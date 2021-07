Alvar Aalto on arvostettu arkkitehti Iranissa erityisesti nuorten arkkitehtien keskuudessa. Nyt Iranissa toivotaan, että Aallon työt voisivat opettaa jotain megalomaaniseksi kasvaneen Teheranin ja sen ”tukahduttavien” asuntojen suunnittelijoille.

Niavaran-kulttuurikeskuksen työntekijät asettelevat seinälle Alvar Aallon suunnitelmaa Šīrāzin nykytaiteen museoksi. Vasemmalla kuvassa on näyttelyassistentti Shahriar Khonsari.

Teheran

Teheranin koillisosassa Iranissa on kulttuurikeskus, joka sijaitsee vuorten juurella. Nyt tämä Niavaran-kulttuurikeskus järjestää yhdessä suomalaisen Alvar Aalto -säätiön kanssa näyttelyn, joka esittelee, kuinka Alvar Aalto olisi homman hoitanut.

The Landscape of Alvar Aalto -näyttely esittelee niitä arkkitehti Alvar Aallon keinoja, joilla rakennus sijoitetaan osaksi maisemaa.

Näyttelyssä on esillä 44 arkistovalokuvaa ja Aallon piirtämää suunnitelmaa.

Kuvat ovat esillä keskuksen galleriassa, joka jo itsessään on merkittävä esimerkki Iranin modernista arkkitehtuurista. Gallerian suunnitteli iranilaisarkkitehti Kamran Diba 1970-luvulla.

Niavaran-kulttuurikeskuksen on suunnitellut kuuluisa iranilainen modernisti Kamran Diba.

Näyttelyn on kuratoinut taidehistorioitsija Teija Isohauta, ja hänen avustajanaan on toiminut Shahriat Khonsari. Näyttelyn ydin on Aallon vuonna 1969 suunnittelema nykytaiteen museo, jonka oli tarkoitus nousta eteläiranilaiseen Šīrāzin kaupunkiin. Sitä ei kuitenkaan koskaan rakennettu.

Museo sijoittuu suunnitelmassa Zagrosin vuorijonon juurelle. Sille on ominaista terassoitu maisema sekä Aallon suunnittelutyölle tyypilliset muodot.

Jos rakennus olisi toteutunut, se olisi todennäköisesti tehnyt Šīrāzista, suurten iranilaisrunoilijoiden Saadin ja Hafizin kotikaupungista, lukuisia uusia taiteilijapolvia luokseen houkuttelevan paikan.

Luonnos Šīrāzin taidemuseosta terassointeineen (1969-70). Suunnitelma ei toteutunut.

Näyttelyä koonnut Shahriar Khonsari on valokuvaaja. Mikä sai hänet toteuttamaan Aalto-näyttelyn Teheraniin?

Vastaus löytyy megalomaanisesta nyky-Teheranista. Se on Khonsarin mukaan kuin dystooppinen vastakohta Aallon töille. Teheranille ovat ominaisia neljä- ja viisikerroksiset asuinrakennukset, joita Khonsari kuvaa ”tukahduttaviksi”.

Monet näistä kivi- ja betonikuutioista ovat korvanneet viime vuosisadan puolivälin huvilat ja niiden puutarhat. Sellaisia kaupungista löytyi kosolti vielä silloin, kun siellä asui alle puolet nykyisestä väestömäärästä.

”Toivon, että arkkitehdit ymmärtäisivät, että erilainen lähestymistapa on mahdollista”, Khonsari sanoo.

Hän toivoo myös, että arkkitehdit keskustelisivat siitä, kuinka nykyistä laajempi maiseman ja luonnon huomioon ottaminen onnistuisi pienelläkin taloudellisella satsauksella . Se nostaisi elämänlaatua.

Tilojen laatua väitöskirjassaan tutkinut arkkitehti Hedyeh Gamini on Khonsarin kanssa vain osittain samaa mieltä. Hänen mukaansa kaupunkisuunnittelu ei ole pelkästään arkkitehtien käsissä. Se riippuu myös politiikasta.

Hedyeh Gamini

Gaminin mukaan Aallon suunnitelmat ovat käyttäjäystävällisiä, ja suunnitelmissa käyttäjien tarpeet ovat etusijalla: ne muovaavat tilaa. Teheranin kaltaisessa paikassa taas kaupunki sanelee, kuinka väestö voi sitä käyttää.

Tämän vuoksi Gamini näkee, että muutoksen avaimet eivät ole niinkään arkkitehtien käsissä.

Kaikesta huolimatta hän on sitä mieltä, että Alvar Aallolta voi oppia paljon yleisellä tasolla.

Alvar Aalto on nykyään arvostettu arkkitehti Iranissa ja Gaminin mukaan erityisen tunnettu nuorempien iranilaisarkkitehtien keskuudessa.

Vuorovaikutusta tapahtui myös Aallon ja hänen omien aikalaistensa välillä. Erityisen paljon yhteistä Aallolla ja hänen iranilaisilla modernisti-ikätovereillaan, esimerkiksi Kamran Diballa, on ”luonnonvalon, ympäröivän luonnon, paikallisten materiaalien ja vesialtaiden käytössä”.

Tiettävästi Aalto oli tehnyt luonnoksia myös Teheranin pääkirjastoa varten, mutta näihin kuviin näyttelyn tekijät eivät päässeet käsiksi.

Siitä huolimatta, että Aallon perintö jäi Iranissa vaille konkretiaa, järjestäjät toivovat, että lähinnä asiantuntijayleisölle suunnattu näyttely merkitsisi alkua iranilaisten ja suomalaisten arkkitehtien ja suunnittelijoiden yhteistyölle.

Koska Teheran on tällä hetkellä korkean riskin pandemia-aluetta, avajaistapahtuma jouduttiin perumaan. Viime viikolla näyttely jouduttiin sulkemaan kokonaan koronatilanteen pahentumisen vuoksi. Sen on tarkoitus avautua uudelleen 26. heinäkuuta ja jatkua kuun loppuun.

Näyttelyn toinen järjestäjä, Suomen Teheranin-suurlähetystö, toivoo voivansa järjestää lopputapahtuman. Siellä on tarkoitus näyttää Virpi Suutarin Aalto-dokumentti farsinkielisin tekstityksin.

Iranin viranomaiset ovat kuitenkin sensuroineet pois kaksi minuuttia Aallon tunne-elämääkin käsittelevästä dokumentista. Iranissa julkisia elokuvaesityksiä koskevat säännöt ovat erittäin tiukkoja. Sensuroitaviksi päätyvät varsinkin elokuvat, joissa näytetään jotakin potentiaalisesti kiihottavaa.