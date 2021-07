Minisarja pohjautuu Ditlevsenin teokseen Gift. Julkaisupäivää ei ole toistaiseksi kerrottu.

Tanskalaisen Tove Ditlevsenin nimi on noussut viime vuosina esille useassa maassa huolimatta siitä, että kirjailijan kuolemasta on kulunut yli 40 vuotta.

Syynä on etenkin Ditlevsenin 1960–70-luvulla kirjoittaman omaelämäkerrallisen Kööpenhamina-trilogian käännökset eri maihin.

Kehuja on tullut: esimerkiksi The New York Timesin kriitikko piti ensimmäistä englanninnosta vaikuttavana, samoin kuin brittiläinen The Guardian.

Suomessa trilogian ensimmäisen osan nimeltään Lapsuus (suom. Katriina Huttunen) käännös ilmestyi keväällä.

Nyt Ditlevsenin myrskyisästä elämästä on tekeillä televisiosarja, uutisoi muun muassa Tanskan yleisradioyhtiö Danmarks Radio.

Neliosainen minisarja pohjautuu Ditlevsenin omaelämäkerralliseen romaaniin Gift (1971), joka kertoo kirjailijan avioliitoista. Ditlevsen oli naimisissa neljä kertaa: Viggo F. Møllerin, Ebbe Munkin, Carl Theodor Rybergin ja Victor Andreasenin kanssa. Kolmas, väkivaltainenkin puoliso tutustutti Demerol-opioidiin, johon Ditlevsen addiktoitui.

Sarjan ohjaa May el-Toukhy ja käsikirjoittaa Maren Louise Käehne. Tanskalaiset ovat aiemmin tehneet yhdessä elokuvan Dronningen (2019).

Käsikirjoittaja Käehnen mukaan Gift on Ditlevsenin kirjallisen uran päätyö. Teos on epäsentimentaalinen, paikoin kovakin, ja sopii hyvin filmattavaksi.

Käehne kuvasi Ditlevseniä DR:n haastattelussa kompeleksiseksi ja houkuttelevaksi hahmoksi, sekä rohkeaksi ja moderniksi. Ditlevsen halusi kaiken: rakkauden, vapauden, uran, lapsia.

Teos kertookin juuri tästä: valinnoista, miehistä, kuuluisuudesta, äitiydestä, huumeista, kaaoksesta.

Sarjan näyttelijöitä tai julkaisupäivää ei ole toistaiseksi kerrottu.

Ditlevsen syntyi joulukuussa 1917.

Hänen debyyttiteoksensa, runokokoelma Pigesind julkaistiin 1939. Runojen lisäksi Ditlevsen julkaisi novelleja, romaaneja, muistelmia. Hän oli palkittu, koko kansan tuntema kirjailija ja lehtikirjoittaja, joka on vaikuttanut Tanskassa moniin myöhempiin kirjailijoihin.

Ditlevseniä vaurioitti addiktio sekä alkoholiin että huumeisiin. Hän joutui useasti mielisairaalahoitoon. Viisi vuotta Kööpenhamina-trilogian päätösosan (1971) jälkeen hän teki itsemurhan.

Trilogia koostuu kolmesta omaelämäkerrallisesta teoksesta, jotka kuuluvat nykyään Tanskan kirjallisuuden kaanoniin. Ne kertovat hankalasta lapsuudesta Kööpenhaminan huonolla puolella arvaamattoman ja julman äidin kanssa, lyyrikkouran alusta sekä avioliitosta pakona kotoa. Sitä seurasi muitakin liittoja, samoin abortteja ja lapsia.

Ditlevseniä ei ole suomennettu ennen Lapsuutta yhtä varhaista romaania lukuun ottamatta. Lapselle on tehty pahaa (suom. Yrjö Korhonen) ilmestyi 1950.

Trilogian seuraavan osan eli Nuoruuden on määrä ilmestyä ensi vuoden alussa.

