo.

”Mutta aloitettuamme tajusin, ettemme edes tarvitse yhteistä kieltä ymmärtääksemme toisiamme. Se oli oikeastaan suurin kokemus minulle koko elokuvan teosta, ja siitähän elokuva myös kertoo: ihmisten välisestä ymmärryksestä, joka ei liity kieleen”, hän sanoo.

(Venäläiset elokuvantekijät puhuvat festivaaleilla toimittajille usein tulkin välityksellä, mutta Borisov puhuu tässä haastattelussa englantia ilman tulkkausapua. Kielitaito vaikuttanee siihen, että hän on vastauksissaan melko lyhytsanainen ja hieman ujon oloinen.)

Näyttelijät Seidi Haarla (vas.) ja Juri Borisov elokuvassa Hytti nro 6.

Hytti nro 6:n yksittäisistä hetkistä Borisoville on jäänyt mieleen erityisesti Murmanskin merenrantakohtaus, josta ohjaaja Kuosmanenkin haastattelussaan puhui. Eli kun kuvausryhmän lounastauolla iski valtava lumimyrsky, joka vei ruokateltankin mukanaan ja muutti päivän kuvaussuunnitelmat täysin.

Tilanne osoitti Borisovin mielestä sen, kuinka taitava Kuosmasen oli sopeutumaan erilaisiin, vaikeisiin olosuhteisiin.

”Parissa minuutissa hän päätti, että nyt muutetaankin käsikirjoitusta ja kuvataan kohtaus tässä tuulessa”, Borisov kertoo.

Seidi Haarla ja Juri Borisov Cannesin ensi-iltahumussa.

Pääosakumppaniaan Seidi Haarlaa Borisov kehuu äärimmäisen luonnolliseksi näyttelijäksi. Hänen mielestään kuvatessa alkoi lopulta tuntua, ettei kumpikaan edes näytellyt vaan eli hahmojaan. Sekä Haarlan että Borisovin roolisuorituksia onkin kehuttu monessa arviossa vuolaasti, ja syystä.

Kalju, viinaanmenevä ja räväkästi puhuva kaivostyöläinen Ljoha tuo hieman mieleen tyypit, joita Venäjällä kutsutaan gopnikeiksi: lähiöissä asuvat, köyhistä oloista lähtöisin olevat nuoret aikuiset, joiden tyyliin kuuluvat verkkariasut, vodkapullot, röökit ja slaavikyykyt.

Ljoha onkin tavallaan gopnik, Borisov sanoo. Hän ei kuitenkaan pidä hahmoa venäläisenä stereotyyppinä vaan prototyyppinä, ”venäläisen sielun symbolina”.

”Ljoha on yksinkertainen tyyppi, sanoisin että vähän tyhmäkin jätkä. Mutta samalla hänellä on todella suuri sielu. Hän on sellainen ihminen, joka voisi antaa henkensä jonkun toisen puolesta.”

Aluksi kovaa tyyppiä esittävä Ljoha paljastuu elokuvan edetessä myös ujoksi ja eksyneen oloiseksi, hieman kuin lapseksi.

”Totta, mutta samoja piirteitä on minusta elokuvassa myös Seidin hahmossa. Se on osa kaikkia ihmisiä. Itse yritän kaikissa rooleissani löytää hahmostani tämän sisäisen lapsen”, hän sanoo.

Petrov’s Flu -elokuvan näyttelijät osallistuivat maanantaina 12. heinäkuuta elokuvan ensi-iltanäytökseen Cannesissa, ilman elokuvan ohjaajaa Kirill Serebrennikovia. Kuvassa sarjakuvataiteilija Petrovia esittävä Semjon Serzin (vas.), Juri Borisov ja Julia Peresild. Näyttelijät koskevat rintanappia, jossa on ohjaaja Kirill Serebrennikovin kuva. Serebrennikovia ei päästetty Cannesiin.

Petrov’s Flu on tyyliltään täysin erilainen kuin naturalistinen Hytti nro 6. Ja erilainen kuin mikään muu Borisovin aiemmin tekemä elokuva, hän kertoo.

”Se on hullu elokuva. Se on kuin kaikesta Venäjän historiasta ja kulttuurista sekoitettu… salaatti”, Borisov yrittää etsiä oikeaa kielikuvaa ja nauraa.

”En ole kertaakaan ennen näytellyt tuollaisessa elokuvassa, noin unenomaisessa ja rakenteeltaan uniikissa.”

Ohjaaja Kirill Serebrennikov pääsi Cannesin punaiselle matolle vain näyttelijöiden kantamissa rintanapeissa.

Borisovin mukaan hän lähti alkujaan elokuvaan mukaan siksi, että halusi päästä ensimmäistä kertaa työskentelemään ihailemansa Kirill Serebrennikovin kanssa.

Serebrennikovin takia Petrov’s Flu on ollut erityisen huomion kohteena jo ennen festivaalia. Muun muassa vuoden 2018 laajalti kehutusta rock-draama Kesästä (Leto) tunnettu Serebrennikov ei päässyt Cannesin elokuvajuhlille ollenkaan, vaikka hänen elokuvansa on Kultainen palmu -ehdokkaana.

Ohjaaja Kirill Serebrennikov oli oikeuden kuultavana Moskovassa marraskuussa 2018.

Serebrennikov tuomittiin vuosi sitten kolmen vuoden ehdonalaiseen vankeuteen sekä sakkorangaistukseen kavalluksesta. Tuomio sisältää matkustuskiellon ulkomaille kesään 2023 asti.

Serebrennikov pidätettiin jo vuonna 2017, mitä seurasi pitkä tutkintavankeus- ja kotiarestivaihe. Siksi Serebrennikov ei päässyt Cannesiin myöskään vuonna 2018, jolloin Kesä oli Cannesissa niin ikään pääkilpasarjassa.

Kavallustuomio koski Serebrennikovin toimintaa Moskovan Gogol-keskuksen johtajana ja Sedmaja studijan eli seitsemännen studion perustajana.

Tuomiota on laajalti epäilty poliittiseksi, koska Serebrennikov esimerkiksi vastusti Krimin valtausta ja on puoltanut näkyvästi seksuaalivähemmistöjen oikeuksia Venäjällä.

”Se on surullista. Ei minulla ole siihen enempää sanoja. Se on vain surullista”, Borisov toteaa Serebrennikovin tilanteesta.

Sen tarkemmin Borisov ei halua koko sotkusta – ja samalla Venäjän poliittisesta ilmapiiristä – puhua, ymmärrettävää sinänsä.

Serebrennikoville hän lähettää silti haastattelun kautta lämpimiä terveisiä.

”Hän on kaikesta huolimatta mukana täällä, meidän sydämissämme.”