Luokkakokous 3 on yhden tähden surkeus

Kolmas Luokkakokous pyrkii leipomaan jonkinlaista mieshahmojen kasvutarinaa mutta on vain tylsä.

Luokkakokous-elokuvien kolmannen osan on ohjannut Renny Harlin.

Komedia

Luokkakokous 3 – Sinkkuristeily, ohjaus Renny Harlin. Pääosissa Sami Hedberg, Aku Hirviniemi, Jaajo Linnonmaa. K12. 104 min. ★

Maaliskuussa 2020 elokuvatuotantoyhtiö Solar Films julkaisi tiedotteen.

Luokkakokous-elokuvat saavat jatkoa. Kolmas osa kuvataan tulevana kesänä. Ohjaajakin kerrottiin: hän on Renny Harlin.

Vuosia ulkomailla asunut ja työskennellyt Harlin on Suomen kansainvälisesti menestynein elokuvaohjaaja. Hänet tunnetaan elokuvista kuten Painajainen Elm Streetillä 4 (1988), Die Hard 2 (1990), sekä kolme Oscar-ehdokkuutta saaneesta Cliffhanger – kuilun partaalla (1993). Kesällä 2021 Suomen ensi-iltansa sai hongkongilaistrilleri Bodies at Rest.

Luokkakokous 3:sta koskevassa tiedotteessa Harlin sanoi rakastavansa elokuvien tekoa ja vielä enemmän kotimaataan.

”Ajatus kahden rakkauden yhdistämisestä on kytenyt mielessäni 35 vuotta.”

Nyt oli aikaa.

”... aion panna kaiken kokemukseni likoon, jotta luon Suomen kansalle klassikon, josta kaikki voivat nauttia pitkään.”

Hyvä tavoite.

Sääli, että toteutus on huono.

Nyt heinäkuussa ensi-iltansa saava Luokkakokous 3 – Sinkkuristeily on aiempien osien tapaan mieskomedia.

Se kertoo kolmesta keski-ikäisestä kaverista: muiden toiveille mukautuvasta perheenisästä Niklaksesta (Aku Hirviniemi), ressukasta Antista (Sami Hedberg) ja naistenmieheksi itseään markkinoivasta Tuomaksesta (Jaajo Linnonmaa).

Trilogian ensimmäinen osa ilmestyi vuonna 2015. Siinä trio sai kutsun lukionsa luokkakokoukseen. Viikonlopun aikana ryypättiin ja pantiin. Oli noloja tilanteita.

Elokuva oli mauton. Mies raiskattiin vitsinä. Naisia seksualisoitiin katseilla ja puheilla. Siitä huolimatta yleisöä riitti: Luokkakokous oli ilmestysvuotensa katsotuin kotimainen elokuva yli puolella miljoonalla katsojalla.

Niin ikään Taneli Mustosen ohjaama ja käsikirjoittama jatko-osa julkaistiin vuotta myöhemmin. Luokkakokous 2 – Polttarit kertoi saman tarinan eri paketissa. Kaverukset lähtivät polttareihin, hautajaisiin, häihin. Tarina rakentui peniksen ympärille. Vaikka elokuvassa oli enemmän naishahmoja (esimerkiksi Anu Sinisalo musiikkialan pomona), he jäivät ohuiksi. Laiskasta juonesta huolimatta tämäkin elokuva keräsi yleisöä: yli 300 000.

Kolmas osa alkaa miehen epätoivosta.

Anttia painavat työttömyys, yksinäisyys, rahattomuus. Pelastaakseen ystävänsä itsetunnon Niklas ja Tuomas vievät hänet laivalle. Mukaan otetaan Antin isä (Pertti Sveholm).

”Jätkät, me lähdetään panee!” julistaa Tuomas.

Matkan aikana uhoaminen laimenee. Vastuuntunto painaa päähenkilöitä. Pohditaan perhe-elämää, isä–poika-suhdetta, identiteettiä.

Kolmas osa siis pyrkii leipomaan jonkinlaista mieshahmojen kasvutarinaa.

Ongelma on kuitenkin elokuvan henkilöissä. Heistä ei välitä, ei jaksa kiinnostua. Amatöörien eli Hedbergin (stand up -koomikko) ja Linnonmaan (radio- ja televisiojuontaja) näytteleminen on paikoin kiusallista. Aiempien osien tapaan elokuvassa vilahtaa julkisuuden hahmoja, kuten juontaja, entinen Miss Suomi Viivi Pumpanen, Harlinin kumppani Johanna Harlin ja laulaja Paula Koivuniemi.

Hahmoista realistisin on Mari Perankosken esittämä, monissa kohtauksissa ördäävä nainen, joka muistuttaa minua siitä, miksi en halua laivalle.

Trilogian ensimmäinen ja toinen osa olivat ”aika hauskoja”, sanoi ohjaaja ja käsikirjoittaja Harlin MTV Uutisten haastattelussa kesällä 2020, ja kolmannesta ”tehdään vielä hauskempi”.

Sitten hän tarkensi.

”On eletty metoot ja muut tässä, haluttiin tuoda elokuva 2020-lukuun.”

Siksi Harlinin rinnalle toiseksi käsikirjoittajaksi tuli Mari Perankoski. Vaikka kyse on ”kreisikomediasta”, on ”vähän feministinenkin näkökulma”.

”Ettei kellekään tehdä pahaa mieltä.”

En keksi, mikä se feministinen kulma elokuvassa on. Naishahmot esitetään äiteinä, nalkuttavina vaimoina, ihmiskaupan uhreina – sivuhenkilöinä.

Ja mille pitäisi nauraa?

Huumoria yritetään vääntää koululaisvitsikirjoista tutuista ruumiineritteistä: kakka, pissa, oksennus. Kun miehet piereskelevät hytissään kilpaa, touhua seuranneet naiset toteavat: ”Vittu mitä urpoja.” En ole toista mieltä.

Kun haravanvarsi osuu Hedbergin hahmon naamaan, pohdin, miksei saman tien liukastuta banaaninkuoreen.

Luokkakokous 3 on tylsä. Suoraan sanoen kehno.

Elokuvaan on haettu toimintaa kiinalaisesta mafiasta ja virolaisesta kiristäjästä. Siitä huolimatta vilkuilin kelloa: vieläkö tämä kestää. Kun laiva saapuu satamaan, lähdetään vielä ristiäisiin.

Turhautumista aiheuttaa ennalta-arvattavuus. Totta kai Antin vaimon ”pöllinyt” uusi kumppani saa nenilleen. Totta kai kiperistä tilanteista selvitään. Tietenkin kaveruksille käy hyvin.

Jos jotain kiinnostavaa elokuvasta hakee, voi bingota, kuinka monta elokuvaviittausta tunnistaa (esimerkiksi Hohto, Titanic, Moulin Rouge). Kokemus on kuitenkin niin raskas, ettei tämäkään pidä kiinnostusta yllä.

Olen kuitenkin toiveikas.

Luokkakokous-elokuvat ovat uudelleenfilmatisointeja tanskalaiselokuvista Klassefesten, jotka ovat puolestaan kopio amerikkalaisista komedioista Kauhea kankkunen.

Molemmista ilmestyi kolme osaa.