Joseph Gordon-Lewitt näyttelee ohjausdebyytissään nettipornokoukussa kärvistelevää nuorukaista.

romanttinen komedia

Don Jon ★★★

USA 2013

Nelonen la klo 0.30 (K16)

Näyttelijänä parhaiten tunnettu Joseph Gordon-Lewitt kokeili siipiään pitkän elokuvan ohjaajana ja käsikirjoittajana romanttisessa komediassa Don Jon. Elokuva kertoo tarinan naisia pokailevasta ja pornoa kuluttavasta nuoresta miehestä.

Newjerseyläinen Jon (Gordon-Lewitt) viettää aikaansa baareissa iskemässä ja arvostelemassa naisia. Flaksi käy, peitto heiluu, mutta olo on tyhjä. Oikean ihmissuhteen muodostaminen on mahdottomuus, eikä toisen ihmisen kohtaaminen edes seksin aikana onnistu.

Jonin näennäisesti nautintoon keskittyvässä elämässä on pohjimmiltaan kyse rutiineista, jotka hän on elämäänsä rakentanut: seksi, kämpän siivoaminen, ripillä käyminen ja riitaisat perhepäivälliset toistuvat samanlaisina suorituksina viikosta toiseen. Kaikkein tärkeimmäksi on muodostunut nettiporno, jonka pariin on hakeuduttava, vaikka yöseuralainen olisi vielä lakanoissa.

Kun baarissa vastaan tulee täyden kympin Barbara (Scarlett Johansson), Jon yrittää muuttaa itseään, asettua toisen toiveiden mukaiseksi. Himohanskaajan tavat istuvat kuitenkin tiukassa. Jon ajautuu häpeän ja salailun silmukkaan yrittäessään pitää pornonsa piilossa uudelta tyttöystävältään.

Ainoa, joka tuntuu näkevän Jonin yksinäisyyden, on perheensä menettänyt keski-ikäinen Esther (Julianne Moore). Hänen kauttaan Jonille avautuu mahdollisuus irtautua rutiineista ja oikeastaan päästää ensimmäistä kertaa toinen ihminen lähelle.

Gordon-Lewittin ohjausdebyytti on enimmäkseen sujuva. Tehokeinona käytetty toisto on perusteltu, toki vähemmälläkin pointti tulee selväksi.

Elokuvan nimi viittaa naisia viettelevään Don Juaniin, mutta enemmän päähenkilö tuo mieleen Michael Fassbenderin näyttelemän seksiaddiktin Steve McQueenin elokuvassa Shame (2011). Vaikka hahmoilla on samantyyliset harrastukset – pakonomainen pamputus ja tumputus – on elokuvien sävy tyystin eri. Siinä missä Shame oli raadollinen kuvaus seksiriippuvuudesta, kuvaa Don Jon aihettaan kepeämmin, jopa viattomasti. Jälkimmäisessä addiktion tuhoava voima ei käy edes mielessä.

Pohjimmiltaan Don Jon onkin kertomus yksinäisyydestä. Jon on vieraantunut todellisuudesta, eikä porno tuo todellista tyydytystä. On uskaltauduttava kohtaamaan toinen ihminen ja samalla myönnettävä omat vajavaisuutensa, ja vain siten täyttymys on mahdollinen, kuuluu perusoptimistinen Gordon-Lewittin viesti.

Nettipornon rinnastaminen digiajan yksinäisyyteen on jokseenkin kulunut heitto, mutta vaivaannuttavin saarnaaminen jätetään onneksi väliin.